Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 12° carrera de la temporada 2026

El circuito de Zandvoort abrirá la segunda parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 con la fecha 12 y un pulso por el liderazgo entre Mercedes, Ferrari y McLaren - crédito Marton Monus/REUTERS

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El circuito de Zandvoort acogerá la fecha 12 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, la primera tras la pausa veraniega en lo que promete ser un fin de semana decisivo para saber si se mantendrá el liderazgo de Mercedes o, por el contrario, escuderías como Ferrari o McLaren cerrarán la brecha de rendimiento.

Los de Maranello, ante la irregularidad de Charles Leclerc, parecen tener sus mejores opciones con Lewis Hamilton, el segundo clasificado en el mundial de pilotos detrás de Andrea Kimi Antonelli.

En cuanto al equipo de Woking, anunció un paquete de mejoras a su monoplaza centrado en mejoras para su ala trasera y los conductos de freno trasero, piezas que complementan el paquete aerodinámico presentado en la carrera pasada en Hungría, que se saldó con victoria de su piloto y actual campeón del mundo, Lando Norris.

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Por su parte, Aston Martin, que con apenas un punto en el campeonato de constructores sigue en el fondo de la tabla, espera que un paquete de mejoras que incluye una actualización de motor de Honda —con un incremento estimado de unos 30 CV— cambie su situación antes de que Fernando Alonso tome una decisión sobre su futuro en la escudería.

Fernando Alonso afirmó en Zandvoort que todavía no decidió si seguirá en Aston Martin más allá de 2026, cuando vence su contrato - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El piloto español, cuyo contrato vence a final de temporada, reconoció en la jornada de medios del jueves 20 de agosto en Zandvoort que aún no ha decidido si continuará en Aston Martin más allá de 2026, aunque confía en que Adrian Newey termine por entregar “el mejor coche de la parrilla”.

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Otra historia que ya vio su conclusión antes del regreso de la Fórmula 1 fue la de Max Verstappen. El neerlandés de RedBull Racing y tetracampeón mundial venía protagonizando rumores de diferencias y tensiones con la dirección de la escudería por el rendimiento del monoplaza en esta temporada cuando estaba en negociación una posible extensión del contrato. Finalmente, esta semana se anunció su renovación hasta 2030.

Max Verstappen cerró los rumores sobre su futuro en Red Bull Racing con una renovación de contrato hasta 2030 antes del regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego - crédito Darko Bandic/AP

Vale agregar que este fin de semana es, además, el último Gran Premio de los Países Bajos en su ciclo actual: Zandvoort no figura en el calendario de 2027. Y es también el debut del formato sprint en el circuito neerlandés.

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Trazado y pronóstico del clima en el GP de los Países Bajos

El trazado de Zandvoort, con 14 curvas, dos peraltes y poco margen para adelantamientos, dará un peso decisivo a la clasificación y exigirá una gestión fina de neumáticos y carga aerodinámica - crédito Fórmula 1

El circuito de Zandvoort, ubicado a unos 40 kilómetros de Ámsterdam, a orillas del Mar del Norte, mide 4,259 kilómetros y consta de 14 curvas. Su característica más singular son dos curvas peraltadas —la curva 3 con 19 grados de inclinación y la curva 14 con 18 grados—, con un peralte superior al del óvalo de Indianápolis. La carrera se disputará en 72 vueltas sobre una distancia total aproximada de 306,6 kilómetros.

El único tramo recto de relevancia es la propia recta principal, con apenas 197 metros hasta el punto de frenada de la curva 1, lo que hace del adelantamiento una tarea muy difícil y otorga a la clasificación del sábado un peso determinante en el resultado del domingo. Las curvas peraltadas, sumadas a la brevedad de la vuelta y a las numerosas esquinas de alta velocidad, generan una densidad energética sobre los neumáticos especialmente alta.

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El nivel de carga aerodinámica requerido es elevado, similar al de Budapest, por lo que la configuración de los monoplazas deberá equilibrar el rendimiento en curva con la gestión del agarre en un asfalto de baja adherencia. A esto se le suma la arena que el viento arrastra desde las dunas cercanas a la playa, un fenómeno que puede modificar el nivel de agarre de los monoplazas no solo de un día para otro, sino incluso entre sesiones.

Oscar Piastri fue el ganador de la versión 2025 del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando). La degradación estará marcada principalmente por el desgaste y el sobrecalentamiento del neumático delantero izquierdo, sometido a cargas laterales muy altas.

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El fabricante italiano anticipa que la estrategia de dos paradas será la más habitual, aunque la de una parada se mantiene como alternativa viable para buena parte de la parrilla. Todo apunta a que el compuesto duro será la referencia para el Gran Premio del domingo, mientras que el medio debería ser el protagonista de la carrera sprint del sábado.

La gestión de la energía en el nuevo reglamento de 2026 añade otra capa de complejidad. Zandvoort comparte con Budapest una característica poco habitual bajo estas regulaciones: alta demanda de despliegue energético pero baja sensibilidad al uso de energía. Para este fin de semana se han habilitado además dos zonas de modo de línea recta, que permanecerán activas incluso en condiciones de lluvia, aunque con puntos de activación retrasados.

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Las condiciones meteorológicas en Zandvoort apuntan a un fin de semana fresco y con probabilidad real de lluvia, especialmente en los primeros días. El viernes de prácticas y clasificación sprint se espera con temperaturas de entre 16,5 °C y 19 °C, temperatura de pista de hasta 30 °C y una probabilidad de precipitaciones del 60%, con vientos moderados de hasta 32 km/h.

El sábado de sprint y clasificación presentará condiciones algo más estables, con máximas de 18 °C y una probabilidad de lluvia del 40%, principalmente en la mañana. El domingo de carrera registraría temperaturas de entre 15 °C y 18 °C, temperatura de pista de hasta 32 °C y una probabilidad de lluvia inferior al 20%, con vientos del noreste. La proximidad del circuito al mar hace que las ráfagas fuertes y cambiantes sean un factor táctico adicional, con especial incidencia bajo las regulaciones aerodinámicas vigentes.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuit Zandvoort, Zandvoort, Países Bajos.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 21 de agosto, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación sprint: viernes 21 de agosto, 9:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera sprint: sábado 22 de agosto, 5:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 22 de agosto, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 23 de agosto, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Países Bajos

Luego de 11 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 219 puntos

Lewis Hamilton - 169 puntos

George Russell - 160 puntos

Charles Leclerc - 138 puntos

Lando Norris - 128 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Países Bajos

Mercedes - 379 puntos

Ferrari - 307 puntos

McLaren - 220 puntos

Red Bull Ford - 177 puntos

Racing Bulls - 66 puntos