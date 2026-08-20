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Así funcionará el nuevo carril exclusivo del Sitp en la calle 63: desde el 21 de septiembre habrá sanciones por invadir el carril preferencial

La medida cubre el tramo entre la avenida Caracas y la carrera 122, con operación inicial entre las carreras 68 y 112, y busca mejorar los recorridos en un corredor con 1,9 millones de trayectos diarios

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, indicó que habrá agentes de tránsito, cámaras fijas y dispositivos en buses que operan 24 horas, con validación humana antes de emitir el comparendo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
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Desde el 20 de agosto, Bogotá cuenta con un nuevo carril preferencial para el transporte público en la calle 63, entre la avenida Caracas y la carrera 122, con operación inicial entre las carreras 68 y 112 en ambos sentidos.

La medida, adoptada mediante la Resolución 934378 de 2026 de la Secretaría Distrital de Movilidad, busca optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad, por donde se realizan cerca de 1,9 millones de viajes diarios, el 45,6% en transporte público.

El nuevo carril prioriza la circulación de 46 rutas del Sitp y beneficia, solo en el tramo que comienza a operar, a 7.000 usuarios diarios. La intervención responde al reto de gestionar el tránsito en medio de las obras estratégicas de la ciudad, como la Línea 1 del metro de Bogotá y la troncal de la avenida 68, y consolida una red de 143 kilómetros de carriles preferenciales en nueve corredores, que movilizan a más de 620.000 personas cada día.

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La medida de la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza 46 rutas del Sitp y beneficia a 7.000 usuarios diarios en el tramo inicial de la calle 63 - Secretaría de Movilidad
La medida de la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza 46 rutas del Sitp y beneficia a 7.000 usuarios diarios en el tramo inicial de la calle 63 - Secretaría de Movilidad

Así funcionará el Carril Preferencial de la calle 63

El Carril Preferencial de la calle 63 estará habilitado las 24 horas, de lunes a domingo, y estará destinado prioritariamente a buses del Sitp y otros servicios de transporte público colectivo. Taxis y vehículos de transporte especial también podrán circular, pero los vehículos particulares y motocicletas tienen restringido su uso, salvo en situaciones puntuales como giros a la derecha, ingreso a predios, o ascenso y descenso de pasajeros (excepto en las zonas de paraderos del Sitp).

En caso de congestión y siempre que exista capacidad, los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía) podrán hacer uso del carril mientras atienden emergencias y mantienen activadas sus señales ópticas o audibles. Los vehículos intermunicipales con autorización vigente también están habilitados para circular por este carril.

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La Secretaría de Movilidad enfatizó que el uso continuo o prolongado del carril por parte de vehículos no autorizados está prohibido. Los conductores deben reincorporarse al carril mixto inmediatamente después de completar su maniobra, y toda acción debe realizarse sin interferir con el flujo del transporte público.

El Carril Preferencial de la calle 63 inicia su operación entre las carreras 68 y 112 en ambos sentidos y busca mejorar la movilidad en un corredor con 1,9 millones de viajes diarios - crédito Google Maps
El Carril Preferencial de la calle 63 inicia su operación entre las carreras 68 y 112 en ambos sentidos y busca mejorar la movilidad en un corredor con 1,9 millones de viajes diarios - crédito Google Maps

Controles, sanciones y fotomultas: pilas con el comparendo C14

Durante los primeros días, del 1 al 20 de septiembre, se impondrán comparendos pedagógicos para informar y sensibilizar a los conductores sobre las nuevas reglas. A partir del 21 de septiembre, entrarán en vigor los comparendos sancionatorios, bajo el código de infracción C14 (“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas”).

Multa y consecuencias:

  • Valor de la multa: $633.200 pesos (equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes).
  • Sanción accesoria: inmovilización del vehículo en caso de reincidencia o flagrancia.
  • Medios de control: Agentes de tránsito en vía, cámaras fijas de fotomulta y dispositivos instalados en la parte frontal de los buses del Sitp que operan las 24 horas. Las imágenes captadas se remiten al Centro de Gestión para validación humana antes de emitir el comparendo.

Para consultar si tienes sanciones activas, puedes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad o al portal Mi Movilidad a un Clic.

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit
La infracción C14 por usar de forma indebida el Carril Preferencial tendrá una multa de $633.200, posible inmovilización del vehículo y control con agentes, cámaras de fotomulta y dispositivos en buses del Sitp - crédito Simit

Excepciones permitidas para el uso del carril

La normativa distrital permite que vehículos particulares y motos ingresen al carril preferencial exclusivamente para:

  • Realizar giros a la derecha.
  • Ingresar a predios (parqueaderos, casas, locales comerciales).
  • Ascender o descender pasajeros, siempre que no sea en zonas de paraderos del Sitp.
  • El ingreso debe ser momentáneo y nunca prolongado o continuo. El transporte público intermunicipal autorizado podrá circular de forma continua por el carril.
  • Los vehículos de emergencia solo pueden usar el carril en caso de emergencia, con señales activadas. La reincorporación al carril mixto debe ser inmediata tras finalizar la maniobra permitida.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores planificar rutas alternativas, estar atentos a la señalización vial y respetar las restricciones para evitar sanciones. La prioridad es clara: quienes más se mueven deben tener mejores condiciones para llegar a sus destinos, y la ciudad avanza hacia una movilidad más eficiente, sostenible y multimodal.

El control sobre este corredor lo haremos usando cámaras en los buses, cámaras en la vía y también nuestro personal territorial. La invitación es a que respetemos esta señalización y le demos prioridad a los siete mil usuarios de transporte público que diariamente usan esta vía", precisó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

El nuevo Carril Preferencial funcionará las 24 horas, de lunes a domingo, para buses del Sitp, transporte público colectivo, taxis, transporte especial e intermunicipales autorizados - crédito Google Maps
El nuevo Carril Preferencial funcionará las 24 horas, de lunes a domingo, para buses del Sitp, transporte público colectivo, taxis, transporte especial e intermunicipales autorizados - crédito Google Maps

Para más información sobre normativas, sanciones y canales de consulta, los ciudadanos pueden acudir a la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde encontrarán detalles actualizados sobre la operación y los controles en el nuevo carril preferencial.

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Calle 63 BogotáCorredor exclusivo SitpMultas de tránsitoCarril preferencial SitpColombia-Noticias

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