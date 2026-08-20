Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay reaccionó a la condena de Cristian González y Jhorman Mora: pidieron más medidas de seguridad

El exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado por medio de un atentado que ocurrió el sábado 7 de junio en un parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El equipo de abogados de la firma Victor Mosquera Marín —que representa a la familia del senador Miguel Uribe Turbay— se pronunció a través de un comunicado sobre las condenas de Cristian Camilo González y Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, a penas de 11 y 15 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en la organización y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial, tras el antentado del 7 de junio de 2025, en el occidente de Bogotá.

En la comunicación, el equipo jurídico indicó que estas sentencias representan un avance en la determinación de responsabilidades en el caso, a pesar de que persisten desafíos en la identificación de los autores intelectuales y financiadores.

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Según el comunicado, la familia de Miguel Uribe Turbay reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la independencia demostrada por la jueza durante el proceso judicial. No obstante, los representantes legales de la familia insisten en que el juzgamiento de los ejecutores es apenas el primer paso para esclarecer la totalidad de los responsables del crimen, incluyendo a quienes financiaron o determinaron el magnicidio.

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