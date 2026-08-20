Los bancos en Colombia le hacen caso a De la Espriella y empezaron a bajar la tasa para compra de vivienda ante el terremoto: así están

El presidente Abelardo de la Espriella invitó al sector financiero a ofrecer facilidades a los afectados por el fenómeno natural, que ya deja a 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas - crédito Presidencia

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El 18 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó al sistema financiero de Colombia que ofreciera alivios debido al terremoto del 10 de agosto que afectó departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó.

Durante una alocución presidencial, el mandatario pidió a los bancos condiciones especiales para que los ciudadanos recuperen sus hogares. “Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, afirmó. También pidió articulación con mandatarios locales sin distinción política o ideológica. El objetivo es que alcaldías y gobernaciones participen en la reconstrucción con apoyo financiero y coordinación institucional.

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Dos días después, el 20 de agosto, ya hubo una entidad que decidió hacer un recorte. Bancolombia bajó tasas de interés y anunció nuevas líneas de financiación por más de $5 billones para personas, empresas y entidades territoriales afectadas por el sismo. También redujo al 8% efectivo anual su tasa para vivienda.

La tasa de interés para vivienda es el porcentaje de dinero que un banco cobra por prestarte recursos para comprar una casa o apartamento - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

Informó que el paquete incluye:

Créditos de vivienda al 8% efectivo anual.

Consumo y microcrédito al 10%.

Líneas para empresas y gobiernos locales.

La medida cubrirá compra y reparación de vivienda, capital de trabajo, inventarios, empleo e infraestructura en las zonas afectadas del país.

Al respecto, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, definió la decisión como una medida “sin precedentes” para atender la emergencia. Afirmó que “en Bancolombia hemos tomado una decisión sin precedentes: poner a disposición de las comunidades afectadas por el terremoto más de cinco billones de pesos en financiación”. También señaló que “bajamos el crédito de vivienda del 14% al 8%, una tasa que busca apoyar de manera decidida las necesidades de vivienda”.

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Tasas y líneas especiales que abrió Bancolombia

La línea de vivienda de Bancolombia quedó en 8% efectivo anual durante toda su vigencia. La entidad indicó que la tasa aplica a desembolsos hechos desde el 25 de agosto y representa una rebaja frente a una tasa cercana al 14%. Los recursos servirán para comprar vivienda nueva o usada, urbana o rural, y también para remodelaciones. La financiación podrá tramitarse por crédito hipotecario o por leasing habitacional.

La cobertura incluye:

Vivienda de interés prioritario (VIP).

Vivienda de interés social (VIS).

Viviendas que no son de interé social (No VIS).

El banco calcula que esta alternativa podría beneficiar a cerca de 7.000 familias en las zonas afectadas por el terremoto. Para hogares y trabajadores independientes, la segunda línea será de consumo y microcrédito al 10% efectivo anual. Estos recursos apuntan a gastos inmediatos, reposición de inventarios, capital de trabajo, fortalecimiento del flujo de caja y reactivación de negocios.

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Bancolombia pondrá $5 billones en financiación para personas, empresas y entes territoriales afectadas por el terremoto - crédito Bancolombia

Bancolombia calcula que esas dos soluciones podrían beneficiar a más de 13.000 personas. Según la entidad, las condiciones incorporan tasas hasta 50% inferiores a las actuales.

Apoyo para empresas y gobiernos locales

En el frente empresarial, el banco activó una línea para pequeñas, medianas y grandes compañías afectadas por el sismo. La meta es acompañar la recuperación de hasta 13.500 empresas y apoyar la continuidad de sus operaciones.

La financiación para este segmento tendrá una tasa equivalente al indicador bancario de referencia (IBR) más cero puntos, identificado como IBR + 0. El plazo llegará hasta 36 meses y los recursos podrán destinarse a capital de trabajo, recuperación operativa, reposición de inventarios, flujo de caja y protección del empleo.

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El componente territorial estará dirigido a municipios, departamentos y entidades descentralizadas. Estas entidades podrán solicitar créditos a IBR + 0%, con plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses.

La línea busca respaldar proyectos de educación, salud, movilidad e infraestructura pública. El paquete llegará a Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, el suroeste antioqueño, Cauca y Tolima.

De acuerdo con la Ungrd, 163.492 viviendas se vieron afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Mario Baos/EFE

Alianza con el Gobierno

Mora dijo que se hizo un esfuerzo conjunto con el Gobierno y con la Fundación Bancolombia para la toma de medidas. “La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos. Por eso estamos acompañando los esfuerzos liderados por el Gobierno Nacional, pero también hemos decidido ir más allá, movilizando capacidades desde nuestro negocio y desde la Fundación Bancolombia”, dijo.

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Defendió el alcance económico y social del paquete. “Es nuestra manera de contribuir a la recuperación de los hogares, al fortalecimiento del tejido productivo y a la reconstrucción de los sueños de miles de colombianos”, afirmó.

Cómo están las tasas de vivienda en otros bancos de Colombia

En agosto, las tasas de interés para vivienda en Colombia varían según la entidad y según se trate de inmuebles VIS o No VIS. Las ofertasm hasta ahora, están así:

Para vivienda VIS en pesos:

FNA: ofrece tasas desde 10% hasta 12,6% efectivo anual con cesantías.

BBVA Colombia: desde 11,9% efectivo anual.

Banco Caja Social: se ubica entre 13,75% y 16,3% efectivo anual

Banco AV Villas: va de 13,8% a 14,95% efectivo anual.

Davivienda: desde 14,4% efectivo anual.

Banco de Bogotá: hasta 16,55%.

Banco de Occidente: entre 15,17% y 18,54% efectivo anual.

En vivienda No VIS: las tasas iniciales parten desde 13,04% efectivo anual en BBVA y desde 13,7% efectivo anual en AV Villas. En otros bancos comerciales, el rango promedio escala hasta 15% o 16% efectivo anual.

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