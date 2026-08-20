Golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’: capturan al presunto responsable del atentado de El Túnel que dejó 21 muertos

El operativo fue ejecutado por el Gaula Militar con apoyo de inteligencia militar y el CTI especializado -crédito @GaulaMilitares/X

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Una operación del Gaula Militar terminó con la captura de alias El Flaco, señalado como una de las piezas clave de la subestructura Dagoberto Ramos, perteneciente al brazo fuerte de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

La detención fue presentada por las Fuerzas Militares como un golpe estratégico contra esa estructura armada, debido al papel que el capturado ejercía dentro de sus operaciones en el Cauca.

Según la investigación, el detenido es considerado el autor intelectual del atentado cometido en abril de este año en el sector de El Túnel, donde una carga explosiva instalada sobre la vía provocó la muerte de 21 personas y dejó 30 heridos.

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Alias El Flaco quedó a disposición de las autoridades para avanzar en su proceso de judicialización -crédito @GaulaMilitares/X

El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Gaula de las Fuerzas Militares, aseguró a Semana que la captura representa una afectación importante para la organización liderada por “Iván Mordisco” y explicó que el hombre tenía responsabilidades clave dentro de esa estructura.

“La captura de alias El Flaco, cabecilla de la subestructura Dagoberto Ramos, responsable de extorsiones, secuestros y explosivos, incluido el atentado del Túnel que dejó 21 muertos, debilita significativamente a la organización”, indicó el oficial.

El comandante explicó que el operativo fue resultado de un proceso de inteligencia desarrollado por los cables militares, con apoyo de operaciones de inteligencia militar propia, el CTI especializado y el Gaula. Sobre el rol del capturado, afirmó: “Es un trabajo de inteligencia de nuestros cables militares, con operaciones de inteligencia militar propia y CTI especializado, Gaula. Ese es un sujeto que se encargaba de dinamizar todo lo que era la extorsión, secuestro, y también era el encargado de manejar toda la parte de explosivos en esa región del país, aquí en el Cauca”.

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De acuerdo con el oficial, el hombre ocupaba un lugar determinante en la coordinación de actividades ilícitas que sostenían el funcionamiento de la subestructura. Entre esas funciones figuraban el manejo de explosivos, la extorsión y el secuestro, además de tareas relacionadas con las economías ilegales que financiaban al grupo.

El atentado de El Túnel, ocurrido en abril, dejó 21 personas muertas y 30 heridas tras la activación de explosivos sobre la vía -crédito Jair Coll/REUTERS

También sostuvo que el impacto de la captura va más allá de la salida de un cabecilla, porque afecta la experiencia acumulada para dirigir operaciones dentro de la organización. En ese sentido manifestó: “Lo que pierde esa estructura es el mando en experiencias para organizar los sistemas de financiamiento, narcotráfico y extorsiones. Desmoraliza, pues, a los integrantes de las mismas y, pues, saben toda la pena que ellos tienen, que van a cumplir”.

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Para las Fuerzas Militares, el procedimiento representa un golpe contra una persona con alta capacidad de influencia dentro de esa subestructura armada. Esa valoración fue reiterada por el coronel cuando señaló: “Obviamente, esa es una persona de alta importancia y alta injerencia para esta subestructura. Por eso es la importancia que pierden la experiencia y pierden el mando al nosotros poderles dar captura a esta organización delictiva”.

Las autoridades sostienen que la importancia del detenido radica en la influencia que ejercía sobre la estructura y en el conocimiento que acumulaba para coordinar distintas actividades ilegales. Ese perfil, según la explicación entregada por el Gaula, convierte la captura en una afectación directa para la capacidad de mando del grupo en esa zona del Cauca.

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La investigación que permitió ubicarlo fue construida con labores de inteligencia y apoyo del CTI especializado, elementos que, de acuerdo con el coronel, hicieron posible identificar su papel dentro de la organización.

-crédito Europa Press

Con ese resultado, las Fuerzas Militares insisten en que la operación representa un avance frente a una estructura vinculada con ataques mediante explosivos y otras acciones criminales que afectaron a la población durante el atentado atribuido a esa misma subestructura este año.