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Comenzaron a reactivarse actividades turísticas en el Quindío luego del terremoto: estos son los parques temáticos que ya abrieron

La Secretaría de Comercio, Industria y Turismo informó del departamento informó que la reactivación alcanza a varios tipos de establecimientos y experiencias vinculadas a la cadena turística

Parque Nacional del Café
Foto: Parque Nacional del Café
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A diez días del terremoto que estremeció el occidente de Colombia, los parques temáticos del Quindío empezaron a reabrir mientras avanza el registro de comerciantes afectados luego del terremoto de 7.4 que sacudio a Colombia en horas de la mañana del 10 de agosto de 2026.

“Más del setenta y seis por ciento de su oferta turística habilitada”, dijo la secretaria de comercio, industria y turismo departamental Juliana Gómez en declaraciones a Noticias Caracol.

La reapertura se vio en el Parque del Café, en Montenegro, donde una familia que viajó desde Palermo, Huila, encontró la operación casi completa. “Nos dijeron ayer, cuando llegamos al terminal, averiguamos porque pensábamos venir ayer mismo, que la niña estaba cumpliendo años, pero nos dijeron que estaba cerrado el parque, que hasta hoy reabrían”, contó el turista Cristian Ramírez.

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El parque retomó actividades tras un periodo de verificación y alistamiento. “Estamos aquí reabriendo las puertas. Nueve días preparándonos, nueve días en todos los procesos de seguridad, revisando nuestras atracciones, recogiendo escombros, alistándonos para esta reapertura”, afirmó el vocero Fabián Giraldo.

ParquePanaca1-Colombia-15-10-2020
La reapertura se vio en el Parque del Café, en Montenegro, donde una familia que viajó desde Palermo, Huila, encontró la operación casi completa - crédito Parque Panaca en Facebook.

En Quimbaya, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria también anunció el regreso de sus operaciones tras revisiones técnicas. “Panaca reabrió sus puertas desde el sábado 15 de agosto, después de una evaluación técnica rigurosa realizada por el equipo de profesionales del parque”, señaló el vocero Mario Alejandro Pelaéz Gutiérrez.

Desde la Gobernación, la Secretaría de Comercio, Industria y Turismo informó que la reactivación alcanza a varios tipos de establecimientos y experiencias vinculadas a la cadena turística. “Allí tenemos, dentro del marco de esa oferta, restaurantes, parques temáticos, hoteles, experiencias rurales”, precisó Gómez.

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La funcionaria se refirió al impacto del sismo ocurrido el 10 de agosto y a la continuidad de la actividad económica.

Según informó Noticias Caracol, las autoridades también avanzan en la identificación y registro de empresarios y comerciantes quindianos afectados para presentar la información ante gestión del riesgo y facilitar su acceso a futuras convocatorias o ayudas.

Pereira, junto a Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó) son las ciudades capitales más afectadas en Colombia por el terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP
Pereira, junto a Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó) son las ciudades capitales más afectadas en Colombia por el terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP

Jhonny Rivera brindó refugio en su finca a adultos mayores afectados por el terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto dejó a miles de personas sin hogar, especialmente en Pereira. Entre los afectados se encontraba un grupo de adultos mayores cuyo ancianato quedó inhabitable tras el sismo y las lluvias posteriores.

En respuesta a esta emergencia, Jhonny Rivera, cantante de música popular, decidió abrir su finca para alojar a los damnificados. A través de videos en sus redes sociales, Rivera mostró la llegada de los abuelitos y expresó su satisfacción: “Feliz de recibir a estos abuelitos en mi casa. Dios mío, qué felicidad nos da poder ayudarlos y apoyarlos en este momento. Les aseguramos que se sentirán como en su casa”.

El grupo fue trasladado en bus hasta la finca y recibido con alimentos y espacios confortables, bajo la supervisión de la familia del artista. Mientras Rivera cumplía con compromisos profesionales, su madre asumió la atención directa de los visitantes.

“Hoy los tenemos con nosotros en la finca, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Esta es una forma maravillosa de poder ayudar, gracias Jhonny y a Jenny, quienes han estado muy pendientes de que todo salga muy bien. Espero que se amañen con nosotros”, afirmó la madre del cantante en uno de los videos compartidos.

La familia de Jhonny Rivera acoge a ancianos damnificados por el terremoto en Pereira - crédito @jhonnyrivera/ Instagram
La familia de Jhonny Rivera acoge a ancianos damnificados por el terremoto en Pereira - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Jenny López, esposa de Rivera, también participó activamente en la organización y logística de la acogida para garantizar el bienestar de los adultos mayores. La intención de la familia era que los abuelitos se sintieran parte del hogar mientras durara la emergencia.

El gesto humanitario de la familia Rivera fue destacado tanto por seguidores como por medios de comunicación, consolidando su compromiso social y empatía en un momento de crisis. La acción se sumó a otras iniciativas de apoyo y donaciones que el cantante impulsó desde los primeros días tras la tragedia, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad en la región.

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