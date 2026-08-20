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Sectores de izquierda siguieron arremetiendo contra el concejal Oswaldo Díaz que apareció armado en un video amenazando petristas: “Van a llevar balín”

Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Camilo Romero alertaron en X sobre el riesgo que para ellos implica la retórica oficialista en contra de la izquierda política

Oposición reclama garantías y rechaza discurso violento de concejal Oswaldo Díaz - crédito @GustavoBolivar/X - María José Pizarro/Prensa - @CamiloRomero/X
Oposición reclama garantías y rechaza discurso violento de concejal Oswaldo Díaz - crédito @GustavoBolivar/X - María José Pizarro/Prensa - @CamiloRomero/X
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En Valledupar, la difusión de un video donde el concejal Oswaldo Díaz aparece exhibiendo un arma de fuego y profiriendo amenazas contra sectores petristas ha generado una ola de críticas y preocupación social.

El funcionario de Valledupar sostuvo en la grabación: “Listo para la guerra. Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. Aquí la tengo lista para la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín”, palabras encendieron la controversia en el ámbito político.

En una segunda grabación, Díaz argumentó que el contenido distribuido no corresponde fielmente a sus creencias ni a su forma de actuar: “El material que está circulando presenta una edición”, afirmó, añadiendo que la grabación constituye un montaje.

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A pesar de rechazar la autenticidad del video, el concejal pidió disculpas a quienes se sintieron afectados: “A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que está circulando, expreso mis disculpas. Lo hago por respeto hacia ellos, sin que ello implique reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento”, declaró.

Oswaldo Díaz, concejal de Valledupar, afirmpo que su video polémico fue editado y no refleja sus verdaderos pensamientos, y ofrece disculpas a quienes se sintieron ofendidos - crédito @oswaldojuandiaz/X

Oswaldo Díaz insistió en la importancia de verificar la autenticidad de las publicaciones antes de compartirlas, señalando: “Una edición, una modificación o la circulación descontextualizada de contenidos puede transformar su significado o ocasionar graves afectaciones a las personas. Por eso hago un llamado a verificar antes de compartir y a no convertir las diferencias políticas en razones para enfrentarnos”.

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Tras lo anterior, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, integrante del Pacto Histórico, expresó que la bancada opositora se encuentra “notificada” ante lo que considera una escalada del discurso violento desde sectores afines al Gobierno.

Carrascal recordó que Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, en campaña prometió “destripar a la izquierda”, una expresión que luego sus seguidores reinterpretaron como una simple confrontación ideológica. Sin embargo, la congresista advirtió: “Quien ocupa la Presidencia no puede desentenderse del significado social de sus palabras ni de lo que estas autorizan en sus seguidores”.

Mafe Carrascal alertó sobre escalada verbal oficialista y advirtió riesgos de la retórica presidencial - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal alertó sobre escalada verbal oficialista y advirtió riesgos de la retórica presidencial - crédito @MafeCarrascal/X

La representante sostuvo que la secuencia de hechos se repite: primero se estigmatiza al adversario, luego se presenta su protección como privilegio y finalmente surgen amenazas directas. “No vamos a esperar a que una amenaza se convierta en atentado para reaccionar”, afirmó.

Carrascal también criticó decisiones recientes desde el Congreso, donde el militante del Centro Democrático Daniel Briceño calificó los esquemas de seguridad para congresistas como un “lujo”, ignorando el historial de persecución y ataques contra la izquierda en Colombia.

La congresista denunció además el nombramiento de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien según ella en redes sociales ha lanzado expresiones despectivas contra la oposición: “No basta con que ahora prometa imparcialidad: tiene la obligación de demostrarla con hechos”, exigió.

María José Pizarro exigió respuestas oficiales tras amenazas del concejal Díaz en Valledupar - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro exigió respuestas oficiales tras amenazas del concejal Díaz en Valledupar - crédito @PizarroMariaJo/X

La representante pidió a la Fiscalía y la Procuraduría investigar al concejal Díaz, señalando que el Partido Conservador debe asumir su responsabilidad ante los hechos, y reclamó al presidente De la Espriella un rechazo inequívoco a las amenazas: “El Estado tiene el deber constitucional de protegernos y el Gobierno tiene la obligación de demostrar que su retórica no será la antesala de nuevas violencias”.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, cuestionó la postura oficial ante lo ocurrido: “¿No que era un ‘lapsus’ del candidato Abelardo? Hoy queda claro que están promoviendo la eliminación de la izquierda y el progresismo”.

Pizarro pidió acciones concretas a las autoridades competentes respecto al concejal Díaz.

Gustavo Bolívar ironizó sobre su seguridad tras amenazas de concejal en Valledupar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar ironizó sobre su seguridad tras amenazas de concejal en Valledupar - crédito @GustavoBolivar/X

Por su parte, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ironizó en sus redes sociales sobre su seguridad personal: “Voy para Valledupar. Si no regreso me dio balín el concejal Oswaldo Díaz Ortiz”.

Camilo Romero rechazó amenazas y exigió debate democrático sin violencia - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero rechazó amenazas y exigió debate democrático sin violencia - crédito @CamiloRomero/X

Desde otra perspectiva, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, hizo un repaso del historial de violencia política contra la izquierda en Colombia. Romero destacó que el “proyecto político” del petrismo representa a más de doce millones de votantes, construido por mujeres, jóvenes, trabajadores y líderes sociales.

“Tenemos una profunda diferencia con la derecha, con la extrema derecha, sobre cómo gobernar a Colombia. Pero esas diferencias tienen que tramitarse y resolverse en democracia, con argumentos, con ideas, con votos. Jamás con balines, con armas y con amenazas”, subrayó.

Romero recordó el exterminio de la Unión Patriótica, partido que perdió a más de 6 mil militantes, y advirtió que no permitirán que se repita ese ciclo de violencia: “Primero señalan, luego amenazan y después disparan. No vamos a permitir que la extrema derecha lo haga de nuevo”.

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