Colombiano fue condenado a 8 años de cárcel en Uruguay por tratar de matar a su expareja embarazada: la retuvo en su casa a punta de cuchillo

El caso se presentó en la ciudad de La Paloma, ubicada en el departamento de Rocha - crédito Gobierno de Rocha / sitio web | archivo Dijín | Imagen de referencia / archivo Colprensa

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Un ciudadano de nacionalidad colombiana de 43 años fue condenado a 8 años de prisión y será expulsado de la República Oriental del urgudel país tras ser hallado culpable de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas cometidas contra su expareja en el balneario La Paloma, departamento de Rocha.

El caso ocurrió el 20 de enero de 2026, cuando la Policía recibió un aviso sobre un incidente de violencia en una vivienda ubicada en la intersección de El Navío y Calle 13.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa cerrada, pero lograron escuchar los gritos de auxilio de una mujer en el interior.

Ante la urgencia, los efectivos rompieron una ventana e ingresaron a la vivienda. Allí encontraron a la víctima, de 43 años, atada de pies y manos y con un buzo enrollado alrededor del cuello, en evidente estado de sofocación sobre una cama.

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Durante el procedimiento, el agresor apareció desde otra habitación portando un cuchillo y fue reducido por los policías.

La investigación determinó que la mujer había logrado comunicarse previamente con otra expareja para alertar sobre los maltratos físicos que estaba padeciendo y expresar su temor por la gravedad de la situación, destacó el portal Subrayado.

La oportuna intervención policial permitió rescatarla con vida y solicitar atención médica inmediata. Durante la asistencia, se constató que la víctima se encontraba embarazada.

La mujer procedente de Colombia y nacionalizada como uruguaya estuvo a punto de perder el bebé, pero gracias a la oportuna reacción de las autoridades su embarazo pudo seguir adelante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Justicia procesó al hombre por los delitos de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas. Como parte de la sentencia, se dispuso su expulsión del país una vez cumplida la condena, en cumplimiento de la normativa vigente.

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Qué se sabía del caso del colombiano capturado en Uruguay

El hecho ocurrió el lunes 20 de enero por la noche, cuando residentes del balneario alertaron a las autoridades tras percibir voces de auxilio provenientes de una vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes forzaron la entrada y encontraron a una mujer de colombiana (nacionalizada uruguaya), atada con los brazos hacia atrás, semidesnuda y con evidentes signos de violencia.

En el segundo piso de la casa, los uniformados hallaron al agresor, identificado por las iniciales A.S.G.. La víctima, que se encontraba con nueve semanas en ese momento, logró gritar “¡Auxilio, me mata!” antes de ser rescatada, según relataron medios locales como Rocha Noticias.

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El caso fue calificado por las autoridades uruguayas como un intento de feminicidio. La mujer fue trasladada a un hospital, donde los médicos determinaron que presentaba “politraumatismos por violencia basada en género”, con lesiones graves producto de golpes, rodillazos en el abdomen y marcas de ahorcamiento en el cuello.

Los oficiales encontraron a la mujer amordazada en una de las habitaciones, mientras que en la segunda planta de la vivienda se encontró al colombiano, que tenía un cuchillo en la mano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, los especialistas aseguraron que la rápida reacción policial fue determinante para preservar su vida y la del bebé.

De acuerdo con la información facilitada por la Jefatura de Policía de Rocha al portal El Observador, el ciudadano colombiano permaneció bajo prisión preventiva por 180 días mientras avanzaba la investigación, y un equipo de investigadores de la Fiscalía de Rocha reunió acervo probatorio y testimonios para determinar la sanción definitiva que, además de la condena, lo llevará a dejar Uruguay.

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Los detalles previos al ataque revelaron una relación que, a pesar de haber comenzado hace pocos meses, se había deteriorado notablemente tras la llegada de la pareja a Uruguay.

Según Montevideo Portal, el cambio de actitud del agresor fue evidente después de que la mujer quedó embarazada.

Este aumento de violencia motivó a la víctima a tomar la decisión de separarse, hecho que el hombre no aceptó. La noche de la agresión, la mujer intentó pedir ayuda escribiendo al casero de la vivienda, aunque el mensaje fue borrado posteriormente, lo que incrementó la preocupación entre sus allegados.

La víctima le había dado posada a su pareja sentimental cuando llegó a Uruguay - crédito Jesús Áviles / Infobae

Colectivos de mujeres y organizaciones sociales han exigido fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante casos de maltrato y tentativas de feminicidio.

Dentro del proceso judicial, los agravantes fueron sustentados por el diagnóstico médico que determinó lesiones graves derivadas de violencia de género.

Por este motivo, desde el ente investigador se puntualizó que el objetivo es dejar constancia de la gravedad de estos hechos y avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas.

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