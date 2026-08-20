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Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia de Petro, confesó que hizo pagos a guerrilleros y prometió entregar bienes de la SAE a cambio de información: “Nunca se materializó”

El exfuncionario señaló que la Dirección Nacional de Inteligencia no entregó recompensas al “Narcochofer”

Jorge Lemus admite que su experiencia en inteligencia proviene del M-19, generando debate sobre su idoneidad para dirigir la DNI - crédito DNI
Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia de Petro, admitió que hizo pagos a guerrilleros y prometía bienes de la SAE a cambio de información - crédito DNI
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A mediados de agosto de 2026, fueron revelados unos audios en los que el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, aparece en una reunión con el llamado “Narcochofer”, un interlocutor frecuente de la mafia colombiana con el Gobierno de Gustavo Petro, en la que se habló de ofrecimientos de bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de frenar algunas capturas a cambio de información que, según el exfuncionario, nunca se concretaron.

En esa grabación, revelada por Semana, el delincuente sostuvo que el acuerdo había sido alcanzado con Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que Lemus lo refrendó durante ese encuentro. El pacto incluía acceso a bienes de la SAE y gestiones para detener capturas de algunas fuentes.

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Antes de la divulgación del audio, Lemus dio su versión al medio citado y reconoció que ese tipo de ofrecimientos se hacían como parte de contactos orientados a obtener información. Según explicó, el punto central de esas reuniones era lograr datos de interés para la seguridad nacional, aunque sostuvo que las promesas no se convertían en decisiones efectivas.

Lemus admitió ofrecimientos, pero negó que se<b> </b>hubieran ejecutado

Lemus admitió ofrecimientos, pero negó que se hubieran ejecutado - crédito Jair Coll/Reuters
Lemus admitió ofrecimientos, pero negó que se hubieran ejecutado - crédito Jair Coll/Reuters

“Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información”, dijo Lemus. En esa misma respuesta agregó que en este caso no habló con la SAE y que la posibilidad de una gestión ante esa entidad no pasó de una mención durante la conversación.

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El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia respondió también sobre la participación de Rodríguez y aseguró que no habló con él sobre ese episodio. “No, nada. Yo no he hablado nada con él”, afirmó.

Consultado sobre si le generaba inquietud que el entonces jefe de la UNP ofreciera bienes de la SAE y la posibilidad de frenar capturas, pese a que esa tarea corresponde a la Fiscalía General de la Nación, Lemus contestó que eso podía haber ocurrido. Aun así, dijo estar seguro de que Rodríguez tampoco habló con la SAE sobre ese asunto.

Cuatro fusiles de asalto, dos pistolas, cargadores, municiones y numerosos fajos de billetes colombianos sobre hojas secas en el suelo de una selva.
Sobre si el ‘Narcochofer’ recibió algún pago, Lemus contestó que no hubo recompensas para él. Después precisó que sí existieron pagos a otras fuentes que suministraban información a la entidadImagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Lemus insistió en que dentro de sus funciones no estaba ofrecer bienes de la SAE a cambio de información. Según su versión, la práctica consistía en hacer promesas para acercar a las fuentes, pero sin que esas propuestas terminaran en actuaciones concretas de su despacho.

“Nunca se materializó ninguna, ni siquiera la entrevista con la SAE”, sostuvo. Añadió que tuvo “otro caso con la Fiscalía” que tampoco avanzó porque decidió no hacerlo y porque, conforme a sus explicaciones, no le correspondía intervenir de ese modo.

El exdirector dijo que la DNI sí pagó a fuentes, incluso guerrilleros

Gustavo Petro y Jorge Lemus, director de la DNI
El exdirector dijo que la DNI sí pagó a fuentes, incluso guerrilleros - crédito EFE - Presidencia

La respuesta más directa sobre el alcance de esos contactos fue que la DNI no entregó bienes ni recompensas a “Narcochofer”, pero sí realizó pagos a fuentes. Lemus marcó una diferencia entre recompensa e incentivo a informantes: “Recompensas paga el Ejército”.

Cuando la revista le preguntó si el ‘Narcochofer’ recibió algún pago, contestó que no hubo recompensas para él. Después precisó que sí existieron pagos a otras fuentes que suministraban información a la entidad.

“Fuentes sí se pagaban, por lo general ni siquiera aquí en Bogotá, por fuera, especialmente con fuentes de los mismos guerrilleros, la misma delincuencia”, afirmó. Según esa versión, esos pagos se hicieron a informantes que mantenían al organismo al tanto de movimientos y datos de actores armados y criminales.

El contenido del audio y la explicación posterior de Lemus dejan fijados dos elementos: por un lado, la existencia de ofrecimientos relacionados con bienes de la SAE y con eventuales gestiones sobre capturas; por otro, la admisión del exdirector de que la inteligencia estatal sí pagó fuentes, incluidas algunas vinculadas a guerrilleros y a la delincuencia.

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