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Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó suspender la programación de las emisoras de paz en Colombia

La medida también alcanza espacios informativos y de opinión del sistema estatal, mientras trabajadores y comunidades esperan definiciones sobre el futuro de estas frecuencias

Emisoras de Paz: sintonizarse con el territorio y reconstruir país, compromiso en el Acuerdo de Paz
Las 20 Emisoras de Paz fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y tienen cobertura en distintos territorios del país - crédito Rtvc
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El Gobierno de Abelardo De la Espriella ordenó suspender la programación de las 20 emisoras de paz creadas en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, una decisión que dejó esas frecuencias emitiendo únicamente música y que abrió una discusión sobre el cumplimiento de un compromiso estatal con territorios afectados por el conflicto armado.

La instrucción fue impartida el lunes festivo 17 de agosto mediante un mensaje de WhatsApp enviado por Inravisión a los directores de las emisoras, según reveló El Armadillo.

La medida también alcanzó a 11 emisoras descentralizadas del sistema de Radio Nacional, que en conjunto reúnen más de 70 frecuencias.

Las emisoras de paz fueron creadas a partir del punto 6.5 del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.

El documento estableció la puesta en funcionamiento de 20 “emisoras para la convivencia y la reconciliación” en municipios priorizados.

Estas estaciones tienen entre sus objetivos ofrecer contenidos culturales, musicales e informativos, además de abordar la implementación del acuerdo y las dinámicas de las comunidades donde operan.

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Por ello, la suspensión de sus espacios locales generó preocupación entre trabajadores, líderes comunitarios y habitantes de las zonas cubiertas por las señales.

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia

La decisión se produjo días después de la llegada del nuevo Gobierno y de los cambios en Inravisión. El 12 de agosto, el Ministerio TIC oficializó el nombramiento de la abogada Ángela María Mora como gerente de la entidad.

El Gobierno anunció cambios en los medios públicos

El anuncio ocurrió después de que el Ministerio TIC publicara el 16 de agosto un comunicado en el que informó el fin de lo que denominó “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”.

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Según la cartera, Mora y la ministra Alexandra Falla acordaron un “plan de acción inmediato” para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del sistema. Entre las medidas anunciadas está la terminación de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión, así como una revisión de contenidos, contratos y convenios.

El Gobierno sostuvo que busca construir un sistema “plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos.

Sin embargo, trabajadores del sistema señalaron que antes de la suspensión ya se habían presentado tensiones por decisiones editoriales. Una funcionaria afirmó que Diego Fajardo, quien según su relato aún no estaba contratado, comenzó a intervenir en los consejos de redacción y a revisar los contenidos que serían emitidos.

Las diferencias se intensificaron durante la cobertura del terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con fuentes citadas por El Armadillo, los equipos periodísticos defendieron su labor bajo criterios de información y neutralidad.

Emisoras de Paz
Las estaciones hacen parte del Sistema de Medios Públicos y cuentan con programación informativa, cultural y musical dirigida a las comunidades de sus zonas de cobertura - crédito Rtvc

Preocupa el impacto en los territorios

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la pérdida de contenidos producidos desde las regiones. Un trabajador de Inravisión explicó que, aunque las emisoras de paz también transmitían espacios nacionales, cerca del 90% de su programación respondía a las necesidades y particularidades de los territorios.

La suspensión, por tanto, no significó únicamente retirar espacios informativos. También quedaron fuera del aire programas dedicados a cultura, medio ambiente, vida campesina y dinámicas comunitarias.

En Ituango, Antioquia, la emisora funciona desde julio de 2019 y es la única Emisora de Paz del departamento. Su señal alcanza 16 municipios y más de 100 veredas.

Jhonatan Sucerquia, artista y gestor cultural del municipio, advirtió que convertirla en una emisora convencional supondría perder parte de su propósito original. Según explicó, la estación permitía mostrar una realidad distinta a la asociada exclusivamente con la violencia y los actores armados.

Emisora de Paz de Chaparral
La programación de las Emisoras de Paz incluye contenidos relacionados con las comunidades y la implementación del Acuerdo de Paz - crédito Rtvc

Julio Sepúlveda, líder comunitario de Ituango, también resaltó el servicio que presta la emisora a las comunidades urbanas y rurales de un territorio extenso.

La Fundación para la Libertad de Prensa confirmó a El Tiempo que está recopilando información sobre el caso para emitir un pronunciamiento.

Mientras tanto, está prevista para este jueves 20 de agosto una reunión en la que se definirá el futuro de las emisoras de paz. Entre los escenarios que han circulado están un eventual cambio de nombre y modificaciones en la programación.

Hasta el momento de la publicación de la información original, la Presidencia de la República y la gerente Ángela María Mora no habían respondido las preguntas formuladas por los periodistas.

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