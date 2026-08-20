Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La periodista Tatiana Franco deberá disculparse: la Corte amparó la intimidad de Lucía Tamayo, víctima de ataque con ácido, por entrevista en ‘Vos Podés’

El alto tribunal determinó que la comunicadora no obtuvo un consentimiento previo, libre e informado para divulgar aspectos de la intimidad y utilizar la imagen de la joven, víctima de un ataque con ácido en 2024

El alto tribunal ordenó a Tatiana Franco emitir disculpas públicas a Lucía Tamayo dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia, mediante una publicación en los perfiles de redes sociales de ‘Vos Podés’ durante un mes - crédito @derlithatamayo/Instagram

Guardar

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de Lucía Tamayo, tras estudiar la tutela que interpuso contra la periodista y presentadora Tatiana Franco Rengifo por una entrevista realizada para el pódcast Vos Podés.

La decisión, fechada el 10 de agosto de 2026 y divulgada posteriormente por Tamayo, revocó las decisiones adoptadas en las instancias anteriores y estableció varias órdenes dirigidas a Franco.

El caso se originó en la entrevista que Tamayo concedió al programa en 2024, en la que relató aspectos de su vida y del proceso que afrontó después de ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento de la Corte, la accionante sostuvo que sus derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y la propia imagen fueron vulnerados por la grabación, publicación y difusión de la entrevista sin su consentimiento, además de afirmaciones realizadas posteriormente por Franco en plataformas digitales.

La Sala Sexta de Revisión, a cargo del expediente, estuvo integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Andrea Meneses Mosquera y Vladimir Fernández Andrade, quien actuó como magistrado ponente.

La Corte cuestionó las condiciones del consentimiento

La Corte determinó que el consentimiento otorgado por Lucía Tamayo no cumplió con las condiciones de ser previo, libre e informado - crédito @tatiana_franko/Instagram y @derlithatamayo/Instagram
La Corte determinó que el consentimiento otorgado por Lucía Tamayo no cumplió con las condiciones de ser previo, libre e informado - crédito @tatiana_franko/Instagram y @derlithatamayo/Instagram

Durante el análisis de la tutela, la Corte determinó que la controversia relacionada con la falta de consentimiento para la grabación, publicación y divulgación de la entrevista cumplía los requisitos para ser estudiada. En cambio, frente a otras pretensiones, como las relacionadas con el buen nombre, la honra y las solicitudes económicas, la Sala declaró improcedente la acción.

PUBLICIDAD

Aunque el episodio había sido eliminado posteriormente, el alto tribunal consideró necesario pronunciarse de fondo debido a que el contenido había permanecido público pese a la solicitud de Tamayo para que fuera retirado.

Tras su revisión y análisis, la Sala concluyó que existió una afectación de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen. En ese sentido, recordó que la libertad de expresión, opinión, información y prensa está protegida también cuando se ejerce mediante plataformas digitales y redes sociales.

Sin embargo, precisó que ese ejercicio puede entrar en tensión con derechos fundamentales como la intimidad y la propia imagen. Asimismo, señaló la existencia de un vacío normativo relacionado con los creadores de contenido e influencers en Colombia.

En relación con el consentimiento, la Corte reiteró que terceros y el Estado solo pueden utilizar, publicar o gestionar información o datos íntimos cuando su titular haya otorgado autorización. También recordó que el consentimiento debe ser previo, libre e informado y, en principio, puede ser revocado.

Según la sentencia, Tamayo no habría tenido conocimiento pleno de las condiciones bajo las cuales sería difundida la entrevista. Entre los elementos analizados estuvieron las distintas modalidades de difusión, las plataformas en las que sería publicada, la existencia de monetización y las condiciones para retirar posteriormente el contenido.

La Corte también señaló que la entrevista involucraba aspectos relacionados con la intimidad de Tamayo y exponía su imagen, además de haber alcanzado una amplia difusión en diferentes plataformas digitales.

Disculpas públicas y medidas de no repetición

Como medida de no repetición, la Corte prohibió a Franco volver a publicar el contenido relacionado con la historia personal, imagen, voz o datos sensibles de Tamayo sin su autorización, además de exigirle actuar con diligencia frente a contenidos que involucren información íntima o privada - crédito @derlithatamayo/Instagram
Como medida de no repetición, la Corte prohibió a Franco volver a publicar el contenido relacionado con la historia personal, imagen, voz o datos sensibles de Tamayo sin su autorización, además de exigirle actuar con diligencia frente a contenidos que involucren información íntima o privada - crédito @derlithatamayo/Instagram

Como parte de las medidas adoptadas, la Sala ordenó a Franco emitir disculpas públicas dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la providencia. La publicación deberá hacerse en los perfiles de redes sociales de Vos Podés durante un mes y tendrá que reconocer que no se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de Tamayo.

La Corte también estableció una garantía de no repetición. Franco deberá abstenerse de volver a publicar el contenido relacionado con Tamayo, salvo que ella lo autorice. Además, deberá actuar con la debida diligencia frente a contenidos que involucren información íntima o privada y adoptar medidas razonables para garantizar el derecho de las entrevistadas a revocar su consentimiento.

El fallo incluyó, además, un llamado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Congreso de la República para que regulen los derechos y deberes de los creadores de contenido, influencers e intermediarios.

La propia Tamayo comunicó la decisión en sus redes sociales y explicó que, según la orden judicial, Franco deberá acatar la medida de no repetición, impidiéndole volver a publicar, divulgar, reproducir, compartir, alojar, distribuir, promocionar o monetizar la entrevista y contenidos derivados que involucren su historia personal, imagen, voz o datos sensibles.

La controversia alrededor de la entrevista

Lucia Tamayo, víctima de un ataque con ácido, pasó por 'Vos Podés' en 2024 y dio a conocer su historia. Sin embargo, en días recientes denunció diferencias con la periodista caleña - crédito Génesis Morales y @luciatamayo81/TikTok
El caso se originó por la entrevista que Tamayo concedió en 2024, en la que relató su experiencia como sobreviviente de un ataque con ácido y posteriormente cuestionó las condiciones en las que su historia, imagen y entrevista fueron difundidas - crédito Génesis Morales y @luciatamayo81/TikTok

El conflicto se hizo público nuevamente en agosto de 2026, cuando Tamayo publicó en redes sociales un video en el que relató su experiencia durante y después de la entrevista. Según la información suministrada, la joven manifestó haber sufrido maltrato, discriminación y clasismodurante su paso por los estudios del pódcast.

Tamayo también afirmó que, después de la publicación de la entrevista en diferentes canales, solicitó a Franco una parte de los ingresos derivados de la monetización, argumentando que atravesaba dificultades económicas. De acuerdo con su relato, la solicitud fue rechazada y posteriormente la entrevista fue retirada de las plataformas.

En otro video publicado el 19 de agosto, tras conocerse el fallo, Tamayo rechazó haber promovido campañas de odio contra Franco y señaló que su cuestionamiento estaba relacionado específicamente con la forma en que se manejó su participación en el programa: Mi imagen fue utilizada con fines de lucro sin que se me hiciera firmar ningún consentimiento”, afirmó, sosteniendo al tiempo que solicitó un porcentaje de la monetización y que esperaba aportar pruebas sobre el beneficio económico obtenido con la difusión de su historia.

Así fue lña reacción de Lucía Tamayo al fallo de la Corte Constitucional que amparó sus derechos a la intimidad y propia imagen tras entrevista en el pódcast 'Vos Podés' - crédito @derlithatamayo/Instagram

La joven agregó que no buscaba generar una nueva polémica y resumió su posición frente al proceso con la frase: “No busco polémica, solo justicia y dignidad”.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalLucía TamayoTatiana FrancoVos PodésDerechos a la intimidad y propia imagenColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Thiago Silva pidió el ingreso de Kevin Serna, Marcão lo metió y el colombiano empató para Fluminense antes de la clasificación por penales 5-4

El volante ingresó desde el banco de suplentes al minuto 66 y al 75 marcó el gol del empate para si equipo, que clasificó por penales a los cuartos de final de la “Glorita Eterna”

Thiago Silva pidió el ingreso de Kevin Serna, Marcão lo metió y el colombiano empató para Fluminense antes de la clasificación por penales 5-4

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del empate sin goles en Bogotá

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del empate sin goles en Bogotá

Ansu Fati, delantero español, mostró su cariño por Falcao, James Rodríguez y Shakira: “Quería ir a Cartagena y a Cali”

El atacante, que en su época fue considerado como el sucesor de Lionel Messi en el Barcelona, habló sobre el fútbol colombiano y su aprecio al país en sus días de vacaciones

Ansu Fati, delantero español, mostró su cariño por Falcao, James Rodríguez y Shakira: “Quería ir a Cartagena y a Cali”

Hernán Cadavid se despachó contra Claudia López tras recibir visto bueno del CNE para recibir jugosa reposición de votos: “No más”

El senador del Centro Democrático cuestionó el bajo número de votos en la consulta promovida por la excaldesa de Bogotá y el hecho de que su único contendiente terminara como su fórmula vicepresidencial, como sucedió con Leonardo Huerta, que fue superado por amplio margen

Hernán Cadavid se despachó contra Claudia López tras recibir visto bueno del CNE para recibir jugosa reposición de votos: “No más”

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

Después de que su situación de salud se volviera tendencia en redes sociales, el cantante contó detalles de lo que le pasó

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

Miss Universe Colombia ya dio a conocer a sus 20 aspirantes a la corona en 2026

Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Deportes

Thiago Silva pidió el ingreso de Kevin Serna, Marcão lo metió y el colombiano empató para Fluminense antes de la clasificación por penales 5-4

Thiago Silva pidió el ingreso de Kevin Serna, Marcão lo metió y el colombiano empató para Fluminense antes de la clasificación por penales 5-4

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del empate sin goles en Bogotá

Ansu Fati, delantero español, mostró su cariño por Falcao, James Rodríguez y Shakira: “Quería ir a Cartagena y a Cali”

‘Pibe’ Valderrama reclama más colombianos en el cuerpo técnico de la selección: “Nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá”

Deportivo Pereira pagó más de $1.000 millones a un jugador por incumplimientos: se agrava la crisis