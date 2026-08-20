Hernán Cadavid se despachó contra Claudia López tras recibir visto bueno del CNE para recibir jugosa reposición de votos: “No más”

El senador Hernán Cadavid le puso la lupa a lo que recibiría la excandidata presidencial Claudia López por reposición de votos en la consulta interpartidista - crédito Colprensa

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Con un corto, pero conciso pronunciamiento, el senador Hernán Cadavid, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, cuestionó en la jornada del miércoles 19 de agosto la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para pagarle a la excandidata presidencial Claudia López casi $5.000 millones por reposición de votos tras su participación en la consulta interpartidista y en la primera vuelta presidencial.

Cadavid, cercano al exjefe de Estado Álvaro Uribe, anunció que en esta legislatura radicará un proyecto de ley para eliminar ese mecanismo de reembolso en los procesos internos de elección de candidatos. Su argumento es que la exalcaldesa de Bogotá recibió el visto bueno pese a que la consulta, denominada de centro, no llegó a 600.000 sufragios y su competidor, Leonardo Huerta, luego fue su fórmula vicepresidencial.

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“El CNE autorizó a Claudia López casi 5.000 millones por reposición de votos, tras consulta que no alcanzó ni los 600.000 sufragios. Esta legislatura radicaré proyecto de ley para eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. ¡No más!”, refirió el congresista antioqueño, que fue uno de los que dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado, como parte de la renovación del partido.

Con este mensaje en X, el senador Hernán Cadavid lanzó duras críticas a Claudia López y al CNE por la reposición de votos - crédito @hernancadavidm/X

La resolución del organismo electoral, revelada por Semana, fue aprobada por la sala plena del CNE el martes 18 de agosto y, según el documento, López será la primera excandidata presidencial en recibir ese pago. La autorización se hizo por su participación en la consulta interpartidista efectuada el 8 de marzo, que pretendía aglutinar a diferentes sectores de centro, pero solo compitió frente al mencionado Huerta.

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En consecuencia, López solo recibirá recursos por la consulta interpartidista del 8 de marzo, pero no por la primera vuelta presidencial, toda vez que no alcanzó el umbral mínimo para tal fin, pues solo obtuvo 224.889 sufragios; es decir, el 0,95% de la votación total, cuando se exige un 3%. La determinación reconoció la reposición de gastos al grupo significativo de ciudadanos con el que inscribió su aspiración.

En la jornada del 8 de marzo se llevaron a cabo las consultas interpartidistas, en las que participó Claudia López - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Cuánto pagará el CNE a Claudia López por cada voto en la consulta interpartidista?

La resolución del tribunal electoral es clara. “Reconocer al Grupo Significativo de Ciudadanos con Claudia Imparable el derecho de reposición de gastos por votos válidos por valor de 4.991.735.840 millones de pesos correspondientes a la campaña electoral adelantada para seleccionar el candidato a la Presidencia para el período presidencial 2026- 2030”, se leyó en el documento avalado por el en rector en lo electoral.

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Según el documento, a López se le pagará el voto a $8.710. El grupo ciudadano con el que se inscribió obtuvo 573.104 respaldos en las urnas el 8 de marzo. Al valor aprobado, $4.941.818.482, se le descontará $49.917.358 por la auditoría externa que se contrata para ese fin. La resolución fue firmada por el presidente del CNE, Benjamín Ortiz, y del vicepresidente, Alfonso Campo, que le dieron el visto bueno al desembolso.

Claudia López y Leonardo Huerta hicieron parte de la consulta del centro, que no sobrepasó los 700.000 votos - crédito @LeonardoHuertaG/X

Como se reseñó, la exalcaldesa, como terminó en el quinto lugar, por detrás de Abelardo De la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, no tendrá reposición de votos. Este balance para la política bogotana contrasta con el respaldo que obtuvo en la elección a la Alcaldía de Bogotá de 2019, cuando superó 1.100.000 respaldos y se convirtió en la primera mujer en ser mandataria de la capital de la República.

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A diferencia de la consulta promovida por la también exsenadora, en la jornada del 8 de marzo la Gran Consulta por Colombia reunió más de 3.216.400 sufragios y dejó como ganadora a Paloma Valencia. En ese universo, el grupo significativo de López fue uno de los menos votados, lo que fue utilizado por Cadavid para señalar la intención de la excandidata de recibir el dinero proveniente del Consejo Nacional Electoral.