Deportivo Pereira pagó más de $1.000 millones a un jugador por incumplimientos: se agrava la crisis

Deportivo Pereira pasa por una crisis económica desde mediados de 2025, que le costó sanciones para inscribir jugadores, demandas y bajo rendimiento - crédito Colprensa

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El Deportivo Pereira vive una de sus peores crisis económicas en su historia, solo comparada con la del periodo 2010-2011, pues las deudas salariales con jugadores, trabajadores y acreedores son enormes, al punto de que recibió sanciones de la FIFA y el Ministerio del Deporte por esa razón.

Los Matecañas ahora se quedaron con menos plata porque perdieron una demanda con un exjugador de la institución, al que le debieron pagar más de 1.000 millones de pesos por incumplimientos en su contrato, que es la misma situación de muchos deportistas que pasaron por la institución entre 2025 y 2026.

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Cabe recordar que el Ministerio del Deporte tomó la decisión de suspender el reconocimiento deportivo al Pereira por sus deudas, pero le dio un plazo de 10 días, desde el 6 de agosto, para que se pusiera al día con todas sus obligaciones y, hasta el momento, no se sabe si logró la meta.

Nuevo golpe al Pereira en los bolsillos

Nueva sanción al Deportivo Pereira que le impidió inscribir jugadores para el segundo semestre por una sanción de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD), que lo obliga a pagar 1.260 millones de pesos al futbolista Alejandro Piedrahíta Díaz, una decisión que agrava la crisis institucional y deportiva del club en plena Liga de 2026, según El Tiempo.

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La entidad también ordenó el pago de otros 75 millones de pesos por tres meses de salario correspondientes a un otrosí firmado después. La misma resolución impuso la prohibición de registrar nuevos futbolistas en el segundo periodo de transferencias de 2026, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Alejandro Piedrahita ganó 1.260 millones de pesos por demanda al Deportivo Pereira por incumplimientos en el contrato - crédito Deportivo Pereira

Según el documento, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol concluyó que “el club incumplió de manera grave, reiterada y sistemática sus obligaciones contractuales y salariales respecto del jugador, configurando una ruptura contractual del vínculo laboral con justa causa imputable de forma exclusiva al empleador”.

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Alejandro Piedrahíta Díaz, hoy futbolista del CSKA Sofía de Bulgaria, dio por terminado su contrato con el Pereira por justa causa el 7 de enero de 2025, por los incumplimientos reiterados en los pagos por parte del club y, un mes más tarde, el caso fue llevado ante la CNRD.

En la carta con la que cerró su vínculo laboral, el jugador expresó: “Cumplo ahora en señalarle que el pago fue tardío y que el contrato que nos vinculara quedó rescindido por justa causa, pues la conducta del club —pese a la intimación cursada— hace imposible que pueda continuar desarrollando mi actividad como futbolista profesional”.

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La resolución también dejó constancia de fallas del Pereira durante el trámite. El club presentó tarde su respuesta a las pretensiones del futbolista y, por eso, el Tribunal declaró extemporánea esa contestación y resolvió que no fue contestada, sumado a que le fueron negados los recursos de reposición, apelación y un trámite de nulidad.

Alejandro Piedrahita se fue del Pereira en enero de 2025, al alegar incumplimientos en su contrato y demandó al club - crédito Deportivo Pereira

La sanción se suma a una crisis deportiva e institucional

La situación llega después de un ciclo de fuerte contraste para el club. Pereira fue campeón por primera vez en su historia en el segundo semestre de 2022 y al año siguiente alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, además de que en 2021 fue subcampeón de la Copa Colombia.

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Ese recorrido dio paso luego a una nueva crisis institucional y deportiva tras el regreso de Álvaro López Bedoya al control del club. La sanción de la CNRD se suma así a un contexto ya complejo para la institución, que tampoco ha ejercido localía en su estadio por las obras en el Hernán Ramírez Villegas, donde se adelantaban trabajos de instalación de una nueva pista atlética y cambio de silletería.

Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira y una de las personas más polémicas en el fútbol colombiano por la crisis del club - crédito Deportivo Pereira

A esa dificultad se añadió el terremoto del 10 de agosto, que dejó daños en el escenario. Con ese panorama, el club enfrenta al mismo tiempo restricciones deportivas, una obligación económica millonaria y la imposibilidad de jugar en su cancha.

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