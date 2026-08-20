‘Pibe’ Valderrama reclama más colombianos en el cuerpo técnico de la selección: “Nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá”

El histórico 10 de la Selección Colombia se refirió al futuro del equipo y a las decisiones de Néstor Lorenzo -crédito REUTERS/montaje Infobae

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Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a poner sobre la mesa una discusión que acompaña a la selección Colombia durante los últimos procesos: la presencia de entrenadores nacionales dentro del cuerpo técnico.

El histórico número 10 habló sobre los cambios que se avecinan en el equipo y se refirió a la posibilidad de que el argentino José María Bazán se sume al grupo de trabajo de Néstor Lorenzo.

Aunque Bazán aparece como uno de los nombres que estaría cerca de ocupar el lugar que dejó Luis Amaranto Perea tras asumir como entrenador de Independiente Medellín, su llegada todavía no es oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol. La información sobre su posible incorporación fue entregada por el periodista César Augusto Londoño.

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Valderrama pidió comenzar una nueva etapa en la Selección y mencionó a Yaser Asprilla, Rengifo y Jorge Carrascal como opciones para el futuro -crédito @pibevalderramap/X

En entrevista con Win Sports, Valderrama respaldó la eventual elección de Bazán. Para el exfutbolista, Lorenzo tiene libertad para rodearse de profesionales de confianza y conformar su equipo de trabajo de acuerdo con sus preferencias.

“En el fútbol, hay que armar el equipo con amigos. Cada técnico tiene sus amigos; siempre me lo enseñaron y es así: Néstor tiene su amigo y él responde. Si yo armo un cuerpo técnico, tengo que buscar mis amigos… y él está haciendo eso”, explicó.

La aprobación a la posible llegada del argentino tuvo, sin embargo, una precisión. Valderrama manifestó su inconformidad por la poca presencia de profesionales colombianos en el cuerpo técnico de la tricolor. “Yo quisiera colombianos en el cuerpo técnico de la selección, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Todos estamos afuera, no sé por qué”, manifestó.

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Bazán, de 54 años, nació el 14 de octubre de 1971 en Corral de Bustos, Argentina. Durante su etapa como futbolista se desempeñó como defensor central y pasó por Platense, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty de Brasil, WTAMU Buffaloes de Estados Unidos y Defensores de Belgrano. También hizo parte de la selección Argentina Sub-20.

El argentino cuenta con experiencia como asistente técnico en clubes de Estados Unidos y Latinoamérica y también ha trabajado en formación de jóvenes futbolistas - crédito Audax Italiano

Su experiencia en los banquillos comenzó en 2014 junto a Óscar Pareja. Durante varios años trabajó como asistente en FC Dallas, Xolos de Tijuana y Orlando City, una etapa que se extendió hasta diciembre de 2023. Posteriormente, en 2024, Bazán inició una nueva experiencia junto a Gustavo Lerma. Ambos coincidieron en Pumas UNAM y Audax Italiano, ampliando el recorrido del argentino por diferentes proyectos del fútbol internacional.

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Su trayectoria también incluye una extensa experiencia en la formación de jugadores. Entre 2011 y 2023 estuvo al frente de la academia de FC Dallas, donde trabajó con futbolistas como Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Paxton Pomykal y Jesús Ferreira. El argentino tuvo además una etapa de formación en Argentinos Juniors bajo la dirección de José Néstor Pékerman, quien posteriormente tuvo relación con el trabajo de Néstor Lorenzo.

Mientras se define quién acompañará a Lorenzo, Valderrama también insistió en otro asunto: la necesidad de comenzar el recambio de la selección. Para el mítico 10, la generación que llegó hasta el Mundial ya cumplió su ciclo y es momento de darle espacio a nuevos futbolistas. “Este es el momento del recambio de nosotros, ¿qué vamos a esperar? Vamos a armar equipo nuevo, es ahora. Porque esta generación era hasta el Mundial, ahora viene otro combo”, afirmó.

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La selección Colombia tiene programado su regreso de cara al nuevo ciclo en las fechas FIFA de septiembre y octubre -crédito Ulises Ruiz

Entre los nombres que mencionó aparecen Yaser Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Jorge Carrascal. “Yaser Asprilla tenía que estar en el Mundial. Yaser puede ser el 10 de la selección. De los nuevos, Rengifo, que juega bien, y Carrascal, que no sabemos si sí o si no; para mí sí, pero el problema es que en la Selección no juega”, apuntó.

La selección Colombia tiene programado su regreso de cara al nuevo ciclo en las fechas FIFA de septiembre y octubre: México el 26 de septiembre en Baltimore, Paraguay el 2 de octubre en New Jersey y Perú el 6 de octubre en Miami.

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