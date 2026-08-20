Deportes
Agregar Infobae enGoogle

‘Pibe’ Valderrama reclama más colombianos en el cuerpo técnico de la selección: “Nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá”

El exfutbolista respaldó la libertad del técnico argentino para elegir a su equipo de trabajo, pero cuestionó la poca presencia de profesionales nacionales y pidió acelerar el recambio de jugadores

El histórico 10 de la Selección Colombia se refirió al futuro del equipo y a las decisiones de Néstor Lorenzo -crédito REUTERS/montaje Infobae
El histórico 10 de la Selección Colombia se refirió al futuro del equipo y a las decisiones de Néstor Lorenzo -crédito REUTERS/montaje Infobae
Guardar

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a poner sobre la mesa una discusión que acompaña a la selección Colombia durante los últimos procesos: la presencia de entrenadores nacionales dentro del cuerpo técnico.

El histórico número 10 habló sobre los cambios que se avecinan en el equipo y se refirió a la posibilidad de que el argentino José María Bazán se sume al grupo de trabajo de Néstor Lorenzo.

Aunque Bazán aparece como uno de los nombres que estaría cerca de ocupar el lugar que dejó Luis Amaranto Perea tras asumir como entrenador de Independiente Medellín, su llegada todavía no es oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol. La información sobre su posible incorporación fue entregada por el periodista César Augusto Londoño.

PUBLICIDAD

El Pibe Valderrama sigue portando la camiseta de la selección Colombia.
Valderrama pidió comenzar una nueva etapa en la Selección y mencionó a Yaser Asprilla, Rengifo y Jorge Carrascal como opciones para el futuro -crédito @pibevalderramap/X

En entrevista con Win Sports, Valderrama respaldó la eventual elección de Bazán. Para el exfutbolista, Lorenzo tiene libertad para rodearse de profesionales de confianza y conformar su equipo de trabajo de acuerdo con sus preferencias.

“En el fútbol, hay que armar el equipo con amigos. Cada técnico tiene sus amigos; siempre me lo enseñaron y es así: Néstor tiene su amigo y él responde. Si yo armo un cuerpo técnico, tengo que buscar mis amigos… y él está haciendo eso”, explicó.

La aprobación a la posible llegada del argentino tuvo, sin embargo, una precisión. Valderrama manifestó su inconformidad por la poca presencia de profesionales colombianos en el cuerpo técnico de la tricolor. “Yo quisiera colombianos en el cuerpo técnico de la selección, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Todos estamos afuera, no sé por qué”, manifestó.

PUBLICIDAD

Bazán, de 54 años, nació el 14 de octubre de 1971 en Corral de Bustos, Argentina. Durante su etapa como futbolista se desempeñó como defensor central y pasó por Platense, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty de Brasil, WTAMU Buffaloes de Estados Unidos y Defensores de Belgrano. También hizo parte de la selección Argentina Sub-20.

José María Bazán ha sido asistente técnico de varios entrenadores en el fútbol mexicano, estadounidense y chileno - crédito Audax Italiano
El argentino cuenta con experiencia como asistente técnico en clubes de Estados Unidos y Latinoamérica y también ha trabajado en formación de jóvenes futbolistas - crédito Audax Italiano

Su experiencia en los banquillos comenzó en 2014 junto a Óscar Pareja. Durante varios años trabajó como asistente en FC Dallas, Xolos de Tijuana y Orlando City, una etapa que se extendió hasta diciembre de 2023. Posteriormente, en 2024, Bazán inició una nueva experiencia junto a Gustavo Lerma. Ambos coincidieron en Pumas UNAM y Audax Italiano, ampliando el recorrido del argentino por diferentes proyectos del fútbol internacional.

Su trayectoria también incluye una extensa experiencia en la formación de jugadores. Entre 2011 y 2023 estuvo al frente de la academia de FC Dallas, donde trabajó con futbolistas como Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Paxton Pomykal y Jesús Ferreira. El argentino tuvo además una etapa de formación en Argentinos Juniors bajo la dirección de José Néstor Pékerman, quien posteriormente tuvo relación con el trabajo de Néstor Lorenzo.

Mientras se define quién acompañará a Lorenzo, Valderrama también insistió en otro asunto: la necesidad de comenzar el recambio de la selección. Para el mítico 10, la generación que llegó hasta el Mundial ya cumplió su ciclo y es momento de darle espacio a nuevos futbolistas. “Este es el momento del recambio de nosotros, ¿qué vamos a esperar? Vamos a armar equipo nuevo, es ahora. Porque esta generación era hasta el Mundial, ahora viene otro combo”, afirmó.

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
La selección Colombia tiene programado su regreso de cara al nuevo ciclo en las fechas FIFA de septiembre y octubre -crédito Ulises Ruiz

Entre los nombres que mencionó aparecen Yaser Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Jorge Carrascal. “Yaser Asprilla tenía que estar en el Mundial. Yaser puede ser el 10 de la selección. De los nuevos, Rengifo, que juega bien, y Carrascal, que no sabemos si sí o si no; para mí sí, pero el problema es que en la Selección no juega”, apuntó.

La selección Colombia tiene programado su regreso de cara al nuevo ciclo en las fechas FIFA de septiembre y octubre: México el 26 de septiembre en Baltimore, Paraguay el 2 de octubre en New Jersey y Perú el 6 de octubre en Miami.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCarlos ‘El Pibe’ ValderramaNéstor LorenzoJosé María BazánAmistosos ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. River Plate, minuto a minuto en directo de la Copa Sudamericana: segundo tiempo en marcha

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO Santa Fe vs. River Plate, minuto a minuto en directo de la Copa Sudamericana: segundo tiempo en marcha

Deportivo Pereira pagó más de $1.000 millones a un jugador por incumplimientos: se agrava la crisis

El Matecaña, que vive crisis económica y no tiene estadio en la temporada 2026, perdió una demanda con un futbolista que se fue en enero de 2025

Deportivo Pereira pagó más de $1.000 millones a un jugador por incumplimientos: se agrava la crisis

Jonathan Risueño fue cuestionado por el bajo rendimiento del Deportivo Pasto y prefirió no seguir respondiendo preguntas

El equipo volcánico pasó de ser tercero en el “Todos Contra Todos” del primer semestre a no sumar ni un solo punto en las tres primeras fechas de la Liga BetPlay 2026-II

Jonathan Risueño fue cuestionado por el bajo rendimiento del Deportivo Pasto y prefirió no seguir respondiendo preguntas

Gobierno Petro le quedó debiendo a los atletas casi $30.000 millones, según el Ministerio del Deporte

En el “Libro de la Verdad”, entregado por el presidente Abelardo de la Espriella a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades, la cartera de Juliana Gutiérrez mostró su informe

Gobierno Petro le quedó debiendo a los atletas casi $30.000 millones, según el Ministerio del Deporte

Jhon Arias se reportó con asistencia en la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El colombiano fue titular en la victoria por 1-0 del Verdao en Asunción, y asistió para el gol de Gustavo Gómez que aseguró el pase a la siguiente ronda

Jhon Arias se reportó con asistencia en la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Miss Universe Colombia ya dio a conocer a sus 20 aspirantes a la corona en 2026

Miss Universe Colombia ya dio a conocer a sus 20 aspirantes a la corona en 2026

Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. River Plate, minuto a minuto en directo de la Copa Sudamericana: segundo tiempo en marcha

EN VIVO Santa Fe vs. River Plate, minuto a minuto en directo de la Copa Sudamericana: segundo tiempo en marcha

Deportivo Pereira pagó más de $1.000 millones a un jugador por incumplimientos: se agrava la crisis

Jonathan Risueño fue cuestionado por el bajo rendimiento del Deportivo Pasto y prefirió no seguir respondiendo preguntas

Gobierno Petro le quedó debiendo a los atletas casi $30.000 millones, según el Ministerio del Deporte

Jhon Arias se reportó con asistencia en la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores