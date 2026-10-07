El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Cúcuta Deportivo pelea por no descender y ahora entraría en una lucha por seguir ligado a la Alcaldía de Cúcuta - crédito Colprensa

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Cúcuta Deportivo ha afrontado varios problemas en la temporada 2026, la primera en la que juega en la Liga BetPlay desde 2020, cuando desapareció por deudas y la pérdida del reconocimiento deportivo. Esa situación lo dejó casi dos años fuera del profesionalismo y marcó su regreso en la “B”.

Ahora se suma una disputa entre su dueño y la Alcaldía de Cúcuta por la marca del Motilón. Las autoridades locales buscan recuperar el nombre del equipo, mientras que el directivo podría decidir mudarlo de sede si así lo desea. En ese caso, no habría opción de revivir otra escuadra con esa denominación.

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Por el momento, la plantilla se concentra en salvar la categoría en noviembre. Aunque salió de las posiciones de descenso, todavía no se alejó por completo de ese “infierno” de la segunda división y le quedan varios partidos para cumplir el objetivo.

Pelea por la marca del Cúcuta Deportivo

José Cadena, máximo accionista del Cúcuta Deportivo, ha sido blanco de críticas por su gestión en el club. Los cuestionamientos se centraron en los constantes señalamientos por salarios atrasados y en la desaparición de la institución en 2020, atribuida a esa situación.

Ahora se conoció un documento de la Superintendencia de Industria y Turismo que advierte a la Alcaldía de Cúcuta que admitió la solicitud para que el directivo le retire el uso de la marca “Cúcuta Deportivo”, compartida por las partes para su promoción.

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José Augusto Cadena, dueño del Cúcuta Deportivo y de los dirigentes más polémicos en el fútbol colombiano - crédito @JoseACadenaM/X

“Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se les comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado”, mencionó el documento que ha circulado en redes sociales el 6 de octubre.

Dicha carta menciona que “en cumplimiento de lo anterior, se les concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que hagan valer sus argumentaciones y presenten pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación”.

Esta es la carta de la Superintendencia de Industria y Comercio que alertó a la Alcaldía de Cúcuta por el no uso de la marca Cúcuta Deportivo - crédito @hinchacd1924/Instagram

“El uso de la Marca CÚCUTA DEPORTIVO (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir, entre el 24 de septiembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026, en relación con todos y cada uno de los servicios para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso”, finalizó.

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Goleada para ilusionarse

El Cúcuta Deportivo goleó 4-0 al Pereira en el estadio General Santander y sumó su segunda victoria consecutiva, un resultado que lo acerca parcialmente a su objetivo de permanecer en primera división cuando restan siete partidos.

El Motilón fue superior en todas sus líneas, generó peligro en ataque y mantuvo su arco sin goles. “El arco en cero es algo muy importante, se vio cómo el equipo defendió. Es el camino, pero falta muchísimo”, afirmó el técnico Nicolás Chiesa en una rueda de prensa.

Nicolás Chiesa, técnico del Cúcuta Deportivo, se mostró contento con el nivel del equipo -crédito Bernardo Peña Olaya/Colprensa

El entrenador argentino volvió a utilizar a diez jugadores del equipo que había iniciado el partido anterior. Marlon Carabalí reapareció después de perderse los últimos tres encuentros por una lesión y el volante Santiago Vásquez debutó tras su paso por las categorías inferiores.

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Chiesa reconoció que el plantel atravesó días difíciles después de las derrotas ante Millonarios por 2-1 y Cali por 3-0. “A partir del arco en cero se pueden construir grandes cosas, ese equilibrio y solidez genera confianza para jugar, atraer el rival, profundidad…esa búsqueda es constante. Tenemos que seguir con humildad”, declaró el técnico.

El equipo dirigido por Nicolás Chiesa quedó en el puesto 18 de la tabla del descenso, con un promedio de 1.00, por encima de Jaguares de Córdoba (0.83) y Boyacá Chicó (0.91), aunque ambos rivales tienen un partido pendiente. En la clasificación del torneo, el conjunto fronterizo ocupa el noveno lugar con 15 puntos, a cuatro de Deportes Tolima, que marcha octavo.

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La próxima jornada tendrá al Cúcuta Deportivo frente a Boyacá Chicó, rival directo en la lucha por la permanencia, el lunes 12 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja.