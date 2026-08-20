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Explosión en mina de Policarpa, Nariño, deja cuatro muertos, siete heridos y ocho desaparecidos

Los organismos de socorro adelantan labores de búsqueda y rescate para localizar a las personas que aún no han sido encontradas, mientras las autoridades investigan las circunstancias de la emergencia. Dos de los afectados fueron trasladados a Pasto, tres permanecen bajo atención médica en Policarpa y otros dos fueron llevados a El Peñol

Los equipos de rescate trabajan en la remoción de tierra y escombros para localizar a las personas desaparecidas. - crédito UNGRD
Los equipos de rescate trabajan en la remoción de tierra y escombros para localizar a las personas desaparecidas. - crédito UNGRD
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Una emergencia registrada durante la tarde de este miércoles 19 de agosto en una mina de la vereda Puerto Rico, zona rural de Policarpa, Nariño, deja hasta el momento cuatro personas muertas, siete heridas y ocho desaparecidas, de acuerdo con la actualización más reciente conocida sobre el caso.

La emergencia se presentó en una zona ubicada en límites entre Policarpa y El Peñol, donde se desarrollan actividades de extracción de oro. Varias personas que se encontraban trabajando en el lugar habrían quedado atrapadas después de que se produjera una emergencia al interior de la mina y parte del terreno colapsara.

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El número de víctimas ha sido actualizado durante las horas posteriores al hecho, mientras los organismos de socorro avanzan hacia la zona para establecer la situación de las personas que todavía no han sido ubicadas.

El primer balance reportó tres muertos

El primer reporte conocido sobre la emergencia fue entregado por el director de Gestión del Riesgo de Nariño, Gabriel Ocaña, y divulgado por La FM.

De acuerdo con el funcionario, el balance preliminar era de tres personas fallecidas, siete heridas y ocho desaparecidas.

Ocaña explicó que la información había sido recibida por las coordinaciones municipales de Gestión del Riesgo de Policarpa y El Peñol y que, debido a la presencia de personas desaparecidas, se coordinaba el desplazamiento de organismos de socorro para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

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En ese momento también se conoció que algunos de los heridos ya habían sido trasladados a centros médicos.

Según la información de la red hospitalaria de Nariño citada por el medio, dos de los siete heridos fueron remitidos a Pasto debido a la gravedad de sus lesiones. Otros tres permanecían bajo atención médica en Policarpa y los dos restantes fueron trasladados a un centro asistencial de El Peñol.

Mientras se consolidaba el balance de víctimas, las autoridades coordinaban el ingreso de personal y equipos a la zona.

Cinco hombres, tres del CTI y dos policías, manejan un cuerpo en bolsa negra, camilla, vehículo forense CTI, cinta "Escena del Crimen", cono naranja.
Cuatro personas perdieron la vida tras la emergencia registrada en la mina del sector de Puerto Rico, en Policarpa, Nariño. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cifra de fallecidos aumentó a cuatro

Posteriormente, El Tiempo reportó que el número de personas fallecidas había llegado a cuatro, mientras continuaban las labores para establecer el paradero de quienes permanecían desaparecidos.

El medio también informó que las autoridades y organismos de socorro se desplazaban hacia el lugar para verificar la magnitud de la emergencia.

La actualización más reciente, conocida a través de Blu Radio, coincide con ese balance de cuatro personas fallecidas. Edwin Rivera, gobernador del cabildo indígena del resguardo de El Peñol, del pueblo Quillasinga, informó a ese medio que las cuatro víctimas pertenecerían a una misma familia y serían comuneros de ese resguardo.

Rivera explicó que en el sector trabajan más de 50 personas dedicadas al barequeo de oro, en su mayoría indígenas Quillasinga.

El dirigente señaló que la emergencia se habría registrado después de las 2:00 de la tarde y que varias personas quedaron atrapadas luego de que grandes cantidades de tierra y piedra cayeran sobre la zona donde se encontraban trabajando.

Ocho personas continúan desaparecidas

La búsqueda se concentra ahora en los trabajadores cuyo paradero todavía se desconoce.

El reporte inicial de Gestión del Riesgo estableció en ocho el número de desaparecidos. En declaraciones posteriores a Blu Radio, Edwin Rivera indicó que podrían ser entre ocho y nueve las personas que todavía no han sido ubicadas.

Por esta razón, el número definitivo de desaparecidos aún está por establecerse.

Rivera manifestó que existe la esperanza de que las personas que continúan sin ser localizadas puedan encontrarse con vida dentro de la mina. Los equipos de emergencia deben avanzar con precaución debido a las condiciones del terreno y a la cantidad de material que habría quedado en el lugar.

Las características de la zona también han dificultado la llegada de información y de los organismos de atención. De acuerdo con el gobernador indígena, se trata de un sector de difícil acceso, con problemas de comunicación y presencia de grupos armados ilegales.

Bomberos y maquinaria se desplazan al lugar

Ante la emergencia, las autoridades de Policarpa y El Peñol coordinaron el apoyo de diferentes organismos de socorro.

De acuerdo con La FM, se gestionó el desplazamiento de Bomberos de Pasto y Bomberos de El Tambo, además de maquinaria amarilla para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó por medio de su cuenta de X que se había activado la capacidad de respuesta institucional del departamento y que se coordinó con el alcalde de Policarpa, Eduar Rojas, la llegada de la Dirección de Gestión del Riesgo.

El mandatario departamental indicó que, mientras se facilitaba el ingreso de otras autoridades, se coordinaba el apoyo de Bomberos de Pasto y señaló que la prioridad debía ser la atención de las víctimas.

Luis Alfonso Escobar informó que se activó la capacidad de respuesta institucional para atender la emergencia registrada en una mina de Policarpa y coordinar la llegada de organismos de socorro a la zona. - crédito @LuisAlfonsoEsc/X
Luis Alfonso Escobar informó que se activó la capacidad de respuesta institucional para atender la emergencia registrada en una mina de Policarpa y coordinar la llegada de organismos de socorro a la zona. - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

Autoridades investigan las causas de la emergencia

Aunque los primeros reportes hicieron referencia a una explosión al interior de la mina, todavía no se ha establecido de manera definitiva qué originó la emergencia.

Las versiones conocidas durante las primeras horas también han mencionado un posible deslizamiento de tierra, el desplome de una parte de la montaña o una avalancha asociada al río Patía.

Estas circunstancias deberán ser determinadas por las autoridades una vez sea posible realizar una inspección completa del lugar.

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