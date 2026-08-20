Efraín Cepeda dice que MinAgricultura halló 18.000 OPS y entidades “saqueadas”

Efraín Cepeda - El presidente del Partido Conservador aseguró que Indalecio Dangond encontró un panorama crítico en varias entidades del sector agropecuario | crédito Colprensa

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El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, encontró un panorama crítico en varias entidades del sector agropecuario al asumir el cargo.

Tras una reunión entre la bancada conservadora y el jefe de esa cartera, el dirigente afirmó que el diagnóstico incluye miles de órdenes de prestación de servicios y dependencias en condiciones preocupantes.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Cepeda dijo que el ministro expuso a los congresistas la situación administrativa que encontró en el sector y que, según su versión, varias entidades quedaron en estado de deterioro. El encuentro también sirvió para presentar las apuestas del Gobierno en materia de recuperación del campo y escuchar las prioridades regionales de los legisladores.

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“Él encontró 18.000 órdenes de prestación de servicios que no hacen nada. Pues, le íbamos a preguntar que si se llevaron hasta los muebles, y sí se llevaron hasta los muebles”, afirmó Cepeda, al referirse al balance compartido por Dangond. El dirigente agregó que el ministro quedó “muy preocupado” por la situación de diferentes entidades, a las que calificó como “la mayoría saqueadas”.

Ministerio de Agricultura de Colombia - crédito Ministerio de Agricultura

Cepeda habla de panorama crítico en el sector

Las declaraciones de Cepeda ponen el foco en el estado en que, según dijo, el nuevo ministro recibió parte de la institucionalidad agropecuaria. Aunque no detalló cuáles entidades estarían más afectadas ni entregó un informe técnico sobre cada caso, sí aseguró que la preocupación dentro de la cartera es alta por el funcionamiento de varias dependencias.

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El señalamiento sobre las 18.000 órdenes de prestación de servicios fue uno de los puntos más fuertes de su intervención. Cepeda lo presentó como una muestra del panorama administrativo que deberá revisar el Ministerio de Agricultura, al tiempo que insistió en que la bancada conservadora quiere acompañar las iniciativas que permitan recuperar el sector.

Durante la reunión, los congresistas también llevaron al ministro las necesidades de sus regiones. En Santander se habló de la recuperación del sector tabacalero, mientras que representantes de Tolima y Norte de Santander expusieron dificultades y prioridades relacionadas con sus principales productos agrícolas.

“Cada región hizo su planteamiento, el ministro tomó atenta nota porque se trata de marchar unidos en esta patria milagro”, dijo Cepeda. Según explicó, el Partido Conservador quiere llevar la bandera de la recuperación del sector agropecuario nacional y participar en la discusión de las medidas que lleguen al Congreso.

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Créditos, capacitación y más hectáreas para cultivos

Cepeda también informó que la bancada conoció varias propuestas que prepara el Ministerio de Agricultura. Entre ellas mencionó ampliar los plazos de los créditos para el campo hasta 10 o 15 años, crear escuelas de capacitación rural, sumar 1,5 millones de hectáreas para cultivos y avanzar hacia un modelo de ganadería más intensiva.

Agricultura en Colombia - crédito Forbes

La ampliación de los créditos apunta a dar mayor margen financiero a productores que necesitan invertir, refinanciar obligaciones o sostener sus unidades productivas. Las escuelas de capacitación rural, por su parte, buscarían fortalecer capacidades técnicas en el campo y acompañar a campesinos y empresarios agropecuarios en nuevos procesos productivos.

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El planteamiento de sumar 1,5 millones de hectáreas para cultivos también fue presentado como una apuesta de reactivación. Esa propuesta requerirá coordinación con regiones, productores y entidades del sector para definir dónde se ubicarían esas áreas, qué productos se priorizarían y cómo se garantizaría asistencia técnica.

Cepeda aseguró que la bancada conservadora quedó satisfecha con los anuncios del ministro Dangond y se declaró dispuesta a revisar iniciativas legislativas relacionadas con la recuperación del campo colombiano. “Nos hemos puesto a la orden para revisar las iniciativas legislativas y aportar un grano de arena”, afirmó.

El dirigente señaló que esta fue la primera de varias reuniones de la bancada conservadora con integrantes del Gobierno. La agenda continuará con encuentros con la ministra de Educación, Viviane Morales, y la ministra de Salud, Ana María Vesga, como parte del diálogo político entre esa colectividad y el Ejecutivo.

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