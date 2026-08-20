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Exdirector de Colombia Compra Eficiente respondió a señalamientos del ‘Libro de la Verdad’ sobre multimillonario contrato: “Comprensión equivocada”

Cristóbal Padilla cuestionó las conclusiones del documento sobre dos Acuerdos Marco de Precios y aseguró que los procesos de ciberseguridad y medicamentos fueron interpretados de manera incorrecta

Desde abril de 2025, Cristóbal Padilla Tejeda es el director de Colombia Compra Eficiente - crédito Colombia Compra Eficiente
Cristóbal Padilla Tejeda, exdirector de Colombia Compra Eficiente, quien respondió a los señalamientos de su gestión incluidos en el ‘Libro de la Verdad’ - crédito Colombia Compra Eficiente
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El exdirector de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda, respondió a los señalamientos incluidos en ‘El Libro de la Verdad, Ejemplo Anticorrupción’, documento difundido por el equipo de la Vicepresidencia, y aseguró que varias de las conclusiones relacionadas con su gestión parten de una interpretación equivocada sobre el funcionamiento de los Acuerdos Marco de Precios.

Padilla, quien estuvo al frente de la entidad hasta el pasado 6 de agosto, publicó una aclaración pública en la que respondió caso por caso a los cuestionamientos formulados en el documento. En su mensaje, fue enfático al señalar: “El informe ‘Libro de la Verdad’ hace señalamientos sobre mi gestión que parten de una comprensión equivocada de cómo funcionan los Acuerdos Marco de Precios”.

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Su pronunciamiento quedó consignado además en una carta fechada en Bogotá el 18 de agosto de 2026, dirigida al presidente Abelardo de la Espriella Otero y al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano.

Uno de los principales cuestionamientos del ‘Libro de la Verdad’ está relacionado con un acuerdo marco para servicios de ciberseguridad, frente al cual Padilla rechazó que Colombia Compra Eficiente estuviera adjudicando un contrato por $300.000 millones o comprometiendo directamente esa cantidad de recursos públicos.

Cristóbal Padilla Tejeda respondió a los señalamientos del ‘Libro de la Verdad’ y defendió su gestión al frente de Colombia Compra Eficiente - crédito Cristóbal Padilla/X
Cristóbal Padilla Tejeda respondió a los señalamientos del ‘Libro de la Verdad’ y defendió su gestión al frente de Colombia Compra Eficiente - crédito Cristóbal Padilla/X

“No se está adjudicando un contrato por $300.000 millones, ni Colombia Compra Eficiente está comprometiendo directamente esos recursos”, sostuvo el exfuncionario.

Según explicó, un Acuerdo Marco de Precios no equivale a una contratación tradicional en la que la entidad adjudica de manera inmediata un presupuesto determinado. Se trata de un instrumento que establece condiciones generales y homogéneas para futuras adquisiciones de las entidades estatales.

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Padilla sostuvo que el proceso cuestionado se activa inicialmente por $50, cifra que, según su explicación, no constituye una obligación presupuestal ni representa el valor de los recursos que serán ejecutados.

La demanda estimada dentro del instrumento corresponde a una proyección del posible uso por parte de las entidades compradoras, mientras que cada organismo determina posteriormente qué necesita adquirir y efectúa los pagos correspondientes.

El exdirector también negó que existiera una intención de adjudicar el acuerdo antes del cambio de Gobierno, específicamente el 25 de julio de 2026. Para sustentar su respuesta, señaló que el cronograma publicado en Secop establece que el pliego definitivo fue divulgado el 9 de julio y que el proceso continuaba en etapa de observaciones, con plazo para recibir comentarios hasta el 21 de agosto.

Fragmento de la carta en la que Cristóbal Padilla responde, caso por caso, a los cuestionamientos sobre los Acuerdos Marco de Precios - crédito Cristóbla Padilla/X
Fragmento de la carta en la que Cristóbal Padilla responde, caso por caso, a los cuestionamientos sobre los Acuerdos Marco de Precios - crédito Cristóbla Padilla/X

“No existía una intención de adjudicar este proceso el 25 de julio de 2026”, afirmó Padilla.

El exdirector recordó que los documentos preliminares habían sido publicados en Secop II el 26 de junio y aseguró que, por lo tanto, el proceso no se encontraba en una etapa de adjudicación cuando terminó su gestión.

Otro de los elementos que mencionó en su respuesta fue la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que recomendó suspender temporalmente el proceso y realizar mesas de trabajo para revisar las observaciones formuladas por los interesados.

De acuerdo con Padilla, Colombia Compra Eficiente acogió esa recomendación como una medida preventiva y de fortalecimiento institucional. “La suspensión temporal fue una medida preventiva y de fortalecimiento institucional, no una prueba de que los hallazgos hubieran sido comprobados”, sostuvo.

El exdirector también se refirió al acuerdo marco relacionado con el suministro, adquisición y dispensación de medicamentos.

Frente a los señalamientos, explicó que Colombia Compra Eficiente no adjudica directamente los recursos ni entrega presupuestos a los proveedores, sino que establece reglas generales, estándares mínimos de calidad y condiciones y precios de referencia para que las entidades públicas del sector salud realicen sus adquisiciones.

- crédito @jrestrp/X
- crédito @jrestrp/X

Padilla aseguró, además, que no había recibido comunicación, requerimiento, observación o auditoría verificable relacionada con el supuesto control fiscal preventivo mencionado en el ‘Libro de la Verdad’.

Otro de los puntos que rechazó fue la supuesta ausencia de documentos tipo. Según explicó, los Acuerdos Marco de Precios y los documentos tipo son instrumentos jurídicos diferentes, con finalidades y regulaciones distintas. “Los Acuerdos Marco de Precios y los documentos tipo son instrumentos jurídicos distintos, con finalidades y regulación diferentes”, afirmó.

Padilla dejó la dirección de Colombia Compra Eficiente después de dos años y medio de gestión. En el balance de su administración afirmó que se generaron ahorros cercanos a $14 billones mediante mecanismos de agregación de demanda, además de avances en transparencia, modernización de la contratación pública y ampliación de la participación de proveedores.

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