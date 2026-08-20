Dólar, tasas de interés y precios altos: lo que tendría que enfrentar Abelardo de la Espriella al cierre de agosto y de 2026

En 2026, el dólar en Colombia alcanzó precios que no se veían desde 2019, entre otras cosas, por la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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La inflación de 2026 en Colombia siguió una senda descendente entre junio y julio, al pasar de 6,14% a 6,03% anual, pero las expectativas para el cierre del año aún se mantienen lejos del rango meta del Banco de la República.

La Encuesta Mensual de Expectativas (EME) del Emisor y la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) difieren por poco de los resultados que revelará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El Banco de la República y Fedesarrollo prevén para 2026 una inflación de cierre todavía superior al objetivo de 2% a 4% y una corrección a la baja en la tasa de cambio esperada. Según la EME, la inflación cerraría en 6,60%, y según la EOF lo haría en 6,53%, mientras Fedesarrollo estima un dólar de $3.300 en diciembre, por debajo de los $3.440 calculados en julio.

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Ambas encuestas parten de un dato reciente que sorprendió al mercado. El Banco de la República señaló que la inflación anual de julio quedó en 6,03%, por debajo del 6,2% esperado por los analistas consultados en la EME, y Fedesarrollo la comparó con una previsión de 6,21% en su propia encuesta. Para agosto, tanto la EME del Banco de la República como la EOF de Fedesarrollo apuntaron a una inflación anual de 6,10%. En la medición de Fedesarrollo, el rango esperado va de 6,06% a 6,17%.

La tasa de interés del Banco de la República seguiría por encima del 12% - crédito Banco de la República

Pese a esa moderación, el nivel actual sigue por encima del registrado en 2025. El Banco de la República recordó que en julio del año pasado la inflación anual era de 4,90%, de modo que el dato actual está 1,13 puntos porcentuales (pp) por encima.

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Las expectativas también siguen fuera del rango meta. Según Fedesarrollo, los analistas ven la inflación en 5,50% para agosto de 2027, mientras la encuesta del Banco de la República prevé que solo volverá formalmente a ese rango en un horizonte de 60 meses, con una proyección de 3,44%.

Qué anticipan los analistas sobre las tasas de interés

El siguiente punto de cruce entre ambas encuestas está en la tasa de interés. El Banco de la República informó que en julio su Junta Directiva mantuvo la tasa en 12% por mayoría de cuatro a tres, pese a que la mayor parte del mercado esperaba un aumento de 50 puntos básicos (pb).

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Desde la óptica de Fedesarrollo, el mercado ve una pausa prolongada. La entidad consignó en su EOF que la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención en 12,00 % en julio y proyectó ese mismo nivel para agosto, noviembre y diciembre, frente a la expectativa de 12,50% del mes anterior.

La tasa de interés del Banco de la República solo bajaría en 2027 - crédito Fedesarrollo y bvc

La próxima reunión de la Junta Directiva será el 30 de septiembre de 2026. En cambio, la encuesta del Banco de la República mostró un matiz más restrictivo: los analistas consultados esperan estabilidad hasta noviembre y un cierre de año en 12,25%. Esa diferencia aparece como uno de los principales contrastes entre las dos mediciones. La EME del banco central añade que la tasa volvería a 12% en abril de 2027.

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Cómo cambian las proyecciones para el dólar

En tasa de cambio, la señal dominante fue una corrección a la baja en las expectativas del dólar. Fedesarrollo informó que la tasa de cambio cerró julio en $3.132, el mínimo del mes, después de una apreciación mensual del 9% del peso.

Para agosto, la EOF proyectó un dólar en $3.150. El rango estimado por los analistas va de $3.115 a $3.180.

La nueva previsión para agosto también quedó por debajo del cálculo anterior de $3.260. Para diciembre de 2026, Fedesarrollo ubicó la expectativa en $3.300, inferior a los $3.440 estimados en julio.

El dólar en Colombia seguiría por encima de los $3.000 en 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Señales del Banco de la República y de Fedesarrollo

La encuesta de Fedesarrollo y la bvc, así como la del Banco de la República, coincidieron en tener prudencia frente al panorama económico. Fedesarrollo describió un escenario de estabilidad en las tasas de interés del Banco de la República junto con ajustes en inflación y tasa de cambio, mientras el banco central recogió previsiones que aún muestran presiones persistentes sobre los precios.

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En la última reunión de política monetaria, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el organismo opera en un entorno de “alta incertidumbre”. También defendió la necesidad de “mantener una tasa de interés restrictiva por un tiempo largo”.

La combinación de una inflación que baja con lentitud, un dólar esperado más abajo y tasas todavía elevadas dibuja un cierre de 2026 con cautela entre los analistas. Para el banco central, el ajuste de los precios aún exige sostener condiciones monetarias apretadas durante un periodo prolongado.