Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

La colombiana aseguró que su rutina física ha sido parte de su vida, luego de reconocer que las críticas recibidas le hicieron plantearse abandonar el juego - crédito @telemundorealities/TikTok

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Kelly Ríos, conocida como Guajira, consideró dejar la competencia de cocina en la que participa, tras afirmar que los comentarios sobre su cuerpo afectaron su descanso, su alimentación y su peso.

La participante vinculó ese malestar a una frase de Ninel Conde que escuchó una semana antes.

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El episodio ocurrió en Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo en el que celebridades compiten bajo la presión de pruebas de cocina, mientras atraviesan algunos dramas por las estrategias de sus compañeros para desestabilizarlos.

“Ninel, cállate. Te la pasas hablando una cantidad de estupideces para decir que no haces nada”, fue la reacción de Guajira cuando Ninel Conde le dijo que no entendía su idioma a pesar de que las dos hablan perfecto español.

Kelly Ríos volvió a cuestionar a Ninel Conde por supuestas clases con un chef - crédito @kellyrios27/ Instagram

El enfrentamiento tuvo lugar durante una dinámica de trabajo en equipo en la que la coordinación entre las participantes falló y debió ser interrumpido por el chef Toño, figura de autoridad del programa, para que la competencia pudiera continuar.

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Conde le dijo: “Deja de meter testosterona, porque te comportas como hombre”. La frase abrió una discusión sobre la apariencia física de Guajira.

La participante respondió que nunca había recibido ese tipo de comentario. “¿De verdad sí parezco un hombre?”, preguntó durante la conversación.

Ríos sostuvo que el entrenamiento forma parte de una disciplina que practicó durante toda su vida y cuestionó que otras personas opinen sobre su físico. La situación la llevó a plantearse la salida del juego.

Los cuestionamientos sobre el cuerpo y el entrenamiento

Kelly Ríos y Ninel Conde protagonizaron un cruce verbal durante una prueba de Top Chef VIP 5 - crédito: captura de pantalla Telemundo

Ríos explicó que la situación le provocó un impacto personal. “Es una cosa que ya no me deja dormir, no estoy comiendo, cada vez pierdo más peso”, afirmó.

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Cuando otra voz le señaló que no parecía un hombre, Guajira insistió en su preocupación y defendió el trabajo que realizó sobre su cuerpo a través del entrenamiento.

“¿Quién se cree con derecho a opinar sobre el cuerpo no solamente mío, sino del cuerpo de las personas en general?”, dijo Ríos, mientras se plantea la idea de abandonar la competencia de cocina.

Ninel Conde respondió a Kelly Ríos con una frase que generó reacciones entre los seguidores del 'reality' - crédito captura de pantalla Telemundo

La colombiana, abogada, atleta e influencer nacida en Dibulla, La Guajira, llegó al programa sin formación culinaria formal. Antes del estreno, aseguró que cocinar era una manera de expresar afecto hacia las personas cercanas y que asumía el reto como una oportunidad para mostrar su personalidad en un entorno competitivo.

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La polémica por la nacionalidad de los jueces

Durante las primeras semanas, Guajira ya había figurado en una dinámica que involucró a varios participantes tras el robo de ingredientes. Pero el momento de mayor tensión ocurrió cuando expresó su malestar frente a la presencia predominante de jueces mexicanos.

La participante preguntó si el programa contemplaba convocar chefs colombianos, españoles o puertorriqueños para evaluar preparaciones de sus respectivos países. Luego resumió su reclamo con una frase directa: “¿O solo México?”.

La conductora Carmen Villalobos reconoció que los concursantes podían sentir frustración ante esa percepción. Aun así, defendió el formato y señaló que el certamen incluye distintos tipos de cocina a través de sus desafíos.

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La colombiana Kelly Ríos cuestionó en cámara la nacionalidad de los chefs invitados a calificar los platos de la temporada - crédito @topchefviptlmd/IG

Las cámaras mostraron además la incomodidad de los jueces ante las declaraciones de Ríos. Otra concursante, cuya identidad no fue revelada, se sumó al descontento y sostuvo que varios participantes sentían que nunca obtenían triunfos dentro del programa.

El episodio se produjo después de que el actor Roberto Romano cuestionara las decisiones del jurado tras una prueba de inmunidad que ganó Lupillo Rivera. Guajira también ha sido blanco de críticas de otros concursantes y de usuarios de redes sociales, donde algunos la llamaron “hipócrita”.

La exdesafiante no se ha quedado callada frente a los retos que ha tenido que asumir en esta nueva etapa que enfrenta en los realities.

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