Colombia

Capturan a cinco presuntos disidentes de las Farc en San José del Guaviare, entre ellos una coordinadora logística

Una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fiscalía permitió detener a cuatro hombres y a una mujer señalada de cumplir tareas de coordinación dentro de la Estructura 44 Antonio Ricaurte

Los allanamientos en distintos puntos de San José del Guaviare permitieron detener a cuatro hombres y a una mujer vinculados, según el reporte oficial, con la Estructura 44 Antonio Ricaurte del Bloque Amazonas
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El Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc durante allanamientos en San José del Guaviare. Entre los detenidos figura una mujer señalada de cumplir labores de coordinación logística.

El resultado de la operación, según la información oficial, permitiría avanzar en el esclarecimiento de cinco asesinatos ocurridos entre enero de 2025 y enero de 2026 en el departamento.

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La autoridad militar no se precisó cuáles fueron los casos de homicidio que buscan esclarecer ni las fechas exactas de cada hecho. Esa información hace parte de las actuaciones de investigación que adelantan la Fiscalía y los organismos de seguridad.

La intervención estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General José Joaquín París Ricaurte, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva, con apoyo de funcionarios de la Fiscalía y de la Policía. Los procedimientos judiciales se realizaron en distintos puntos de San José del Guaviare.

El Ejército, la Fiscalía y la Policía capturaron a cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en San José del Guaviare - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército, la Fiscalía y la Policía capturaron a cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en San José del Guaviare - crédito prensa Ejército Nacional

Entre las personas detenidas está una mujer que, de acuerdo con las autoridades, sería la coordinadora logística de la Estructura 44 Antonio Ricaurte. La investigación la ubica en tareas de coordinación dentro de la organización armada, aunque no se divulgaron su identidad ni los detalles sobre las funciones que habría cumplido.

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La captura de la sospechosa podría ser relevante, según el Ejército, para reconstruir la forma en que la estructura obtenía recursos, movilizaba a sus integrantes y mantenía sus comunicaciones.

También fueron capturados cuatro hombres identificados con los alias de Guarapo, el Gordo, Felipe o Chamizo y Piquiña. Según el reporte oficial, los cinco tendrían relación con hechos violentos registrados en Guaviare y formarían parte de una estructura que opera bajo el Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc.

Los detenidos deberán responder, de manera preliminar, por los delitos de homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La responsabilidad penal de los capturados deberá ser definida por las autoridades judiciales durante el proceso.

La operación buscó afectar la capacidad de acción de la estructura en el departamento, donde las autoridades mantienen investigaciones por ataques con explosivos, asesinatos y cobros extorsivos contra habitantes y sectores económicos de la región.

Una mujer detenida en el operativo cumplía labores de coordinación logística para la Estructura 44 Antonio Ricaurte - crédito prensa Ejército Nacional
Una mujer detenida en el operativo cumplía labores de coordinación logística para la Estructura 44 Antonio Ricaurte - crédito prensa Ejército Nacional

Incautaron más de $11 millones, celulares y prendas militares

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de $11 millones en efectivo, 10 teléfonos celulares, agendas, tiqueteras, prendas de uso privativo de la fuerza pública y una pistola de instrucción de color azul.

Es de mencionar que, los elementos quedaron a disposición de los investigadores, que deberán establecer si contienen información sobre la presunta red de apoyo, sus finanzas, comunicaciones o posibles acciones atribuidas a la Estructura 44 Antonio Ricaurte.

Las agendas y los celulares serán objeto de análisis técnico y judicial. La información que se obtenga de esos dispositivos podría aportar datos sobre los contactos de los detenidos, eventuales víctimas de extorsión y la planeación de actividades ilegales en el departamento.

Entre los capturados figuran cuatro hombres conocidos con los alias de Guarapo, el Gordo, Felipe o Chamizo y Piquiña - crédito prensa Ejército Nacional
Entre los capturados figuran cuatro hombres conocidos con los alias de Guarapo, el Gordo, Felipe o Chamizo y Piquiña - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército indicó que el material hallado forma parte de los elementos de prueba que serán incorporados en las investigaciones. Las prendas de uso militar y la pistola de instrucción también serán verificadas para determinar su origen y si fueron empleadas en hechos delictivos.

La institución castrense señaló que la operación redujo las capacidades criminales de la organización y ratificó que continuará con las acciones contra los grupos armados que operan en esa zona del país.

“Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades criminales de esta estructura armada residual y evidencia el trabajo articulado con los organismos de investigación y judicialización para combatir las organizaciones que atentan contra la seguridad de los habitantes del departamento del Guaviare”, concluyó el Ejército Nacional en su comunicado oficial.

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