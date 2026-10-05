Camioneta terminó sumergida en la piscina de un conjunto residencial en Valledupar: todo quedó en video

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el vehículo sumergido en el agua, así como daños materiales en una cerca de protección y restos de mampostería en el área social de la propiedad - crédito @TopoYiyoMartin1 / X

Guardar

Una camioneta blanca terminó dentro de una piscina en medio de un insólito hecho ocurrido en el conjunto residencial Citaringa, en el norte de Valledupar (Cesar). Aunque el accidente no dejó personas lesionadas, de acuerdo con información difundida por residentes del lugar a los medios locales, sí provocó pánico entre los presentes.

La Policía Metropolitana de Valledupar le confirmó a Infobae Colombia que una mujer conducía el vehículo y estaba intentando realizar una maniobra para estacionar cerca de su vivienda.

PUBLICIDAD

“El vehículo atravesó parte del cerramiento y terminó cayendo de frente a la piscina, donde quedó parcialmente sumergido. La conductora logró salir por sus propios medios y no se reportaron personas lesionadas. Al momento del accidente tampoco había bañistas en la piscina, por lo que el incidente no dejó víctimas que lamentar”, fue el reporte entregado por las autoridades.

Una confusión durante el parqueo habría causado el accidente

Según versiones recogidas por El Pilón, la conductora habría confundido la marcha y los pedales durante la maniobra, razón por la que el vehículo avanzó en forma inesperada hacia la zona social del conjunto y cayó a la piscina.

PUBLICIDAD

Los residentes del conjunto señalaron al medio local que la mujer habría intentado frenar, pero accionó el acelerador en medio de la confusión. Así fue que la camioneta quedó parcialmente sumergida en el agua, como se observa en imágenes difundidas desde el lugar y que circulan ampliamente a través de las redes sociales.

El insólito hecho fue registrado por los residentes con sus celulares y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales - (@TopoYiyoMartin1 / X)

El hecho ocasionó daños materiales en la piscina y el vehículo

Habitantes del conjunto se acercaron al área tras el accidente, que causó preocupación por la presencia habitual de peatones y otros vehículos en las zonas comunes, con el fin de verificar lo sucedido y algunos de ellos grabaron con sus celulares cómo quedó el vehículo en el agua.

PUBLICIDAD

Los informes preliminares indicaron que el incidente dejó daños materiales en la camioneta y en elementos de la infraestructura cercana a la piscina. Posteriormente, se coordinaron las tareas para retirar el vehículo con una grúa.

La historia se viralizó y entre los comentarios en redes sociales se encuentran algunos en los que los ciudadanos intentan explicar lo ocurrido: “Tiene pinta de ‘quiso clavar los frenos y se equivocó de pedal’ algo muy común en gente sin pericia en carros automáticos” y “¿Chateando mientras manejas? El billete que debe costar sacar ese carro de ahí, reponer los daños y el carro seguramente es perdida total por inundación. No chateas mientras manejas”.

PUBLICIDAD

El vehículo avanzó hacia la zona social del conjunto Citaringa y quedó parcialmente sumergido, aunque afortunadamente ninguna persona se encontraba en la piscina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En contraste, otros optaron por el humor, como es costumbre cuando ocurren estos hechos insólitos en el territorio nacional y dejaron reacciones como: “Es obvio que tenía un poco de calor y quería refrescarse”, “El carro estaba recalentado y lo metió ahí para enfriarlo”, “¿No era más fácil lavarlo con balde?”, “El que tiene plata se baña en piscina como quiere” y “No será que el marido estaba en la piscina con otra”.

Otros fueron un poco más poéticos y compararon a la ciudad con el pueblo que relataba Gabriel García Márquez en sus historias: “Macondiana la escena: no en vano Valledupar hace parte del imaginario pueblo Macondo, creado por Gabo, donde ocurren cosas inverosímiles”.

PUBLICIDAD

Los accidentes siguen cobrando vidas, por lo que las autoridades piden precaución a los conductores

Las autoridades continúan trabajando por esclarecer los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de tránsito piden responsabilidad a los conductores, pues el hecho recordó a un joven motociclista, identificado como Brayan Andrés Colpas Martínez, que murió tras chocar contra un árbol en el sector de la antigua glorieta Los Gallos, en Valledupar, a las 2:40 a. m. del sábado 3 de octubre de 2026.

El accidente ocurrió cuando perdió el control de la motocicleta por causas que aún no han sido establecidas, según informó el diario local El Pilón, que aclaró que las autoridades están investigando lo sucedido para entregar una versión oficial sobre el caso.

En cuanto a Colpas Martínez se sabe que tenía 23 años y conducía una motocicleta de placas AZL 93G cuando se produjo el impacto del vehículo que terminó estrellado contra el árbol.

PUBLICIDAD