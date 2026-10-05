María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

La actriz recordó que una de sus exparejas la robó y la dejó sin ahorros - crédito Colprensa

Guardar

María Margarita Giraldo, la actriz colombiana que dio vida a doña Ruca en Vecinos, reveló en el programa La red que un exnovio de nacionalidad brasileña la despojó de todos sus ahorros en dólares tras convencerla de entregarle el dinero con el pretexto de una inversión.

Según su relato, la situación ocurrió durante un período de cambios en su vida, cuando el hombre aprovechó la cercanía sentimental para construir una historia de negocios.

PUBLICIDAD

La actriz fue enfática en señalar que la relación se sostuvo sobre mentiras sistemáticas: “El hombre era un mitómano impresionante y, como buen mitómano, sabía decir las mentiras. Entonces yo le creí mucho y creí en él”, declaró ante las cámaras del programa.

La intérprete del personaje de doña Ruca en Vecinos señaló que su expareja construyó la relación sobre mentiras sistemáticas - crédito @giraldomariamargarita/Instagram

Giraldo, hermana del actor Miguel Varoni, precisó que la solicitud de dinero llegó con una promesa concreta. “Me pidió una plata para invertir en un negocio y me dejó sin cinco... Eran mis dólares que tenía ahorrados”, recordó, y señaló que muchas mujeres pueden verse reflejadas en una experiencia de este tipo.

La traición vino de alguien que presentó como pareja sentimental

La actriz fue clara en aclarar que el engaño no vino de un amigo, sino de quien fue su pareja en ese momento. Al recordar la situación, recurrió a la expresión “amigo, el ratón del queso” para describir la traición de quien había sido su compañero sentimental.

PUBLICIDAD

El golpe fue simultáneamente económico y emocional, aunque Giraldo contó que no enfrentó la situación sola.

Su madre la reprendió, pero también le tendió la mano

El engaño ocurrió bajo el pretexto de una inversión de negocios mientras la artista atravesaba un período de cambios en su vida - crédito Captura de Pantalla Novela Pasión de Gavilanes

La familia de la actriz fue determinante para superar la crisis. Su madre, en particular, combinó el reproche con el apoyo: “Mi mamá me dio la mano, me regañó, claro, pero me dio la mano”, recordó Giraldo entre risas durante la entrevista en el programa de variedades de Caracol Televisión.

Con el tiempo, la actriz logró dejar atrás ese capítulo. Al referirse a su expareja, señaló: “Por supuesto, Dios me ha multiplicado enormemente y seguro él no, porque a una persona que tiene que robar, engañar, no le puede ir bien”.

PUBLICIDAD

Esto dijo sobre su adicción a las drogas

Según contó en una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, la situación comenzó en una época de inestabilidad para la industria televisiva colombiana. El racionamiento energético de 1992 y la llamada Hora Gaviria provocaron la paralización de numerosas producciones, lo que afectó el trabajo de muchos intérpretes.

Giraldo explicó que esa crisis la encontró sin el respaldo económico necesario para afrontar la falta de oportunidades laborales. La incertidumbre profesional se sumó a un problema de salud que le detectaron entonces y que agravó su situación personal.

La actriz aseguró que, debido a una situación personal y la crisis que atravesaba la industria, recurrió a sustancias para sobrellevar la angustia - crédito Ilustrativa Infobae

En ese contexto, la actriz reconoció que cayó en el consumo de drogas. El artículo no precisa qué sustancias utilizaba ni durante cuánto tiempo mantuvo la adicción, por lo que no es posible ampliar esos aspectos sin añadir información que no figura en la publicación.

PUBLICIDAD

La intérprete relató que inició un proceso de acercamiento a la religión y a Dios para dejar atrás sus hábitos. Dijo que comenzó a confiar en los milagros e hizo una promesa con el objetivo de superar esa etapa, aunque el cambio no fue inmediato y requirió tiempo.

La recuperación estuvo acompañada por momentos de duda, pero Giraldo aseguró que se mantuvo firme en sus convicciones. Más adelante, se sometió a una operación relacionada con el problema médico que había complicado su vida en aquellos años.

El procedimiento fue exitoso y la actriz describió esa experiencia como “el primer milagro de muchos” que, según afirmó, ha presenciado. Su confesión expuso cómo la combinación de problemas económicos, la falta de trabajo y una enfermedad incidió en uno de los períodos más difíciles de su vida.

PUBLICIDAD