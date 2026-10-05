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Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

El volante colombiano heredó la dorsal que dejó vacante James Rodríguez y que fue vestido en otras generaciones por históricos como Carlos ‘Pibe’ Valderrama

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Jhon Arias ha sido titular en los dos partidos amistosos de la selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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El volante Arias afirmó que usar el 10 de la Selección Colombia no modifica su identidad ni su aporte al equipo, antes del amistoso del martes ante Perú en Miami, el primero de la fecha FIFA posterior al Mundial 2026. El jugador de Palmeiras asumió el dorsal que quedó libre tras el retiro de James Rodríguez, pero vinculó su nueva responsabilidad con la experiencia acumulada en el plantel y no con el número de la camiseta.

La discusión sobre su rendimiento creció después de los amistosos frente a México y Paraguay, en los que Colombia estuvo por debajo de sus mejores actuaciones colectivas. Arias fue titular en todos los partidos del Mundial 2026 y figuró entre los jugadores mejor calificados del equipo hasta la eliminación ante Suiza.

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El mediocampista sostuvo que el peso simbólico del dorsal no altera su manera de asumir cada convocatoria. “Al final es solo un número que va en la espalda y acá en el frente un poquito más pequeño. Yo respeto toda la historia envuelta en ese número, pero para mí, siendo muy sincero, es un número más”.

Colombia vs. México
Jhon Arias portará la camiseta 10 de la selección Colombia, en reemplazo de James Rodríguez - crédito FCF

Arias comparó su situación actual con la que tenía cuando portaba el 11: “La misma responsabilidad que yo llevaba cuando vestía el 11 la llevo ahorita. Yo creo que un número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy, no cambia la persona que yo soy y no cambia tampoco lo que aporto dentro del grupo”.

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El futbolista explicó que su papel cambió por el recorrido que tiene dentro de la selección dirigida por Néstor Lorenzo: “La responsabilidad pasa más porque ahora paso a ser una de las personas que más experiencia tiene en la selección, que por ahí soy llamado a conducir a los nuevos más no por un número, sino por la responsabilidad que yo sé que tengo y que llevo como persona también de instruir y de hacer que los nuevos se sientan bien”, agregó Arias.

Néstor Lorenzo autocrítico tras los amistosos de Colombia en Estados Unidos

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Néstor Lorenzo inicio su segunda era a cargo dela selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El técnico Néstor Lorenzo admitió que Colombia no jugó bien y cayó 1-0 ante Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, durante un amistoso de la Fecha FIFA. El entrenador atribuyó el rendimiento al experimento de utilizar una línea de cinco defensas. Según declaraciones entregadas a los medios de comunicación, reconoció que el equipo no mostró su mejor versión.

La propuesta buscaba aprovechar la profundidad de los laterales, pero Colombia perdió balones en la salida y no logró acompañar a Luis Suárez en ataque. “Nos costó aceitar la salida, nos dejamos presionar, cometimos muchos errores en ese aspecto”, explicó Lorenzo, quien también señaló que el estado de la cancha dificultó la adaptación al sistema.

El técnico consideró que el partido formó parte de un proceso de reconstrucción y defendió la participación de los debutantes. Sobre Kevin Andrade, dijo que comenzó nervioso, pero que terminó de menos a más y destacó su desempeño en el Zenit de Rusia. También valoró el trabajo de John Arias como volante, por encima de su función como media punta.

Lorenzo sostuvo que los jugadores nuevos necesitan incorporarse a una estructura más consolidada. “Estamos en construcción”, afirmó, al referirse a un equipo que espera contar en el futuro con siete u ocho jugadores de una base fija.

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia cerrará la fecha FIFA ante Perú en el estadio del Inter Miami en Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Selección Colombia vs. Selección de Perú - Partido amistoso de la fecha FIFA septiembre-octubre
  • Lugar: estadio Inter Miami - Miami, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: martes 6 de octubre- 6:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Juan Rengifo, Yaser Asprilla, Jhon Arias; Luis Suárez.

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