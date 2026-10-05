Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla, afirmó que su equipo intentará replicar ante América de Cali, lo que hicieron ante Millonarios y Junior - crédito @sebastianguerra1/@americadecali-Instagram

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Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que el equipo intentará repetir ante América de Cali la propuesta que les permitió eliminar a Junior y a Millonarios en la Copa BetPlay 2026, aunque subrayó que el plantel mantiene una consigna: avanzar “paso a paso” y no descuidar su campaña en el Torneo BetPlay 2026-II.

Y es que, ante Millonarios, Barranquilla F.C. se impuso 5-4 en la definición por penales, tras el empate 1-1 del sábado 3 de octubre del 2026 en el estadio Romelio Martínez, y se clasificó a los cuartos de final, en los que enfrentará a América de Cali con programación de día y hora por definir.

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La fórmula que Barranquilla F.C. quiere repetir ante América

El arquero Guerra explicó que el plan frente a América será sostener la identidad que el equipo mostró en sus anteriores eliminatorias.

“Puntualmente para América, intentar mostrar lo mismo que mostramos contra Junior, contra Millonarios. América indudablemente también es un equipo grande, con grandes nombres, una gran institución, y vamos a intentar hacer lo mismo, pero el mensaje ha sido ir paso a paso”, dijo en entrevista con Win Sports el domingo 4 de octubre del 2026.

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla FC, en diálogo con Win Sports el 5 de octubre del 2026 - crédito @WinSportsTV/X

El jugador vinculó ese mensaje con la necesidad de mejorar la campaña en el torneo de ascenso. “También tenemos que levantar en torneo, llevamos una racha no muy buena, entonces tenemos que ir partido a partido. Ahorita estamos concentrados al cien por ciento en lo que va a ser el miércoles contra Leones, intentar sacar tres puntos y de ahí ir paso a paso”, señaló.

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Al 5 de octubre de 2026, Barranquilla F.C. ocupaba el puesto 16, último de la tabla, con ocho puntos en 10 partidos.

Entre otras cosas, de allí la sorpresa de que el equipo barranquillero haya avanzado hasta la instancia de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, siendo el club de peor rendimiento en la segunda división del fútbol profesional colombiano y ante dos escuadras tradicionales, como la del Junior y Millonarios.

Barranquilla FC eliminó a Junior de la Copa BetPlay 2026, en la fase 1B - crédito Junior FC

La idea de juego de Barranquilla F.C

Según Guerra, la eliminación de Millonarios reforzó la confianza de Barranquilla F.C. en su propuesta. El equipo abrió el marcador con un penal convertido por Mohamed Bolívar a los seis minutos, pero Millonarios igualó a los 22 con un cabezazo de David Mackalister Silva, luego de un error de Guerra en un centro de Daniel Ruiz.

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Para el arquero, el partido confirmó que el equipo puede sostener su idea ante rivales de primera división: “La idea era esa, era ratificar que no había sido coincidencia el partido contra Junior, la llave que fue ida y vuelta. Lo bueno que se mostró, lo atrevidos que fuimos, lo propositivos que fuimos, y hacerlo también con un gran rival, un gran equipo, un grande de primera división como Millonarios”.

El antecedente ante Junior se produjo en la fase 1B de la Copa BetPlay: Barranquilla F.C. empató 2-2 en la ida, disputada el 22 de julio de 2026, y volvió a igualar 3-3 en la vuelta del 29 de julio en el estadio Romelio Martínez. La serie terminó 5-5 y se definió por penales, con triunfo 5-3 para Barranquilla.

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Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

El error, el penal picado y la recuperación

El empate ante Millonarios llevó la definición a los penales. Guerra detuvo los cobros de Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero, aunque también asumió la responsabilidad de patear para Barranquilla FC. Su intento de picar el balón fue contenido por el arquero Javier Burrai y dejó la serie igualada 4-4 antes de la muerte súbita.

El guardameta contó que no improvisó su ejecución. “Desde el lunes pasado ya había tomado la decisión de patear así si nos íbamos a ir a penales. No le había dicho a nadie. Mis compañeros enojados porque ellos me ven aquí practicando, pateando a los lados. Yo creo que también es un recurso, ¿no? Es una decisión, así como uno puede patear izquierda, derecha, al medio, más allá de si uno se tiene confianza o no, si uno toma la decisión, ya”. concluyó en entrevista con Win Sports.

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Después de fallar su remate, Guerra volvió a responder bajo los tres palos. Neymar Uribe convirtió el lanzamiento definitivo para el 5-4 de Barranquilla FC, pero la atajada de Guerra ante Carlos Darwin Quintero fue la que dejó a su equipo con la oportunidad de sellar la clasificación.