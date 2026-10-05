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Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA

La Tricolor acumula un empate ante México y una derrota ante Paraguay en la gira por Estados Unidos, que marcó el inicio de la segunda era de Néstor Lorenzo

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Néstor Lorenzo ha utilizado 21 de los 26 jugadores citados a la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La selección Colombia ensayaría una formación con Jhon Solís junto a Gustavo Puerta para enfrentar a Perú en Miami, en el último amistoso de la gira, con el objetivo de dar minutos a los futbolistas que aún no jugaron.

El técnico Néstor Lorenzo explicó que el equipo necesita mejorar su acompañamiento ofensivo y la generación de oportunidades. “John Arias lo ha hecho muy bien, jugó mejor cuando lo hizo de volante y no como media punta. No llegamos a generar muchas situaciones de gol, había que haber acompañado un poco más a Luis Suárez, tener más profundidad con los laterales, no acompañamos el ataque en la medida que pretendíamos”, dijo.

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La rotación responde a que Colombia utilizó dos equipos distintos ante México y Paraguay. Todavía quedan cinco jugadores sin minutos: el arquero Kevin Mier, el defensor Royer Caicedo y los atacantes Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Oscar Perea.

Mier ocuparía el arco tras su actuación ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias. Solís reemplazaría a Richard Ríos y Rengifo podría actuar como extremo o mediapunta. La posible formación sería: Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Puerta, Solís, Rengifo, Yaser Asprilla, Jhon Arias; Luis Suárez, según Espn que acompaña a la Tricolor en su gira de partidos amistosos en Estados Unidos.

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