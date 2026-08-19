Matrículas 2027 en Bogotá: este es el paso a paso, requisitos y documentos clave para solicitar el cupo antes del 11 de septiembre

La Secretaría de Educación de Bogotá abrió las matrículas 2027 para el sistema educativo oficial con un trámite virtual, gratuito y sin intermediarios - crédito @Educacionbogota / X

Guardar

La Secretaría de Educación del Distrito abrió el proceso de matrículas para el año escolar 2027 en Bogotá, con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña, joven o adulto quede fuera del sistema educativo oficial.

El trámite es virtual, gratuito y sin intermediarios, e incluye desde preescolar hasta adultos mayores, pasando por primaria, secundaria, media, ciclos integrados y modelos flexibles. No obstante, el proceso se llevará a cabo en dos momentos.

¿Quiénes tienen prioridad en la primera fase de matrículas?

La primera fase, que va del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026, está dirigida a poblaciones priorizadas. Los grupos que reciben atención preferente son:

PUBLICIDAD

Estudiantes de educación preescolar (prejardín, jardín y transición).

Quienes tengan hermanos(as) matriculados en el mismo colegio oficial.

Estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje y comportamiento.

Pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos (Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom).

Víctimas del conflicto armado interno.

Estudiantes en gestación o lactancia.

Niños, niñas y jóvenes con altos niveles de pobreza según Sisbén (grupos A y B).

El registro estará hasta el 11 de septiembre de 2026 y los resultados de asignación se publicarán desde el 30 de septiembre - crédito Secretaría Distrital de Eduación

La prioridad en la asignación de cupos busca garantizar el acceso efectivo a la educación de quienes enfrentan mayores barreras sociales, económicas o de salud.

Al finalizar esta fase, a partir del 30 de septiembre, las familias podrán consultar en la página web el resultado de la asignación. La formalización de la matrícula, que implica la entrega de documentos físicos o digitales, debe realizarse desde el 13 de octubre. Si no se formaliza el proceso, el cupo asignado se libera y pasa a disponibilidad general.

Segunda fase y asignación para la población general

La segunda fase será del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026, dirigida a la población en general. Aquí, los postulantes ingresan a la página web, seleccionan el cupo escolar entre la oferta disponible y, si aceptan el cupo, deben formalizar la matrícula virtual o presencialmente, adjuntando los documentos requeridos. Nuevamente, si la formalización no se realiza, el cupo se libera.

PUBLICIDAD

En ambos casos, la plataforma permite la inscripción sin restricciones geográficas ni de edad: niños y niñas de 3 a 5 años pueden acceder a los grados de primera infancia en cualquier momento del año.

Las matrículas 2027 en Bogotá priorizan a preescolar, estudiantes con hermanos en el mismo colegio oficial, personas con discapacidad, comunidades étnicas, víctimas del conflicto, gestantes, lactantes y población SISBEN A y B - crédito Colprensa

Oferta educativa y modalidades

La Secretaría de Educación ofrece:

Prejardín, jardín y transición para la primera infancia.

Educación primaria (1° a 5°).

Secundaria (6° a 9°).

Media (10° y 11°).

Ciclos Lectivos Especiales Integrados (Clei I a VI) para jóvenes, adultos y personas mayores.

Modelos flexibles: procesos básicos, primaria acelerada y secundaria activa.

La estructura permite la reincorporación de jóvenes y adultos, y garantiza la continuidad académica en todas las etapas de la vida.

Documentos y requisitos para la inscripción

Para registrar la solicitud, se recomienda tener a la mano:

Documento de identidad del estudiante y del acudiente.

Dirección de residencia.

Número de celular y correo electrónico.

Según la información reportada, podrían solicitarse:

Diagnóstico o certificación médica para estudiantes con discapacidad.

Copia del documento de identidad del hermano(a), si aplica.

Estos soportes solo son necesarios si el sistema lo requiere para validar la prioridad, pero no son condición para formalizar la matrícula de inmediato. Si la familia no tiene todos los documentos, puede concertar un plazo con el colegio para entregarlos posteriormente.

PUBLICIDAD

La segunda fase de matrículas para la población general en Bogotá irá del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y permitirá elegir cupos entre la oferta disponible - crédito @Educacionbogota / X

La entidad distrital aseguró que la ausencia de certificados escolares no es barrera para el acceso: si no es posible presentar antecedentes académicos, la institución podrá realizar una valoración o examen de nivelación.

Proceso para estudiantes antiguos y traslados

Los estudiantes antiguos que continúan en el mismo colegio deben formalizar la matrícula ingresando a la plataforma entre el 13 y 30 de octubre de 2026 (primera infancia) o entre el 13 de octubre y el 22 de enero de 2027 (de primero en adelante). La matrícula se conserva aunque no se formalice a tiempo por fuerza mayor; el colegio debe actualizar la información antes de finalizar marzo de 2027.

PUBLICIDAD

Para traslados, el formulario estará habilitado del 21 al 24 de septiembre de 2026 (primera infancia) y del 1 al 3 de diciembre de 2026 (de primero en adelante). La formalización debe hacerse en la nueva institución según los plazos definidos y la disponibilidad de cupo.

Proceso para estudiantes con discapacidad y población migrante

Las familias de estudiantes con discapacidad deben inscribirse en la primera fase, pudiendo cargar el diagnóstico o certificación médica. El acceso está garantizado en cualquier colegio oficial, permitiendo identificar y planificar los apoyos pedagógicos requeridos.

La inscripción a matrículas 2027 requiere documento de identidad, dirección, celular y correo electrónico, pero la falta de certificados escolares no impide el acceso al cupo - crédito Alcaldía de Bogotá

Estudiantes provenientes de Venezuela pueden inscribirse en la fase correspondiente según su perfil. Si cuentan con documento válido en Colombia (PPT, visa, cédula de extranjería), deben registrarlo; de lo contrario, serán inscritos temporalmente con ‘Número Establecido por la Secretaría’ (NES) hasta obtener un documento colombiano.

PUBLICIDAD

Beneficios y apoyos para la permanencia escolar

La Secretaría de Educación ofrece alimentación escolar, movilidad, entrega de kits escolares y póliza de accidentes para promover la permanencia. Los apoyos se asignan según criterios de priorización y disponibilidad de cupos en cada programa.