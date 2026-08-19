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Tío de la menor de 14 años que fue apuñalada a muerte por su vecina de 12 reveló detalles del crimen que habría sido motivado por celos

El familiar de Emily Tatiana Morales, que tenía su custodia en el Meta, contó que la adolescente que vivía cerca de su casa se abalanzó sobre la joven, ocasionándole heridas que le costaron la vida

El tío de la víctima aseguró que la agresora la apuñaló por la espalda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Conducta Delictiva
El tío de la víctima aseguró que la agresora la apuñaló por la espalda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Conducta Delictiva
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Jonathan Hoyos, tío de Emily Tatiana Morales Hoyos, afirmó en una entrevista con el programa Conducta Delictiva que la adolescente de 14 años asesinada el 19 de julio de 2026 en Granada, Meta, había sido amenazada por una vecina de 12 años y que, según su relato, salió de su casa tras recibir un mensaje del joven con el que había tenido una relación.

El caso, dijo, derivó además en una investigación bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y en cuestionamientos de la familia sobre el alcance de las medidas que pueden aplicarse a menores de esa edad.

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Hoyos indicó que el fiscal de Villavicencio le comunicó que no se podía avanzar penalmente contra la presunta agresora por tener 12 años. También dijo que el adolescente involucrado era cómplice porque fue él quien le escribió a Emily antes del ataque y que también está bajo seguimiento de Bienestar Familiar y, por haber cumplido 14 años, podría ser vinculado al proceso.

Según el familiar, la menor vivía con él desde hacía cerca de tres años por razones económicas y él había asumido su cuidado para darle educación en Granada. Contó que la cambió de un colegio público a uno privado y que intentaba mantener una rutina centrada en estudio, deporte y acompañamiento permanente.

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Describió a Emily como una adolescente reservada en su vida afectiva y dijo que solo tiempo después supo que había tenido un noviazgo breve con un joven del mismo barrio. Según su versión, esa relación terminó y luego apareció una tercera persona: una vecina de 12 años a la que acusó de sentir celos porque el muchacho seguía buscando a su sobrina.

La Alcaldía de Granada se pronunció luego del crimen de la menor de 14 años a manos de una de sus compañeras - crédito Alcaldía de Granada / Facebook
El país entero lamentó el crimen de la menor de 14 años a manos de una de sus vecinas - crédito Alcaldía de Granada / Facebook

La familia dice que las amenazas comenzaron antes del ataque

De acuerdo con el relato en el pódcast, Emily conoció a la otra menor, señalada como la agresora, en un parque cercano a su casa. El tío aseguró que la veía de manera esporádica y que nunca le permitió entrar a la vivienda: “La miraba pasar por la casa, pero es ese tipo de personas que a usted le genera mucha desconfianza, ¿sabe? Como la vibra, dicen por ahí. Yo sí le decía a Tatis: ‘Esa muchachita no me cae bien porque me genera incomodidad, como algo raro’. Yo sentía algo raro y ella me decía: ‘Ay, tío, no sea cansón, no pasa nada, ella es una amiga’”.

El familiar afirmó que las amenazas existieron antes del crimen, aunque dijo que él solo entendió su magnitud después de revisar el celular de su sobrina tras su muerte. Según contó, en conversaciones posteriores encontró mensajes de otros adolescentes que advertían sobre el riesgo que representaba la vecina y mencionaban que ya había intimidado a otra persona del barrio.

Al parecer, esta muchachita se pone celosa porque el muchachito sigue sintiendo cosas por mi sobrina. Incluso hay varios chats en donde se evidencia eso”, explicó.

También recordó que, días antes del 19 de julio, notó cambios en el comportamiento de Emily: la veía “apagada”, menos interesada en salir con él y con problemas de atención en clase. Dijo que incluso la directora de curso lo llamó para informarle que la adolescente ya no estaba concentrada en el colegio.

Horas antes del ataque, agregó, su hermana le comentó que la niña había sido amenazada. Según su testimonio en Conducta Delictiva, fue entonces cuando habló con la madre de la otra menor para pedir explicaciones, pero la conversación terminó sin acuerdos porque, dijo, que la mujer culpó a su sobrina.

Primer plano de una mano adulta con reloj plateado y camisa azul oscuro, que sostiene la mano pequeña de una niña con pulsera, sobre una mesa de madera clara.
El tío intentó comprender a su sobrina y hablar con ella, pero no obtuvo muchas explicaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ataque mortal

En la noche del 19 de julio, el tío estaba fuera de la casa cuando recibió una llamada cerca de las 10:30 p. m. Aseguró que volvió de inmediato tras escuchar gritos y desesperación, y que en el trayecto se cruzó con una moto en la que trasladaban a su sobrina hacia urgencias.

Según su versión, Emily salió al sobrejardín por petición de su exnovio: “El muchachito le escribe a mi sobrina por un aplicativo de TikTok, que hoy en día todo mundo lo maneja. Él la hace salir al sobrejardín. Ella, pues sale al frente de la casa, pero el muchachito nunca llegó al lugar de los hechos”.

Hoyos sostuvo que existe un video en poder de la familia que muestra cómo la agresora atacó a Emily por la espalda y en el que se ve: “Ella viene como una loca, literalmente la coge de espaldas, la coge del cabello, le da dos puñaladas en la cabeza, una en el pulmón y una que le coge la arteria del corazón”.

En su testimonio, aseguró que la madre de la presunta agresora estaba en el lugar o llegó casi de inmediato, y que ese dato la vuelve sospechosa de encubrimiento. Dijo además que la mujer se llevó el arma y ocultó pruebas físicas, una acusación que atribuyó a comentarios de testigos del barrio.

Primer plano de la mano de una niña de 4 años en una cama de hospital, con una vía intravenosa y sensores de monitoreo, uno con un personaje animado.
El familiar aseguró que la menor llegó sin signos vitales al hospital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo se enteró Jonathan de todo lo que pasó?

Después del crimen, relató, revisó el teléfono de Emily y encontró chats en los que el nombre de la vecina, a la que califica como agresora, aparecía de forma recurrente. También aseguró que el adolescente que la citó habría bloqueado a la víctima y eliminado conversaciones y audios pocos minutos después del ataque.

Hoyos afirmó que la familia de la presunta agresora abandonó el barrio el mismo día en que él viajó a reclamar el cuerpo a Medicina Legal en Meta.

“Creo que lo que estoy viviendo ahoritica es peor de lo que yo viví en el velorio y en el entierro. Ahorita se están viendo amenazas, intimidaciones, perfiles falsos, diciéndome que elimine publicaciones que yo hago, que por qué no tomo justicia por mano propia, algo que eso nunca va a pasar, nunca lo voy a hacer, por más dolor que tengamos en la familia. Pero yo si algo quiero dejarle claro a la familia de esta agresora, de esta loca, es que si usted no debe absolutamente nada, no se esconda”.

La madre de Emily, según contó, recibe acompañamiento psicológico. También lo hace otra sobrina de la familia, de siete años, que presenció la escena.

Mi otra sobrina, hija de mi hermana dice: ‘Tío, cuando yo crezca, yo le voy a hacer lo mismo, lo que ella le hizo a mi hermana’. ¿Qué me tocó hacer a mí? Conseguir psicólogos clínicos. ¿Usted cree que mi sobrina no va a crecer con ese pensamiento después de lo que hizo esta loca?”, puntualizó, demostrando lo afectados que quedaron todos los habitantes de su casa.

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