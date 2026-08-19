Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Terremoto en Colombia: Medicina Legal entregó nuevo reporte de muertes por cuenta de la tragedia; la cifra registró un ligero aumento

La entidad ha gestionado la recepción, identificación y entrega de las víctimas mortales como parte de la respuesta a la emergencia; aunque el dato total entregado difiere del más reciente reporte del presidente de la República, Abelardo de la Espriella

Cinco departamentos concentran la mayor cantidad de muertos por cuenta del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Europa Press
Cinco departamentos concentran la mayor cantidad de muertos por cuenta del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Europa Press
Guardar

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó en la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026 el más reciente reporte de víctimas mortales causadas por el terremoto que estremeció al país a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4 y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar en Chocó. Aunque se registró un aumento en la cifra de fallecidos, este solo fue de 1,52%.

De acuerdo con el boletín oficial número 15, emitido el 19 de agosto a las 12:30 p. m., un total de 319 cuerpos han sido recibidos por las autoridades, de los cuales 314 han sido identificados y 309 ya fueron entregados a sus familiares. Es decir que faltan 10 cadáveres de los recibidos por esta entidad para que sean formalmente dados a sus seres queridos, en regiones como Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

PUBLICIDAD

Medicina Legal entregó nuevo reporte de muertos por el terremoto en Colombia
A través de sus canales oficiales, Medicina Legal entregó nuevo reporte de muertos por el terremoto en Colombia, que se elevó a 319 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Entre los cuerpos identificados, se encuentran 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros, según informó la autoridad forense; en contraste con los datos de presidencia.

Cifra de muertos de Medicina Legal no concuerda con la de Abelardo de la Espriella

En efecto, el número entregado por la entidad, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, contrasta con lo dicho por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que habla de un total de 314 fallecidos, basado en las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es decir, entre uno y otro reporte habría un desfase de cinco personas muertas, sin que se conozca el motivo de esta diferencia.

PUBLICIDAD

Esto a diferencia del global de desaparecidos, que sí coincide con el reporte presidencial, pues se indicó que 262 personas aún no han sido halladas por los organismos de búsqueda y las autoridades locales. A su vez, según la información presentada, se han localizado 294 personas vivas y 98 han aparecido sin vida; siendo este el balance en este ítem a nueve días de que se registrara el fuerte terremoto en Colombia.

Estos datos forman parte del seguimiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Del total de personas reportadas como desaparecidas, Pereira sigue siendo la ciudad con mayor número de casos, seguida de Cali; en una lista que se espera sea depurada conforme avancen los días y se tenga mayor certeza de los cadáveres que puedan estar bajo los escombros, al agotarse la ventana de vida.

Medicina Legal entregó nuevo reporte de desaparecidos en Colombia tras el terremoto
El Instituto de Medicina Legal entregó nuevo reporte de desaparecidos en Colombia tras el terremoto, siendo Pereira la ciudad con más casos - crédito suministrada a Infobae Colombia

En consecuencia, los desaparecidos se han reportado en:

  • Pereira (Risaralda): 118
  • Cali (Valle): 61
  • Armenia (Quindío): 28
  • Sin municipio registrado: 19
  • Quimbaya (Quindío): 15
  • La Tebaida (Quindío): 4
  • Dosquebradas (Risaralda): 3
  • El Cairo (Valle): 1
  • Cartago (Valle): 1
  • Itagüí (Antioquia): 1
  • Marsella (Risaralda): 1
  • Quibdó (Chocó): 1
  • Calarcá (Quindío): 1
  • Montenegro (Quindío): 1
  • Girardota (Antioquia): 1
  • Istmina (Chocó): 1
  • Belén de Umbría (Risaralda): 1
  • Timbío (Cauca): 1
  • La Virginia (Risaralda): 1
  • San José del Palmar (Chocó): 1
  • Santa Rosa de Cabal (Risaralda): 1
Abelardo de la Espriella nombró a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en Estados Unidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella dio nuevas cifras del terremoto del 10 de agosto, y reiteró el compromiso de su gabinete con las labores de rescate - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, las acciones de búsqueda y atención se mantienen activas en diferentes puntos, con equipos especializados presentes tanto en áreas urbanas como rurales. Las autoridades han reiterado la coordinación entre organismos de socorro, fuerzas militares y voluntarios, que han reforzado las labores para localizar a personas desaparecidas y entregar asistencia a las familias afectadas en todo el territorio.

A la par de los muertos y desaparecidos, el impacto en la infraestructura habitacional es considerable, con 30.664 viviendas completamente destruidas y 136.946 más que presentan daños. Además, se reportó el colapso de 302 edificios y daños estructurales en otros 5.809. A su vez, según informó De la Espriella, al menos 3.470 centros educativos registran afectaciones, al igual que 352 centros de salud.

Temas Relacionados

Sismos en ColombiaTerremoto en ColombiaMedicina Legal ColombiaMuertes terremoto ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo puente en Soacha: así será la infraestructura que conectará Transmilenio y mejorará la movilidad en la autopista Sur desde finales de 2026

El gerente de la Empresa Férrea Regional informó que la estructura tendrá rampas, escaleras y plazoletas para un tránsito seguro de personas con discapacidad, adultos mayores y niños

Nuevo puente en Soacha: así será la infraestructura que conectará Transmilenio y mejorará la movilidad en la autopista Sur desde finales de 2026

Diana Bravo Vélez es la nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales: este es su perfil y trayectoria

El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026, que también formalizó la salida de Amelia Pérez, quien permanecía en el cargo desde diciembre de 2024

Diana Bravo Vélez es la nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales: este es su perfil y trayectoria

Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo: su suplencia tiene otra razón

Víctor Marulanda, gerente deportivo del equipo paisa, aseguró que no han recibido un interés formal por el joven volante, que ha llamado la atención por su ausencia en la titularidad

Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo: su suplencia tiene otra razón

Empresas piden reglas a Abelardo de la Espriella para la etapa que viene tras el terremoto: “Trámites pueden tardar más de 100 días”

El sector desplegó voluntarios, maquinaria y profesionales para acelerar la recuperación, mientras expertos gestionan fondos y proponen incentivos para dinamizar la economía de los territorios afectados

Empresas piden reglas a Abelardo de la Espriella para la etapa que viene tras el terremoto: “Trámites pueden tardar más de 100 días”

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.5 en Ruteng, Indonesia

Los primeros informes indican que el movimiento telúrico comenzó a las 11:17 horas locales

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.5 en Ruteng, Indonesia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Deportes

Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo: su suplencia tiene otra razón

Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo: su suplencia tiene otra razón

Santa Fe vs. River Plate EN VIVO, Copa Sudamericana: minuto a minuto en directo online de los octavos

‘Pibe’ Valderrama habló del posible regreso de Jhon Jáder Durán a la selección Colombia: “Solo depende de él”

Jugador del Deportivo Cali que resultó herido durante el terremoto en Colombia sigue esperando cirugía

La selección Colombia tendría un nuevo goleador: Camilo Durán pide pista con doblete en Champions con el Celtic