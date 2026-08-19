Terremoto en Colombia: Medicina Legal entregó nuevo reporte de muertes por cuenta de la tragedia; la cifra registró un ligero aumento

Cinco departamentos concentran la mayor cantidad de muertos por cuenta del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Europa Press

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó en la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026 el más reciente reporte de víctimas mortales causadas por el terremoto que estremeció al país a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4 y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar en Chocó. Aunque se registró un aumento en la cifra de fallecidos, este solo fue de 1,52%.

De acuerdo con el boletín oficial número 15, emitido el 19 de agosto a las 12:30 p. m., un total de 319 cuerpos han sido recibidos por las autoridades, de los cuales 314 han sido identificados y 309 ya fueron entregados a sus familiares. Es decir que faltan 10 cadáveres de los recibidos por esta entidad para que sean formalmente dados a sus seres queridos, en regiones como Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

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A través de sus canales oficiales, Medicina Legal entregó nuevo reporte de muertos por el terremoto en Colombia, que se elevó a 319 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Entre los cuerpos identificados, se encuentran 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros, según informó la autoridad forense; en contraste con los datos de presidencia.

Cifra de muertos de Medicina Legal no concuerda con la de Abelardo de la Espriella

En efecto, el número entregado por la entidad, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, contrasta con lo dicho por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que habla de un total de 314 fallecidos, basado en las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es decir, entre uno y otro reporte habría un desfase de cinco personas muertas, sin que se conozca el motivo de esta diferencia.

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Esto a diferencia del global de desaparecidos, que sí coincide con el reporte presidencial, pues se indicó que 262 personas aún no han sido halladas por los organismos de búsqueda y las autoridades locales. A su vez, según la información presentada, se han localizado 294 personas vivas y 98 han aparecido sin vida; siendo este el balance en este ítem a nueve días de que se registrara el fuerte terremoto en Colombia.

Estos datos forman parte del seguimiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Del total de personas reportadas como desaparecidas, Pereira sigue siendo la ciudad con mayor número de casos, seguida de Cali; en una lista que se espera sea depurada conforme avancen los días y se tenga mayor certeza de los cadáveres que puedan estar bajo los escombros, al agotarse la ventana de vida.

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El Instituto de Medicina Legal entregó nuevo reporte de desaparecidos en Colombia tras el terremoto, siendo Pereira la ciudad con más casos - crédito suministrada a Infobae Colombia

En consecuencia, los desaparecidos se han reportado en:

Pereira (Risaralda): 118

Cali (Valle): 61

Armenia (Quindío): 28

Sin municipio registrado: 19

Quimbaya (Quindío): 15

La Tebaida (Quindío): 4

Dosquebradas (Risaralda): 3

El Cairo (Valle): 1

Cartago (Valle): 1

Itagüí (Antioquia): 1

Marsella (Risaralda): 1

Quibdó (Chocó): 1

Calarcá (Quindío): 1

Montenegro (Quindío): 1

Girardota (Antioquia): 1

Istmina (Chocó): 1

Belén de Umbría (Risaralda): 1

Timbío (Cauca): 1

La Virginia (Risaralda): 1

San José del Palmar (Chocó): 1

Santa Rosa de Cabal (Risaralda): 1

El presidente Abelardo de la Espriella dio nuevas cifras del terremoto del 10 de agosto, y reiteró el compromiso de su gabinete con las labores de rescate - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, las acciones de búsqueda y atención se mantienen activas en diferentes puntos, con equipos especializados presentes tanto en áreas urbanas como rurales. Las autoridades han reiterado la coordinación entre organismos de socorro, fuerzas militares y voluntarios, que han reforzado las labores para localizar a personas desaparecidas y entregar asistencia a las familias afectadas en todo el territorio.

A la par de los muertos y desaparecidos, el impacto en la infraestructura habitacional es considerable, con 30.664 viviendas completamente destruidas y 136.946 más que presentan daños. Además, se reportó el colapso de 302 edificios y daños estructurales en otros 5.809. A su vez, según informó De la Espriella, al menos 3.470 centros educativos registran afectaciones, al igual que 352 centros de salud.

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