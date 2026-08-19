Reina sobrevivió al terremoto junto a sus 10 cachorros: así fue rescatada la perrita entre los escombros en Pereira

Reina, la perrita rescatada tras el terremoto en Colombia, apareció bajo los escombros con sus diez cachorros - crédito @CarabinerosCol/X

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En medio de las historias de dolor que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el rescate de una familia de perros se convirtió en uno de los episodios que devolvió la esperanza a quienes siguen las labores de emergencia.

Reina, una perrita que quedó atrapada bajo los escombros de una vivienda en Pereira, fue encontrada con sus diez cachorros, quienes tenían apenas tres días de nacidos.

El caso ocurrió en el corregimiento de Arabia, en una zona rural de Pereira, donde una vivienda resultó afectada por el fuerte movimiento telúrico. Hasta allí llegaron uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para atender la emergencia y verificar si había animales atrapados entre los restos de la estructura.

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De acuerdo con la información entregada por Carabineros, al ingresar al lugar los uniformados encontraron a Reina debajo de los escombros junto a sus diez crías, una situación que representaba un riesgo para los animales, especialmente por la corta edad de los cachorros y las condiciones en las que permanecían después del colapso.

La Policía rescató a una perrita y a sus diez cachorros entre los escombros en Pereira - crédito @CarabinerosCol/X

“Nuestros uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental llegaron hasta el corregimiento de Arabia, sector rural de Pereira, para atender una emergencia en una vivienda que colapsó a causa del sismo. En el lugar hallaron a una perrita atrapada debajo de los escombros junto a diez cachorros de tan solo tres días de nacidos”, explicó la institución al dar a conocer detalles del procedimiento.

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Teniendo en cuenta el peligro que representaba mantener a los animales en ese punto, el personal especializado puso en marcha las labores para retirarlos de la estructura. Las maniobras fueron realizadas con cuidado para evitar que los restos de la vivienda provocaran nuevas lesiones a la madre o a sus crías.

“Ante el riesgo que corrían, nuestro personal especializado realizó el rescate de manera inmediata. Los animalitos fueron estabilizados y trasladados al albergue habilitado por la Gobernación, donde reciben atención veterinaria, abrigo y alimentación”, agregaron los Carabineros.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran parte del procedimiento realizado para llegar hasta los animales. En la grabación se observa a uno de los uniformados ingresando por un espacio reducido entre los restos de la estructura para alcanzar a los perros y sacarlos de la zona de peligro.

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Las imágenes del rescate de Reina muestran cómo sacaron con vida a una mamá perruna y a sus diez crías - crédito @CarabinerosCol/X

La historia también llamó la atención porque Reina permaneció junto a sus cachorros durante la emergencia. La escena fue interpretada como una muestra del instinto de protección de la madre, que se mantuvo cerca de sus crías mientras permanecían atrapadas.

Una vez fueron sacados de los escombros, la familia fue trasladada a un espacio habilitado para atender a los animales afectados por la emergencia. Allí comenzaron a recibir alimentación, protección y valoración veterinaria para determinar su estado de salud.

“Hoy, estos animalitos buscan un hogar que los acoja y los llene de mucho amor”, señaló la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, al explicar que, una vez superada esta etapa de atención, se espera encontrar familias que puedan hacerse cargo responsablemente de Reina y sus cachorros.

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Más de 1.800 animales también resultaron afectados

El caso de Reina y sus diez cachorros se suma a las diferentes historias protagonizadas por animales que quedaron atrapados, desaparecidos o separados de sus familias después del terremoto.

El terremoto dejó 1.800 animales afectados en Colombia - crédito Europa Press

La emergencia no solo dejó viviendas destruidas y comunidades afectadas, también puso en riesgo a perros, gatos y otras especies que se encontraban dentro de los inmuebles al momento del sismo.

De acuerdo con los balances conocidos durante los días posteriores a la emergencia, más de 1.800 animales resultaron afectados por el terremoto. La situación llevó a organizaciones de protección animal, voluntarios y ciudadanos a organizar jornadas de recolección de alimentos, medicamentos y otros elementos necesarios para atender a las mascotas damnificadas.

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Mientras algunos animales han podido ser rescatados y trasladados a albergues, otros continúan desaparecidos o permanecen en zonas afectadas. Por eso, diferentes organizaciones han insistido en la importancia de no olvidar a los animales durante las labores de atención y reconstrucción.