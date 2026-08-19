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La historia de Julio Chanchitos, el minipig rescatado por maltrato que se convirtió en la mascota de un colegio en Medellín

El distrito recuperó y rehabilitó al animal en julio pasado, luego de que este sufriera maltrato

Julio Chanchitos es el primer minipig entregado en adopción por el Distrito de Medellín a una institución educativa, tras ser rescatado y rehabilitado en el Centro de Bienestar Animal La Perla - crédito Alcaldía de Medellín
Julio Chanchitos es el primer minipig entregado en adopción por el Distrito de Medellín a una institución educativa, tras ser rescatado y rehabilitado en el Centro de Bienestar Animal La Perla - crédito Alcaldía de Medellín
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La llegada de Julio Chanchitos, un minipig vietnamita de siete meses, marcó un nuevo capítulo en las acciones de bienestar animal en Medellín. Por primera vez, el Distrito, a través de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, facilitó la adopción de un cerdito a la institución educativa The New School.

El Distrito acogió al minipig el pasado 7 de julio, cuando presentaba lesiones en el lomo y tórax, además de una condición corporal comprometida. Durante el mes siguiente, profesionales del Centro de Bienestar Animal La Perla brindaron atención constante hasta lograr su recuperación total.

Un proceso de recuperación y adaptación

Durante su estadía en La Perla, Julio recibió atención veterinaria, seguimiento y cuidados especializados. Solo después de comprobar su rehabilitación, el equipo autorizó su adopción y traslado al colegio.

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Profesionales del Centro de Bienestar Animal brindaron atención veterinaria y acompañamiento a Julio durante su proceso de recuperación antes de su adopción - crédito Alcaldía de Medellín
Profesionales del Centro de Bienestar Animal brindaron atención veterinaria y acompañamiento a Julio durante su proceso de recuperación antes de su adopción - crédito Alcaldía de Medellín

El Centro de Bienestar Animal La Perla, como parte de los programas municipales, se encarga de la atención integral de animales sin propietario que se encuentran en condiciones críticas. Esta labor abarca acciones como rescate, hospitalización, cirugía y esterilización, además de la identificación con microchip y la gestión de adopciones responsables. En sus instalaciones, el centro alberga a más de 1500 caninos y 400 felinos, reflejando la magnitud de su misión.

Expansión de la adopción responsable en Medellín

El proceso que vivió Julio no es un caso aislado. Según datos de la administración, desde 2024 hasta la fecha, el Distrito ha facilitado la adopción de 437 animales de especies distintas a perros y gatos. De ese total, 212 fueron entregados durante 2024, 178 en 2025 y 47 en lo que va de 2026. Las especies beneficiadas incluyen aves de corral, conejos, hámsteres, minipigs, equinos y bovinos. La cifra más alta corresponde a 283 aves de corral, seguidas de 61 conejos y 26 minipigs.

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El programa municipal de protección animal ha permitido la adopción de 437 animales de diferentes especies desde 2024, incluyendo aves de corral, conejos y minipigs - crédito Alcaldía de Medellín
El programa municipal de protección animal ha permitido la adopción de 437 animales de diferentes especies desde 2024, incluyendo aves de corral, conejos y minipigs - crédito Alcaldía de Medellín

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz Saldarriaga, destacó: “Tenemos una historia muy importante que habla de lo que es la solidaridad en las instituciones educativas también y cómo incorporar experiencias muy valiosas de adopción en la experiencia educativa de nuestras niñas y niños”.

Integración de animales a la vida escolar

La adopción de Julio Chanchitos responde a una apuesta por integrar el respeto y la empatía hacia los animales en los espacios educativos. La presencia del minipig en The New School constituye una oportunidad para que los estudiantes se familiaricen con el cuidado de seres vivos y desarrollen una conciencia más amplia sobre el bienestar animal.

Quienes han conocido la historia de Julio han compartido su entusiasmo en redes sociales: “Deberían hacer lo mismo en otros colegios, tener mascotas les alegraría la jornada escolar a los estudiantes”, expresó una persona. Otra opinión señaló: “Todas las instituciones educativas públicas y privadas, deberían tener mascotas, así los niños aprenden sobre el respeto y cuidos hacia los seres más maravillosos que existen”.

La presencia de animales como Julio en colegios de Medellín busca fomentar el respeto y la empatía hacia los seres vivos entre los estudiantes - crédito Alcaldía de Medellín
La presencia de animales como Julio en colegios de Medellín busca fomentar el respeto y la empatía hacia los seres vivos entre los estudiantes - crédito Alcaldía de Medellín

Este tipo de iniciativas busca generar un cambio cultural a largo plazo. El Distrito considera que la presencia de animales en colegios puede incentivar el buen trato y fortalecer valores como la empatía y la solidaridad en la infancia y la adolescencia.

Objetivos del Centro de Bienestar Animal La Perla

El Centro de Bienestar Animal La Perla, como parte esencial de la administración municipal, promueve el concepto de una sola salud, que subraya la interdependencia entre la salud humana y la animal en los ecosistemas urbanos. Sus acciones buscan que el cuidado de los animales redunde en beneficios para la comunidad en general, abarcando desde la atención clínica hasta la reubicación en hogares adoptivos.

El servicio que presta el centro incluye atención médica, hospitalización, cirugías, esterilización, educación en tenencia responsable. Todas estas acciones forman parte de una política pública que prioriza la protección y el bienestar de la fauna doméstica.

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