Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abogado de la familia del niño Kevin Acosta, quien murió mientras esperaba atención de la Nueva EPS, pidió evitar la salida de Gustavo Petro del país

Manuel Villanueva, abogado representante, señaló que la medida busca garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición

Víctimas del caso Kevin Acosta se oponen a la salida de Gustavo Petro del país- crédito composición fotográfica
Víctimas del caso Kevin Acosta se oponen a la salida de Gustavo Petro del país- crédito composición fotográfica
Guardar

La representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta pidió al Congreso de la República impedir la salida del país del expresidente de la República, Gustavo Petro, para evitar que no se entorpezca la investigación por la muerte del menor de siete años y la presunta filtración de su historia clínica.

La solicitud fue presentada a mediados de agosto de 2026 ante el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según el abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, la medida busca garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

PUBLICIDAD

Kevin Acosta sufrió demoras de más de 24 horas y falta de acceso al medicamento vital durante traslados por tres hospitales entre La Plata, Pitalito y Bogotá - crédito Redes sociales
Kevin Acosta sufrió demoras de más de 24 horas y falta de acceso al medicamento vital durante traslados por tres hospitales entre La Plata, Pitalito y Bogotá - crédito Redes sociales

Este proceso tendrá un punto central el próximo 24 de agosto de 2026 con la audiencia de imputación anunciada por la Fiscalía General de la Nación contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La diligencia se realizará por el delito de homicidio culposo dentro de la investigación por la muerte del menor, que se registró el 13 de febrero de 2026, esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

Villanueva sostuvo que para la representación de víctimas se trata de “un avance importante” y de “una muestra indiscutible del avance de la investigación por parte de la Fiscalía”.

PUBLICIDAD

La Fiscalía imputará a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo

Kevin Acosta y la Fiscalía General de la Nación en una ilustración de estilo acuarela - crédito
La Fiscalía imputará a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo - crédito VisualesIA

La defensa, en cabeza de Manuel Villanueva, recordó que el caso provocó una amplia reacción después de la muerte de Kevin Acosta y de las declaraciones públicas hechas por el entonces presidente Gustavo Petro. En ese contexto, señaló que la Fiscalía citó a las partes para la diligencia de imputación con base en los procesos de investigación que se han adelantado.

A propósito, se refirió a la decisión del ente acusador de compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue una eventual responsabilidad del expresidente. Según explicó, en esa actuación se analiza una posible responsabilidad penal de Petro “en un juicio culposo, en calidad de garante”.

Villanueva recordó que “el presidente de la República no solamente manipuló la historia clínica, sino que, como consecuencia de una política frente al sistema de salud de los colombianos, desfinanció el sistema”. El representante de las víctimas añadió que esa situación habría incidido en la atención que requería el menor.

En su criterio, cuando se necesitaron medicamentos de alta complejidad para Kevin, el sistema de salud colombiano no tenía capacidad para suministrarlos. Por eso, sostuvo que existe una responsabilidad del entonces mandatario, a quien atribuyó el liderazgo de esa política.

La representación de víctimas buscará frenar una eventual salida del país

Juicio - Colombia
Manuel Villanueva, abogado representante, señaló que la medida busca garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición- crédito Colprensa

La petición parte de esa lectura del caso y de la necesidad de proteger a las víctimas. El abogado Villanueva explicó que el argumento central es “esa protección especial que un Estado social de derecho le debe dar a las víctimas”.

El apoderado cuestionó que el expresidente Petro pueda salir del país mientras siguen en curso actuaciones relacionadas con el expediente. En sus palabras: “No sabemos si se va del país, regresa, no regresa, y de cara a la justicia y la garantía de las víctimas en el proceso, a la verdad, a la justicia, la reparación y, por ejemplo, esa no repetición, es difícil que eso se dé con, digamos, con la persona que está siendo señalada de manera directa fuera del país”.

Con base en ese argumento, Villanueva consideró que el Senado debería abstenerse de conceder la autorización. “En esas condiciones yo creería que, en aras de los derechos de las víctimas, el Congreso, en este caso, el Senado, debería abstenerse de darle la autorización al presidente de abandonar el país”, dijo.

La representación de víctimas anunció además que acudirá a otras instancias judiciales para intentar impedir la salida de Petro. Villanueva afirmó que, además de la solicitud política, promoverán las acciones que consideren necesarias, incluido un juez de tutela, para buscar que el expresidente se abstenga de salir del país.

Temas Relacionados

Kevin AcostaGustavo PetroIrregularidades medicamentoDenuncia Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petristas reaccionaron al “libro de la verdad” presentado por Abelardo de la Espriella que denuncia supuestos actos de corrupción: “Mentiras”

Iván Cepeda y Daniel Quintero cuestionaron el documento presentado por el presidente y vicepresidente José Manuel Restrepo en el búnker de la Fiscalía General de la Nación

Petristas reaccionaron al “libro de la verdad” presentado por Abelardo de la Espriella que denuncia supuestos actos de corrupción: “Mentiras”

Gobierno oficializó a Didier Fabián Blanco Rodríguez como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

La norma estableció que la medida rige desde su expedición y anuló el documento firmado el 10 de agosto de 2026, con el que se había formalizado una designación provisional

Gobierno oficializó a Didier Fabián Blanco Rodríguez como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Congresistas Demócratas aseguraron que el FBI no actuó tras el asesinato del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en un operativo de ICE en EE. UU.: “No ha hecho nada”

El principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional dijo en un encuentro en Biddeford que promoverá una pesquisa si su partido recupera el control de la Cámara en las elecciones de noviembre

Congresistas Demócratas aseguraron que el FBI no actuó tras el asesinato del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en un operativo de ICE en EE. UU.: “No ha hecho nada”

Reina sobrevivió al terremoto junto a sus 10 cachorros: así fue rescatada la perrita entre los escombros en Pereira

La perrita permaneció atrapada junto a sus crías, que nacieron el mismo día del sismo de magnitud y su rescate se convirtió en una de las historias de esperanza que deja la emergencia

Reina sobrevivió al terremoto junto a sus 10 cachorros: así fue rescatada la perrita entre los escombros en Pereira

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 19 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 19 de agosto: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Creadora de contenido vivió incómodo momento cuando fue a donar ropa a damnificados del terremoto: “Por poco me llevan a la cárcel”

ChocQuibTown se unió de nuevo para llevar luz a las familias afectadas por el terremoto en el Chocó: “Queremos ayudar”

Violeta Bergonzi respondió a las críticas por su aparición en ‘MasterChef Celebrity’: “¿Ya hicieron algo por el mundo?”

Tuto Patiño de ‘MasterChef’ reveló grave enfermedad que lo iba a dejar sin caminar: “Por eso creo tanto en Dios”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido de la Copa Sudamericana

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido de la Copa Sudamericana

Johan Mojica explicó la razón por la cual fichó con el Getafe de España: “Seguir en la élite”

Mario Alberto Yepes explicó por qué James Rodríguez y Víctor Hugo Aristizábal no participarán en el partido benéfico por las víctimas del terremoto: “Está mal de la espalda”

El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes