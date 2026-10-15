Gustavo Petro llegó lavado a la Plaza de Bolívar y saludó a los asistentes de la marcha contra Abelardo de la Espriella: “Así se responde ante la adversidad”

Gustavo Petro camina entre la multitud en las marchas del 14 de octubre bajo la lluvia - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro fue uno de los asistentes de las movilizaciones del 14 de octubre de 2026, convocadas por sectores de la oposición y gremios sindicales para expresar su postura negativa ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La jornada se realizó en las principales ciudades del país, en la que más de 60.000 ciudadanos salieron a las calles para manifestar su rechazo ante varias decisiones que ha emitido el actual Ejecutivo, tras dos meses de mandato.

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Al exmandatario se le vio participando en las marchas realizadas en Bogotá, que partió desde el Parque Nacional y su destino fue la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana.

Pese a la lluvia, el exmandatario saludó a los asistentes a las manifestaciones del 14 de octubre - crédito Capturas de Video X/@petrogustavo

Sin embargo, durante el día se registraron fuertes lluvias en la ciudad, aunque eso no fue impedimento para que la protesta se desarrollará con normalidad. Pese a las inclemencias del clima, el exjefe de Estado pudo llegar a la plaza del libertador, donde fue recibido por miles de seguidores de su gobierno que finalizó el 7 de agosto de 2026.

En su cuenta de X, Gustavo Petro, que se le vio notablemente afectado en su vestuario por las precipitaciones registradas en la jornada, agradeció el afecto recibido durante su llegada a la Plaza de Bolívar, y enfatizó en que esta primera movilización significa, para él, un compromiso para evitar las adversidades de su proyecto político.

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“Así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte. El pueblo no se rinde Carajo”, escribió el exmandatario en la red social.

El expresidente llegó hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Polémica por francotiradores en la terraza del Congreso

La presencia de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar también generó controversia, luego de que dirigentes políticos denunciaran que francotiradores se instalaron en el techo del Capitolio Nacional, en la que apuntaban hacia la concentración ciudadana.

Una de las voces críticas por los agentes con fusiles en la parte superior del recinto legislativo fue la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, que había dirigido inicialmente sus reclamos al presidente Abelardo de la Espriella. Le pidió explicar quién ordenó el despliegue y bajo qué justificación se instaló a integrantes de la fuerza pública en un punto elevado durante la protesta.

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“¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? (...) Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles. ¡LA PROTESTA PACÍFICA NO ES UNA GUERRA! La ciudadanía no es el enemigo. Un Gobierno democrático no puede responder con intimidación armada a quienes ejercemos nuestros derechos (sic)”, dijo en X.

Jennifer Pedraza también cuestionó a Gustavo Petro por la presencia de militares con fusiles en la Plaza de Bolívar - crédito Colprensa - @petrogustavo/X - captura @JenniferPedraz/X

Sin embargo, la polémica se disolvió luego de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó en plenaria que autorizó la presencia de los integrantes de las Fuerzas Armadas en el techo del Capitolio tras recibir la petición del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

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“Los hombres que usted vio apostados aquí en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, afirmó Henríquez.

La solicitud pedía permitir el ingreso y la ubicación de dos funcionarios de la fuerza pública en la terraza del Congreso desde las 8:00 a. m. del 14 de octubre. El requerimiento fue firmado por Petro y divulgado en el Senado.

El presidente del Senado aseguró que él aprobó la solicitud de de dos uniformados en la terraza del Congreso de la República - crédito @Horadelaverdad/X

Tras ello, Pedraza rechazó esa explicación y sostuvo que conocer el origen de la petición no modificaba su posición. “La petición de Petro y su esquema de seguridad es inaceptable”, escribió en sus redes sociales.

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La congresista cuestionó qué podrían hacer los agentes apostados en la terraza durante la concentración: “¿Qué van a hacer estos francotiradores? ¿Dispararle a alguien en medio de la marcha? Respeten a los/as marchantes”. Para Pedraza, la ubicación de los uniformados en altura implicaba un riesgo para los manifestantes.

De igual manera, el representante a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático) cuestionó la forma en la que se tergiversó la presencia de los militares en el tejado del Capitolio. “Para que ustedes vean la forma de mentir. Inventaron que los iban a fusilar, pero resulta que estaban era cuidando a Petro. Y miren, aquí está la solicitud formal”, expresó.

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Congresista del Centro Democrático acusa a la izquierda de mentir sobre tiradores en el Congreso - crédito @Danielbricen/X