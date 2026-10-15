Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

El mandatario confirmó que dispondrán de buses para que los hinchas viajen al estadio La Independencia-crédito Diego Pineda/Colprensa

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La polémica por el estado del campo de juego del estadio El Campín dejó varias reacciones entre los actores del conflicto.

Tanto la Dimayor, como Sencia y ahora Santa Fe, afectado por el aplazamiento de su juego ante Jaguares de Córdoba por el estado de la cancha se unieron en torno a una problemática que marcó la coyuntura deportiva en el fútbol profesional colombiano.

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En este contexto, el 14 de octubre de 2026, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre las consecuencias que dejaron los conciertos en El Campín, situación que el mandatario analizaría desde lo legal para tomar acciones en contra de Sencia, administradora del estadio.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló que le había advertido a Sencia de las condiciones de la cancha del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 14 de octubre de 2026, en charla con Blog Deportivo de Blu Radio, más allá de lo que comentó en Caracol Radio sobre la revisión previa del estado de la cancha junto a agrónomos de Sencia, Méndez afirmó que le dijo a los administradores del estadio que el club evaluaría tomar acciones legales en contra de ellos por el mal cuidado del campo de juego:

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“Les hice caer en cuenta todo lo que viene y cómo ubicarían a la institución. Les manifesté claramente que el departamento jurídico, junto con abogados asesores externos, están evaluando si se puede repercutir contra la empresa que hoy nos ha causado daños económicos”, dijo.

El presidente de Santa Fe expresó su preocupación por lo que vendrá con el tema de los conciertos, a los cuales aclaró que él no está en contra, pero que no permitirían que la cancha se recupere:

“Analizando lo que viene hay un poco de conciertos, a los cuales no nos oponemos. Lo que pasa es que la grama no resistirá y se deteriorará. Hay eventos que se cruzan en plenos cuadrangulares y la seguidilla de los partidos puede repercutir físicamente en nuestros jugadores”, explicó.

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Méndez detalló que buscan las formas para que Sencia repare los daños que provocaron el aplazamiento de los juegos por el mal estado de la cancha:

“Firmamos un contrato que está en ejecución y lo estamos estudiando para no cometer errores. Tendríamos que escoger la vía para acudir a que Sencia nos indemnice o nos subsane los daños causados con los aplazamientos de los partidos”, explicó.

La preocupación de Eduardo Méndez por la crisis económica de Independiente Santa Fe

El presidente del cuadro cardenal explicó los problemas económicas que el aplazamiento de los partidos-crédito @SantaFe/X

Previo a su charla en Blu Radio, Méndez habló con 6AM W Radio sobre la difícil situación que pasa el club y que se agrava por los aplazamientos de los partidos.

Méndez advirtió el club está “al borde de la crisis económica” por la imposibilidad de utilizar con regularidad el estadio El Campín.

Las restricciones ya obligaron al equipo a salir de Bogotá para disputar la final del fútbol femenino y a jugar el domingo pasado en Mosquera. Méndez aseguró que este jueves no habrá fútbol en El Campín y que el 21 tampoco podrán usar el estadio, debido a los trabajos de adecuación previos a un concierto programado para el 24.

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La pérdida de ingresos por boletería agrava el escenario financiero del club. Santa Fe deberá devolver el dinero correspondiente a 14 mil boletas por dos partidos que no pudieron jugarse en el estadio, según el cálculo expuesto por su presidente.

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

Méndez explicó que muchos aficionados ya reclamaron el reembolso, mientras que otros optaron por esperar una solución del club. Para una parte mayoritaria de los compradores, Santa Fe acordó entregar dos boletas como compensación por cada entrada que no pudieron utilizar.

“Estoy triste y pensando. No puedo jugar, ya debo 12 mil, casi 14 mil boletas, con estos dos partidos; con el del jueves, son 14 mil boletas que tengo que devolver la plata”, manifestó el dirigente. “Así hemos venido sufriendo nosotros, qué podemos hacer, no está en nuestras manos desafortunadamente”.

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El presidente afirmó que la institución atraviesa un proceso bajo la Ley 1116 y que ha realizado sacrificios para cumplir sus obligaciones. “Venimos cumpliendo, haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando al cabo”, señaló.

La situación también preocupa por la programación de las fases finales del campeonato. Méndez advirtió que los equipos bogotanos podrían verse obligados a buscar otro estadio si avanzan en el torneo, porque El Campín ya está comprometido para conciertos.