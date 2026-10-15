Colombia

Con más de 100 congresistas, así quedó la bancada Provida para el período 2026-2030: “Defender la vida en todas sus etapas”

Los integrantes, de partidos afines al Gobierno de Abelardo de la Espriella, radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes la conformación oficial de la coalición para el presente cuatrenio, siendo esta la cifra más alta registrada por esta iniciativa legislativa

Luis Miguel López, representante a la Cámara del partido Conservador, destacó la conformación de este bloque en el legislativo - crédito suministrado a Infobae Colombia
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La Bancada Provida oficializó en la jornada del miércoles 14 de octubre su conformación para el periodo legislativo 2026-2030, con la radicación de más de 103 congresistas ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes: el número más alto desde que se impulsa esta iniciativa en el órgano legislativo, en defensa, justamente, de la vida desde su concepción.

El bloque multipartidista, integrado por los partidos que respaldan al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció una agenda centrada en “defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa y una educación desideologizada”. De esta manera se trazó la hoja de ruta del colectivo.

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El representante a la Cámara por Antioquia y miembro del partido Conservador, Luis Miguel López, celebró el crecimiento de la iniciativa frente al periodo anterior. “Éramos 54 en el periodo pasado, ahora más de 100, casi el doble para defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa y la educación desideologizada”, dijo.

Bancada Provida en el Congreso de la República
Con 103 congresistas, la bancada Provida quedó establecida en el órgano legislativo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Se creará la Comisión Bicameral Accidental Provida: estos serán sus alcances

Por su parte, el representante a la Cámara por el Meta, Darwin Castellanos, del Centro Democrático, confirmó la radicación formal de la solicitud para crear una Comisión Bicameral Accidental Provida. “Una bancada encaminará su trabajo y su esfuerzo a defender la vida, la familia y la fe”, afirmó el congresista, en relación con el alcance que tendría esta coalición.

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A su vez, el representante por Vichada, Juan David Londoño, relacionó la oficialización del bloque con la promoción de un proyecto específico contra los tratamientos de afirmación de género en menores. “Por mis dos hijos y por todos los niños de Colombia, defiendo la vida. Hoy oficializamos la bancada para impulsar la Ley Laura. Los niños no son un experimento”.

Del mismo modo, Carol Borda, que integra el partido de Salvación Nacional, también hizo énfasis en la evolución de la bancada en su trayectoria legislativa. “Lo relevante es que primero se constituyó con 20 congresistas, luego alrededor de 50. Hoy tenemos más de 100 que hacen parte de esta bancada provida”, explicó la parlamentaria capitalina.

Carol Borda celebró conformación de la bancada Provida en el Congreso
Con este mensaje en su cuenta de X, la representante Carol Borda celebró conformación de la bancada Provida en el Congreso - crédito @CarolBordaA/X

Sobre los objetivos del grupo, Borda señaló que buscan ampliar el alcance de sus iniciativas más allá de la agenda sobre el aborto. “El objetivo es poder articular todas estas iniciativas, no solamente en defensa de la vida, sino también de la familia, de la niñez en general”, indicó la mujer, que el respaldo, afirmó, no solo se limita al ejercicio en el legislativo.

“Puedo decir que tenemos no solamente un apoyo de una gran cantidad de congresistas, sino del Gobierno nacional. Somos muy optimistas, no triunfalistas, pero vamos a seguir trabajando desde la bancada por la vida y por la niñez”, destacó Borda en diálogo con la prensa que cubre el día a día de la Cámara de Representantes.

Bancada Provida reúne a fuerzas oficialistas en el Congreso

La composición plural del bloque integra a legisladores de partidos como Salvación Nacional, Cambio Radical y Creemos, además del Centro Democrático y el Conservador. La renovación de rostros tras los comicios legislativos, en los que el Congreso cambió en un 60%, hizo que la bancada también se renovara y, este caso, aumentara de forma significativa su número.

Radican el proyecto de ley “Laura: niños no experimento”, con el que busca prohibir procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad - crédito @CamaraColombia/X
Una de las iniciativas de la bancada Provida es la promoción del proyecto de ley "Laura: niños no experimento”, con el que busca prohibir procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad - crédito @CamaraColombia/X

Al ser consultada sobre la posibilidad de que legisladores de oposición respalden la agenda del bloque, Borda confirmó acercamientos puntuales, aunque reconoció límites por presión partidaria. “Nos hemos podido acercar a varios de oposición, quienes nos dicen: ‘cuenten conmigo, voy a intentar no sabotear los proyectos, porque yo creo en esto’”, relató la mujer.

La Bancada Provida incluye entre sus voceros a la senadora Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres, coautora de proyectos de ley sobre libertad religiosa, y al representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático. El grupo también cuenta con el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, como figuras destacadas.

Entre sus iniciativas figura un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política, con el fin de establecer que la vida humana existe desde la concepción o fecundación. La bancada también busca limitar los efectos de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

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