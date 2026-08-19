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Medellín convoca a ingenieros estructurales para que ayuden a evaluar daños en las ciudades más afectadas por terremoto: “Colombia nos necesita”

La alcaldía y el sector privado enviarán personal para apoyar las misiones requeridas en otras ciudades

La convocatoria de ingenieros estructurales y expertos en patología estructural lanzada por la Alcaldía de Medellín busca reforzar las misiones de diagnóstico y apoyo técnico en las zonas gravemente afectadas por el reciente terremoto. Ante la magnitud de los daños, el alcalde Federico Gutiérrez llamó a la solidaridad profesional: “Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan” - crédito @FicoGutierrez / X

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La movilización de ingenieros de Medellín hacia las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto ha cobrado fuerza en los últimos días. Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, ha impulsado una convocatoria para que profesionales especializados en estructuras se sumen a las misiones de diagnóstico y apoyo técnico en los territorios más golpeados.

La respuesta ha sido inmediata. Un primer grupo de trece ingenieros partió desde el Oriente y el Valle de Aburrá hacia Pereira, ciudad que figura entre las más perjudicadas. La misión fue organizada por la Gobernación de Antioquia y cuenta con la coordinación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, junto con la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira.

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Diagnóstico y apoyo técnico: la nueva prioridad

La urgencia de la situación ha llevado a que se requiera personal altamente calificado para evaluar las condiciones de viviendas, colegios y demás edificaciones comprometidas por el sismo.

En palabras de Federico Gutiérrez: “Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave. Por favor, entre todos, ayudar. Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan”.

El terremoto del 10 de agosto dejó una factura inicial de USD 6.350 millones y abrió un foco de riesgo fiscal para el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @cruzrojacol/X
Se requieren ingenieros para evaluar los edificios con afectaciones tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X

El objetivo de la convocatoria, canalizada por la Alcaldía de Medellín, es reunir a ingenieros estructurales y profesionales en patología estructural con experiencia o estudios de especialización en estructuras.

Para sumarse a las misiones, los interesados deben ingresar al enlace http://medellin.gov.co/es/dagrd/ingen y completar el formulario solicitado. Entre los datos requeridos figuran la formación académica, la experiencia profesional, la empresa o entidad de pertenencia y los datos de contacto, así como información de salud relevante para la participación en terreno.

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La convocatoria ha recibido el respaldo de distintos gremios y organizaciones del sector. El alcalde ha destacado especialmente la labor de quienes ya han participado en misiones anteriores: “Ya muchos han ido en muchas de estas misiones, y su ayuda ha sido invaluable. Ahora la tuya también lo será. Colombia nos necesita”.

Profesionales paisas en acción sobre el terreno

El equipo que viajó al Eje Cafetero está integrado por nueve especialistas en estructuras y tres doctores en ingeniería, provenientes de universidades de renombre como Eafit, la Nacional y la de Antioquia. Seis de estos voluntarios pertenecen a la firma R&DC, que detuvo sus actividades habituales para sumarse a la causa.

El Ministerio de Comercio inició un censo preliminar con los gremios para medir los daños en los establecimientos afectados y definir las ayudas - crédito @MincomercioCo/X
Antes de la reconstrucción es vital examinar los edificios que quedaron en pie - crédito @MincomercioCo/X

Durante su estadía en Pereira, los ingenieros realizarán evaluaciones estructurales en instituciones educativas y edificaciones residenciales. El propósito es brindar un diagnóstico preciso que permita determinar si las estructuras pueden ser habitadas nuevamente o si requieren intervenciones urgentes para evitar colapsos.

La convocatoria sigue abierta a nuevos postulantes. El propio alcalde Gutiérrez reiteró el llamado mediante un video en redes sociales: “Sigamos poniendo nuestro conocimiento al servicio de Colombia. Juntos saldremos adelante”.

Un ingeniero estructural se encarga de diseñar y calcular el armazón de construcciones como edificios, puentes o torres, asegurando que resistan tanto su peso propio como el uso cotidiano y fenómenos naturales intensos.

Los expertos evalúan si los edificios son habitables, se pueden reparar o si hay que demoler - crédito REUTERS/Juan David Duque
Los expertos evalúan si los edificios son habitables, se pueden reparar o si hay que demoler - crédito REUTERS/Juan David Duque

Tras eventos como sismos o inundaciones, este profesional examina los daños sufridos en las edificaciones para determinar si representan un peligro detectando problemas no evidentes y recomendando si es posible la ocupación, la reparación o la demolición.

Por otra parte, el especialista en patología estructural, que suele ser ingeniero civil o arquitecto, investiga el origen de fallas en las estructuras, actuando como un perito que analiza y diagnostica daños como fisuras, corrosión o humedad.

Para ello, realiza inspecciones minuciosas en elementos clave como vigas, columnas y cimientos, recurre a pruebas especializadas, entre ellas ensayos no destructivos o destructivos, utilizando herramientas como ultrasonido o esclerómetro para evaluar el estado real de los materiales y definir soluciones de intervención.

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