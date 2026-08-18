Roban a una persona cada cinco minutos en Bogotá: la madrugada concentra el 28% de los hurtos registrados en el primer semestre de 2026

La tasa de hurto a personas en Bogotá llegó a 693,9 casos por cada 100.000 habitantes durante el primer semestre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Durante el primer semestre de 2026, Bogotá reportó 55.137 hurtos a personas, lo que equivale a un promedio de 305 víctimas al día y a un ciudadano asaltado cada cinco minutos en la capital, de acuerdo con cifras oficiales suministradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago.

La magnitud del fenómeno fue tal que la cifra superó la capacidad total del estadio El Campín y dejó a más de 16.000 personas adicionales por fuera. La ciudad enfrentó una tasa de 693,9 hurtos por cada 100.000 habitantes, un indicador que reveló el alcance de la problemática de inseguridad.

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Zonas más afectadas y concentración del delito

La funcionaria Diago denunció que la delincuencia ha dejado a más de 55.000 bogotanos como víctimas en apenas seis meses, advirtiendo que la situación evidencia la pérdida de control en las calles.

El análisis por localidades, entregado por la concejala, revela amplias diferencias en el riesgo de ser víctima de hurto.

La Candelaria registró la mayor tasa de hurto a personas en Bogotá, seguida por Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Según la información, La Candelaria encabeza el ranking con 4.310 hurtos por cada 100.000 habitantes, seguida de Los Mártires (2.959), Santa Fe (2.924), Chapinero (2.723) y Teusaquillo (2.549). Otras zonas con tasas superiores al promedio distrital son Barrios Unidos, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón.

Cinco localidades concentran el 42,9% de todos los hurtos a personas registrados en Bogotá: Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo. En esas zonas ocurrieron cuatro de cada diez robos denunciados en la ciudad durante el primer semestre de 2026. Los casos por localidad fueron:

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Suba: 5.470 hurtos

Engativá: 5.262

Kennedy: 4.622

Chapinero: 4.362

Teusaquillo: 3.943

A esas cifras se suman Usaquén (3.775), Fontibón (3.361), Santa Fe (3.314), Puente Aranda (3.050) y Bosa (2.951). Diago enfatizó que “la seguridad no puede depender del barrio donde viva un ciudadano”, y criticó la falta de contundencia del Distrito para frenar el delito en zonas identificadas como focos de inseguridad.

Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo concentraron el 42,9% de los hurtos a personas denunciados en Bogotá - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Perfil de las víctimas y dinámica de los hurtos

El registro oficial indica que durante el semestre, 30.991 hombres (55,42%) y 24.906 mujeres (44,54%) fueron víctimas de hurto a personas, según el Boletín mensual de indicadores de seguridad de la entidad. Las localidades con mayor número de víctimas femeninas fueron:

Suba (2.965)

Engativá (2.380)

Kennedy (2.058).

En el caso de los hombres, las más afectadas fueron:

Suba (3.266)

Engativá (3.072)

Kennedy (2.740).

Los hombres representaron el 55,42% de las víctimas de hurto a personas en Bogotá, mientras que las mujeres sumaron el 44,54% - crédito Boletín mensual de indicadores de seguridad/Secretaría de Seguridad

La distribución de los hurtos por horarios evidencia que la madrugada agrupa el 28,34% de los casos (15.850 hurtos), seguida por la mañana (26,15%), la tarde (23,68%) y la noche (21,82%). El fenómeno no se limita a los fines de semana: entre lunes y jueves se concentran 32.428 casos (57,99%), mientras que de viernes a domingo se registraron 23.495 casos (42,01%).

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De lunes a jueves, la incidencia es alta y constante, con promedio superior a ocho mil hurtos por día. El viernes se registra el pico semanal, con 9.188 casos, mientras que el domingo es el día con menor incidencia, con 5.873 hurtos.

La madrugada concentró el 28,34% de los hurtos a personas en Bogotá y fue la franja horaria con más casos en el semestre - crédito Boletín mensual de indicadores de seguridad/Secretaría de Seguridad

Contexto y exigencias ante la crisis de inseguridad

El volumen de hurtos registrado en tan solo seis meses llevó a la concejal Diana Diago a exigirle al alcalde Carlos Fernando Galán que revise la permanencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, ante lo que considera resultados insuficientes en la gestión de la seguridad pública.

“Cuando en la ciudad roban a una persona cada cinco minutos y más de 55 mil ciudadanos han sido víctimas de hurto en apenas seis meses, es evidente que la estrategia de seguridad fracasó”, afirmó la cabildante.

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La concejala solicitó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas, incrementar las labores de inteligencia contra bandas de hurto y garantizar la captura y judicialización efectiva de delincuentes reincidentes. También invitó a que el Distrito actúe con contundencia, considerando que el delito está plenamente georreferenciado y focalizado en áreas específicas.

La concejal Diana Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán evaluar la continuidad de César Restrepo ante los resultados del primer semestre de 2026 - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Disminución de delitos y balance oficial de la Secretaría de Seguridad

Pese al alarmante número de hurtos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reportó que en junio de 2026, diez de los once principales delitos presentaron reducciones respecto al mismo mes del año anterior.

En el caso del hurto a personas, la reducción fue del 34,8% en comparación con junio de 2025. También se reportaron disminuciones en hurto a comercio (-58,1%), extorsión (-57,7%), delitos sexuales (-49%), hurto de vehículos (-43,7%), violencia intrafamiliar (-38,8%), hurto a residencias (-20,7%), hurto de motocicletas (-15,8%), homicidios (-10%) y lesiones personales (-6,2%).

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A pesar de estas mejoras puntuales, las cifras semestrales muestran que el hurto a personas sigue siendo uno de los principales retos para la administración distrital. La problemática afecta a ciudadanos de todas las edades y sectores, y se manifiesta con especial gravedad en las localidades de mayor densidad y actividad urbana.