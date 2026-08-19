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Gustavo Moreno asumió la defensa del alcalde de María La Baja por corrupción y alista estrategia jurídica: “Investigación no equivale a condena”

El abogado penalista confirmó que se pondrá al frente de las actuaciones relacionadas con el proceso que investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías

La defensa anunció una estrategia jurídica centrada en el análisis integral de los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales - crédito @GustavoMorenoRi/X
La defensa anunció una estrategia jurídica centrada en el análisis integral de los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales - crédito @GustavoMorenoRi/X
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El abogado penalista Gustavo Moreno Rivera asumió formalmente la representación judicial de Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, Bolívar, dentro de las actuaciones relacionadas con el denominado caso Sierra Nevada, una investigación que adelanta la Fiscalía por un presunto entramado de corrupción relacionado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

La confirmación fue realizada este martes 18 de agosto mediante un comunicado de prensa de la firma Gustavo Moreno Abogados Penalistas, en el que se informó que el abogado estará al frente de la defensa del mandatario municipal. El documento establece que la representación será ejercida desde una perspectiva técnica e independiente y dentro de los escenarios judiciales correspondientes.

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En el comunicado, Moreno señaló que su labor estará enfocada en examinar de manera integral los elementos que hacen parte de la investigación y ejercer los mecanismos que la legislación reconoce a la defensa. El abogado también hizo énfasis en la diferencia entre una investigación judicial y una declaración de responsabilidad.

Los desvíos de recursos a través de contratos superaron los 3 billones de pesos - crédito imágenes suministradas por la Fiscalía General de la Nación
Los desvíos de recursos a través de contratos superaron los 3 billones de pesos - crédito imágenes suministradas por la Fiscalía General de la Nación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia de una investigación o actuación judicial no equivale a una declaración de responsabilidad”, señaló la defensa en el documento, al referirse a las garantías procesales que deben aplicarse durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.

El pronunciamiento se conoce en medio de la investigación de la Fiscalía contra varios funcionarios y particulares por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad que, según la hipótesis investigativa, habría utilizado documentación fraudulenta para constituirse como esquema asociativo territorial y acceder de manera irregular a recursos del Sistema General de Regalías.

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Gustavo Moreno anunció revisión integral del proceso

La Fiscalía adelanta una investigación por un presunto entramado de corrupción relacionado con el Fondo Mixto Sierra Nevada y el manejo de recursos del Sistema General de Regalías -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
La Fiscalía adelanta una investigación por un presunto entramado de corrupción relacionado con el Fondo Mixto Sierra Nevada y el manejo de recursos del Sistema General de Regalías -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La firma de abogados informó que asumirá la defensa de González Mancilla con una actuación que, según el comunicado, estará concentrada en los escenarios judiciales y en el análisis de los elementos que hacen parte del expediente.

Nuestra labor estará concentrada en los escenarios judiciales, donde examinaremos integralmente los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales, y ejerceremos todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico reconoce a la defensa”, indicó el comunicado firmado por Gustavo Moreno Rivera.

El abogado también manifestó que la representación será ejercida con respeto hacia las autoridades que adelantan las investigaciones y hacia la administración de justicia.

La defensa de Moreno señaló que la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso y la contradicción probatoria son garantías que deben respetarse durante toda actuación judicial - crédito @GustavoMorenoRi/X
La defensa de Moreno señaló que la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso y la contradicción probatoria son garantías que deben respetarse durante toda actuación judicial - crédito @GustavoMorenoRi/X

“Como lo hemos hecho en todos los asuntos sometidos a nuestro conocimiento profesional, ejerceremos una defensa técnica, rigurosa e independiente, con absoluto respeto por la administración de justicia y por las autoridades encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes”, señaló el documento.

El pronunciamiento también hizo referencia a las garantías que acompañan a las personas vinculadas a procesos judiciales. En ese sentido, la defensa mencionó la presunción de inocencia, el debido proceso, la contradicción probatoria y el derecho de defensa como elementos que deben ser observados durante las actuaciones.

La presunción de inocencia, el debido proceso, la contradicción probatoria y el derecho de defensa no son concesiones: son garantías esenciales del Estado de Derecho y deben respetarse en todos los casos, independientemente de su exposición pública o mediática”, indicó la defensa.

En su comunicado, Gustavo Moreno también se refirió al tratamiento público de las investigaciones judiciales. La defensa manifestó respeto por el trabajo de los organismos de investigación y por los medios de comunicación, pero planteó la necesidad de distinguir entre las diferentes etapas y elementos que pueden aparecer durante un proceso.

Martín Zuleta, exalcalde de La Paz (Cesar), fue el creador del Fondo Mixto Sierra Nevada- crédito X
Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar, fue el creador del Fondo Mixto Sierra Nevada - crédito X

“Respetamos el trabajo de los organismos de investigación y de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, consideramos indispensable que la información pública sobre procesos en curso distinga con claridad entre hechos acreditados, hipótesis investigativas y responsabilidades judicialmente establecidas”, expresó la firma.

El abogado sostuvo que la comunicación pública de la defensa se limitará a los asuntos que considere necesarios para garantizar información precisa sobre el proceso. La actuación principal, según lo señalado, se desarrollará dentro de los expedientes judiciales.

La defensa hablará jurídicamente en los expedientes y comunicará públicamente únicamente aquello que resulte necesario para garantizar información precisa y evitar que un proceso judicial se convierta anticipadamente en una condena pública”, indicó el comunicado.

El proceso continuará con las diligencias judiciales previstas ante los jueces de control de garantías, mientras la Fiscalía mantiene la investigación sobre los funcionarios, contratistas y demás personas vinculadas al presunto entramado relacionado con los recursos del Sistema General de Regalías.

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