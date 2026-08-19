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José Manuel Restrepo explicó cómo se manejarán los recursos para ayudar a Caldas tras sismo: “Ya estamos en una fase de reconstrucción”

El vicepresidente anunció una millonaria inversión para atender los daños causados en el departamento, y avanzar en la recuperación de viviendas, colegios e infraestructura afectada

Después de que el terremoto destruyera el colegio Santa Teresita en Chinchiná (Caldas), los estudiantes reciben la promesa de ser reubicados para continuar con sus estudios - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, definió la hoja de ruta presupuestal para atender la emergencia en el departamento de Caldas tras el sismo registrado en el territorio nacional de magnitud 7,4.

Durante la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizada en la ciudad de Manizales, el funcionario precisó el monto global de la inversión requerida para ejecutar las labores de recuperación de la infraestructura física y social en la región.

El plan integral diseñado para la reconstrucción del departamento cuenta con una asignación inicial calculada en 1,4 billones de pesos. Dentro de esa proyección financiera, la capital departamental concentrará un rubro específico para reparar las afectaciones en el casco urbano.

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Asocapitales informó que Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia quedaron en alerta roja tras los colapsos causados por el terremoto - crédito @Alcaldiapereira/X
El Gobierno nacional estableció una primera proyección de $1,4 billones para atender la reconstrucción de Caldas después del sismo - crédito @Alcaldiapereira/X

La estimación oficial indica que la ciudad de Manizales requerirá cerca de 300.000 millones de pesos para la intervención de sus estructuras.

Para complementar la bolsa de recursos del Estado, el vicepresidente solicitó a las autoridades departamentales gestionar la asignación de dinero procedente del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, según informó a Noticias Caracol.

Gobierno prioriza las zonas rurales afectadas

El objetivo de esta medida es fortalecer la capacidad presupuestal disponible e iniciar de manera inmediata las obras prioritarias en los puntos con mayor nivel de destrucción.

Durante la jornada de trabajo en el departamento, la comisión del Gobierno nacional realizó visitas de inspección técnica a diferentes municipios de la zona rural y urbana.

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El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
Según la estimación entregada por el Gobierno, la ciudad requerirá cerca de $300.000 millones para intervenir las estructuras afectadas - crédito Colprensa

El recorrido institucional comenzó en Chinchiná y continuó hacia el municipio de Palestina, donde la comitiva evaluó los daños presentados en las viviendas y en los establecimientos de educación pública.

La evaluación realizada por los funcionarios técnicos determinó que los mayores impactos del movimiento telúrico se concentran en las zonas alejadas de los centros urbanos.

Debido a este diagnóstico, la administración central estableció que el programa de intervención priorizará las necesidades de las comunidades campesinas y los sectores rurales golpeados por el sismo.

La capital de Caldas tendrá una asignación específica dentro del plan de recuperación - crédito @jrestrp/X
La capital de Caldas tendrá una asignación específica dentro del plan de recuperación - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente detalló la orientación que tendrán los fondos estatales en las poblaciones afectadas por el evento natural: “En esas zonas entonces viene la recuperación de las instituciones educativas y viene la gobernación a concurrir con el municipio para alguna recuperación de esas viviendas rurales”.

“Incluso ha pensado en algunas construcciones que ya se han venido haciendo o planeando para otros municipios del departamento de Caldas. El cálculo que tenemos es de 1,4 billones de pesos aproximadamente”, afirmó el funcionario al medio en mención.

Las prioridades fijadas por el Ejecutivo nacional para este territorio abarcan dos líneas de acción inmediatas. Por un lado, se busca habilitar la infraestructura escolar para garantizar el retorno a las actividades académicas de niños y jóvenes.

El Ejército Nacional movilizó 12 toneladas de ayuda humanitaria y coordinó su distribución hacia Cali, Pereira, Manizales y el Chocó tras la emergencia por el terremoto - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejecutivo prepara los decretos derivados de la emergencia económica anunciada para facilitar la respuesta estatal - crédito prensa Ejército Nacional

Por otro lado, la estrategia institucional apunta a reactivar el comercio, la producción agrícola y los sectores productivos locales para evitar la parálisis económica en los municipios caldenses.

Ante la atención de la contingencia a nivel nacional, la rama ejecutiva alista los instrumentos jurídicos para intervenir en las regiones declaradas en situación de desastre. Las carteras ministeriales alistan las resoluciones normativas para agilizar la entrega de los apoyos financieros y la contratación de las obras de reparación.

Gobierno prepara decretos de emergencia económica

Sobre el avance de estas herramientas de gobierno, el vicepresidente explicó el estado de las normas legales: “Bueno, ya está seguramente el presidente ad portas de lanzar la emergencia económica”.

“Se están preparando todos los decretos derivados de esa emergencia económica. Todas las carteras de gobierno están listas y preparadas para ese fin”, señaló el alto funcionario durante su intervención en la zona.

José Manuel Restrepo desmintió que promueva un decreto para el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Después de las primeras ayudas humanitarias, el Gobierno busca avanzar hacia la reconstrucción de infraestructura y la recuperación económica de los territorios afectados - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Paralelamente a la expedición de las normas de emergencia, el Gobierno nacional inició la entrega de las primeras ayudas humanitarias y económicas en los departamentos del Eje Cafetero.

Las acciones de contingencia buscan ofrecer alternativas habitacionales temporales a las familias que perdieron sus casas y mantener la estabilidad de los negocios locales.

El vicepresidente se refirió a las acciones operativas que ya se encuentran desplegadas en los municipios de la región tras visitar la capital de Risaralda y la capital de Caldas.

José Manuel Restrepo señaló ante la prensa en el lugar: “Pero debo decirle, acabo de llegar de Manizales, del Eje Cafetero, también en Pereira. Ya están en implementación buena parte de las ayudas, como por ejemplo el subsidio de arrendamiento, los subsidios para atender a empresas en muchas de estas ciudades. Quiere decir que esto ya está en marcha.

- crédito @jrestrp/X
El vicepresidente recorrió Chinchiná y Palestina, donde fueron revisadas viviendas y establecimientos educativos - crédito @jrestrp/X

“Ya estamos en una fase de reconstrucción. Las autoridades locales están muy comprometidas, los gobernadores también, y estamos como gobierno nacional acompañándolos a ellos para que se vaya dando esta tarea”, concluyó el funcionario.

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