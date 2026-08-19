Fitch Ratings advierte que déficit fiscal de Colombia podría subir del 7% del PIB y exigir un ajuste de hasta 4% tras el terremoto

Fitch Ratings analiza las perspectivas fiscales de Colombia y el ajuste que deberá realizar el Gobierno tras los gastos asociados a la reconstrucción tras el terremoto. - crédito REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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La agencia internacional Fitch Ratings advirtió que el déficit fiscal de Colombia podría ubicarse por encima del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2026 debido a los gastos extraordinarios asociados a la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto. Esta proyección fue divulgada en un análisis recogido por La República, en el que se señala que las cuentas públicas del país enfrentan ya presiones considerables y que la emergencia ha elevado la incertidumbre sobre el balance fiscal.

Proyecciones revisadas y advertencia sobre el presupuesto

Fitch Ratings mantiene actualmente una estimación de déficit fiscal de 7% del PIB para el año en curso, con un déficit primario cercano al 3%. La agencia informó que esta proyección fue realizada antes del terremoto y no incorpora los costos adicionales de reconstrucción.

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Según el reporte, las necesidades de gasto en los próximos meses serán especialmente elevadas por la emergencia, lo que podría incrementar el déficit hasta medio punto porcentual del PIB por encima de la previsión original. El impacto final, según la calificadora, dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en el corto plazo.

Richard Francis, codirector del equipo de las Américas en el grupo de deuda soberana de Fitch Ratings, explicó que el ajuste fiscal que debe abordar el nuevo Gobierno podría alcanzar hasta el 4% del PIB si el déficit de partida es mayor al esperado y se suman los gastos de reconstrucción.

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Francis sostuvo que “si el Gobierno tiene un déficit fiscal de 7%, necesita gastar en el lado de reconstrucción y también puede haber atrasos”, lo que elevaría el esfuerzo de consolidación fiscal respecto a las estimaciones previas.

Fitch Ratings anunció que evaluará las proyecciones fiscales de Colombia tras conocer el Presupuesto de 2027 y las medidas para enfrentar el gasto por la reconstrucción. - crédito REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Alternativas de ajuste y financiamiento

De acuerdo con el análisis del medio ya mencionado, Fitch Ratings destacó que una de las opciones que podría considerar el Gobierno para reducir el déficit es redireccionar recursos existentes hacia las nuevas necesidades derivadas de la emergencia. Otra posibilidad sería la creación de un fondo específico para financiar la reconstrucción, que podría alcanzar los 30 billones de pesos, así como el uso de recursos provenientes de organismos multilaterales, los cuales ofrecen condiciones de financiamiento menos costosas.

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La agencia enfatizó que cualquier estrategia orientada a la reconstrucción generará presión adicional sobre el gasto público. Además, advirtió que un ajuste fiscal de la magnitud requerida no se lograría en un solo año, sino que podría extenderse hasta dos ejercicios fiscales. Fitch señaló que espera conocer el Presupuesto de 2027 junto con el plan de ajuste del Ejecutivo para revisar sus proyecciones y actualizar el análisis de riesgo soberano.

Entre las alternativas sugeridas por Fitch Ratings se encuentra la creación de un fondo especial por $30 billones y el uso de recursos de organismos multilaterales. - crédito EFE/Leonardo Muñoz

Discusión sobre ingresos y gastos

Sobre la posibilidad de realizar el ajuste únicamente por la vía del recorte del gasto, Fitch Ratings consideró que sería una tarea “muy difícil” alcanzar un ajuste de 3% del PIB solo con reducción de erogaciones. Francis indicó que “sería probablemente más razonable y entendible” una combinación de mayores ingresos y reorientación del gasto. La agencia está a la espera de que el Gobierno detalle su plan de ajuste, en el que se establezca claramente el origen de los recursos y el periodo de aplicación.

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El informe también recoge la advertencia de Fitch Ratings de que los gobiernos suelen tener una ventana política limitada, de uno o dos años, para aprobar reformas fiscales significativas. En el caso del Gobierno de Gustavo Petro, la agencia recordó que las principales reformas se concentraron en el primer año de mandato, mientras que la capacidad para avanzar en cambios estructurales se redujo en los dos años siguientes.

Fitch Ratings considera poco viable que el ajuste requerido se logre solo con recortes de gasto y recomienda una mezcla de mayores ingresos y reasignación de partidas presupuestarias. - VisualesIA

Requisito para recuperar la confianza y la calificación

Fitch Ratings señaló que la presentación de un plan fiscal creíble y de largo plazo será determinante para recuperar la confianza de los mercados y estabilizar la deuda pública. Francis afirmó que la agencia observará si el Gobierno logra implementar los ajustes necesarios y estabilizar la relación deuda/PIB. Para Colombia, explicó, la recuperación del grado de inversión requerirá no solo la estabilización, sino la reducción de la deuda a niveles anteriores a la pandemia.

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El ajuste fiscal se presenta como una condición indispensable para cualquier revisión positiva de la perspectiva crediticia del país. La agencia indicó que, si el plan es creíble y los indicadores fiscales muestran mejoría, podría considerar un cambio a perspectiva positiva hacia finales de 2027. Sin embargo, para recuperar la calificación de grado de inversión, será necesario que la deuda comience a disminuir de manera sostenida.

Impacto sobre la política monetaria e inflación

En cuanto a la política monetaria, Fitch Ratings anticipó que las mayores presiones inflacionarias derivadas de la emergencia podrían llevar al Banco Central a incrementar las tasas de interés antes de que finalice el año. La agencia advirtió que las expectativas de inflación se mantienen por encima del 4%, lo que podría influir en las próximas decisiones del emisor.

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