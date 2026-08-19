En video quedó el asalto con arma de fuego a la dueña de un salón de belleza a plena luz del día en Bogotá

El concejal Julián Espinosa denunció el atraco en redes sociales y pidió la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @JulEspinosaDice/X

Guardar

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el barrio Nicolás de Federmán cuando Sofía, propietaria de un salón de belleza, fue víctima de un atraco a mano armada en pleno horario de almuerzo.

El episodio ocurrió en la tarde del martes 18 de agosto, poco después de la una de la tarde, cuando la víctima fue sorprendida y despojada de su teléfono móvil. Las cámaras del local captaron el momento en que un hombre armado la sorprende y, tras un forcejeo, logra arrebatarle el teléfono móvil antes de huir.

La comunidad del barrio Nicolás de Federmán ha manifestado reiteradamente su malestar por la frecuencia de los robos. Vecinos aseguran que los delitos ya no se limitan a la noche, sino que ocurren a cualquier hora, aprovechando momentos como la salida a almorzar para atacar a los residentes y comerciantes.

PUBLICIDAD

El video registró el instante en el que Sofía intenta resistirse, pero termina en el suelo, mientras el delincuente la intimida y se apodera del celular. El hecho generó temor entre los vecinos, quienes han venido advirtiendo sobre la frecuencia de robos en la zona.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el asalto y la huida del atacante en Bogotá - crédito Captura de video

Denuncias reiteradas y falta de respuestas

El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, fue quien hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales. Dirigió un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, destacando que este tipo de asaltos no es un caso aislado en el sector.

“La inseguridad en Bogotá está desbordada y los delincuentes actúan a cualquier hora y en cualquier lugar”, afirmó el cabildante en su cuenta de X. Además,

PUBLICIDAD

Espinisa enfatizó que el barrio Nicolás de Federmán, de carácter residencial, sufre robos tanto de día como de noche, especialmente cuando las personas salen a almorzar y los comercios quedan más vulnerables.

La respuesta policial, según los habitantes, ha sido insuficiente pese a las reiteradas denuncias. Los vecinos aseguran que los delincuentes no solo operan en motos y en la vía pública, sino que ahora ingresan a los locales comerciales sin mayor obstáculo.

Según la denuncia, los delincuentes aprovechan la hora de almuerzo para cometer robos en el sector de Nicolás de Federmán - crédito Captura video

Los residentes de Nicolás de Federmán han manifestado su desesperación ante la falta de medidas efectivas. “No es suficiente con que acá estén robando y atracando a través de motos en rondas; ahora se están metiendo a los locales”, declaró Espinosa, quien insistió en la urgencia de una intervención por parte de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.

PUBLICIDAD

En palabras del mismo concejal, el barrio “está olvidado y quedó al amparo de los delincuentes”. La percepción de desprotección se ha agudizado tras el atraco a Sofía, pues el hecho ocurrió en plena hora de almuerzo, cuando se supone que la actividad es mayor y la vigilancia debería ser más efectiva.

En este contexto, el barrio Nicolás de Federmán enfrenta una sensación de abandono e indefensión. Los testimonios recogidos por el concejal son contundentes: “Este barrio tiene unos problemas graves de inseguridad, pero, en realidad, sentimos que no se hace lo suficiente”.

El hecho de que la víctima estuviera en su local durante una hora habitual de trabajo y fuera atacada con un arma refleja, según Espinosa, el nivel de confianza de los delincuentes en la impunidad. “¿Saben por qué lo hacen a la 1:30 p. m.? Porque saben que no va a pasar nada", lamentó el cabildante.

PUBLICIDAD

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Aquí la inseguridad se volvió algo normal y el señor alcalde Galan no hace nada que decepción”; “Ese barrio se lo tomó el hampa”; “Toca acabar con todas esas ratas petristas”; “¿ Tenemos secretario de seguridad? Que personaje tan suertudo de estar en ese cargo sin dar resultados": fueron algunos de los mensajes.