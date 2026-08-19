Colombia
Agregar Infobae enGoogle

En video quedó el asalto con arma de fuego a la dueña de un salón de belleza a plena luz del día en Bogotá

La grabación muestra al agresor sorprendiendo a Sofía dentro de su negocio en el barrio Nicolás de Federmán, donde la obliga a tirarse al suelo y luego se fuga tras intimidarla

El concejal Julián Espinosa denunció el atraco en redes sociales y pidió la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @JulEspinosaDice/X
Guardar

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el barrio Nicolás de Federmán cuando Sofía, propietaria de un salón de belleza, fue víctima de un atraco a mano armada en pleno horario de almuerzo.

El episodio ocurrió en la tarde del martes 18 de agosto, poco después de la una de la tarde, cuando la víctima fue sorprendida y despojada de su teléfono móvil. Las cámaras del local captaron el momento en que un hombre armado la sorprende y, tras un forcejeo, logra arrebatarle el teléfono móvil antes de huir.

La comunidad del barrio Nicolás de Federmán ha manifestado reiteradamente su malestar por la frecuencia de los robos. Vecinos aseguran que los delitos ya no se limitan a la noche, sino que ocurren a cualquier hora, aprovechando momentos como la salida a almorzar para atacar a los residentes y comerciantes.

PUBLICIDAD

El video registró el instante en el que Sofía intenta resistirse, pero termina en el suelo, mientras el delincuente la intimida y se apodera del celular. El hecho generó temor entre los vecinos, quienes han venido advirtiendo sobre la frecuencia de robos en la zona.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el asalto y la huida del atacante en Bogotá - crédito Captura de video
Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el asalto y la huida del atacante en Bogotá - crédito Captura de video

Denuncias reiteradas y falta de respuestas

El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, fue quien hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales. Dirigió un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, destacando que este tipo de asaltos no es un caso aislado en el sector.

“La inseguridad en Bogotá está desbordada y los delincuentes actúan a cualquier hora y en cualquier lugar”, afirmó el cabildante en su cuenta de X. Además,

PUBLICIDAD

Espinisa enfatizó que el barrio Nicolás de Federmán, de carácter residencial, sufre robos tanto de día como de noche, especialmente cuando las personas salen a almorzar y los comercios quedan más vulnerables.

La respuesta policial, según los habitantes, ha sido insuficiente pese a las reiteradas denuncias. Los vecinos aseguran que los delincuentes no solo operan en motos y en la vía pública, sino que ahora ingresan a los locales comerciales sin mayor obstáculo.

Según la denuncia, los delincuentes aprovechan la hora de almuerzo para cometer robos en el sector de Nicolás de Federmán - crédito Captura video
Según la denuncia, los delincuentes aprovechan la hora de almuerzo para cometer robos en el sector de Nicolás de Federmán - crédito Captura video

Los residentes de Nicolás de Federmán han manifestado su desesperación ante la falta de medidas efectivas. “No es suficiente con que acá estén robando y atracando a través de motos en rondas; ahora se están metiendo a los locales”, declaró Espinosa, quien insistió en la urgencia de una intervención por parte de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.

En palabras del mismo concejal, el barrio “está olvidado y quedó al amparo de los delincuentes”. La percepción de desprotección se ha agudizado tras el atraco a Sofía, pues el hecho ocurrió en plena hora de almuerzo, cuando se supone que la actividad es mayor y la vigilancia debería ser más efectiva.

En este contexto, el barrio Nicolás de Federmán enfrenta una sensación de abandono e indefensión. Los testimonios recogidos por el concejal son contundentes: “Este barrio tiene unos problemas graves de inseguridad, pero, en realidad, sentimos que no se hace lo suficiente”.

El hecho de que la víctima estuviera en su local durante una hora habitual de trabajo y fuera atacada con un arma refleja, según Espinosa, el nivel de confianza de los delincuentes en la impunidad. “¿Saben por qué lo hacen a la 1:30 p. m.? Porque saben que no va a pasar nada", lamentó el cabildante.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Aquí la inseguridad se volvió algo normal y el señor alcalde Galan no hace nada que decepción”; “Ese barrio se lo tomó el hampa”; “Toca acabar con todas esas ratas petristas”; “¿ Tenemos secretario de seguridad? Que personaje tan suertudo de estar en ese cargo sin dar resultados": fueron algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

Robo armadoDueña salón de bellezaDenuncia ]Julipan EspinosaBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de las excandidata Claudia López, sería el nuevo director del Departamento Administrativo de Función Pública

La entidad tiene a su cargo diseñar las reglas del empleo estatal y mejorar la gestión de las instituciones para la atención a los ciudadanos

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de las excandidata Claudia López, sería el nuevo director del Departamento Administrativo de Función Pública

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

La multinacional surcoreana de entretenimiento canalizará los recursos a través de la Fundación Ábaco para atender a las comunidades golpeadas por el sismo. La Fundación Ábaco coordinará el desembolso del dinero en el país a través de la sucursal americana

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Beto Coral arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que Dios “en su sabiduría” decidió enviar un terremoto a Colombia justo el día en que comenzó su mandato: “Infame mandatario”

El activista político difundió un video donde recuerda la postura atea del mandatario y critica el uso de argumentos religiosos para explicar tragedias, instando al mandatario a no emplear la fe como herramienta política

Beto Coral arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que Dios “en su sabiduría” decidió enviar un terremoto a Colombia justo el día en que comenzó su mandato: “Infame mandatario”

Exministro de Defensa de Petro reaccionó a señalamientos de corrupción en el ‘libro blanco’ revelado por el gobierno de Abelardo: “Los efectos negativos por renunciar al empalme”

“Cuando quienes llegan renuncian al empalme, corren el riesgo de interpretar información incompleta o descontextualizada y presentarla como verdad”, señaló Pedro Arnulfo Sánchez

Exministro de Defensa de Petro reaccionó a señalamientos de corrupción en el ‘libro blanco’ revelado por el gobierno de Abelardo: “Los efectos negativos por renunciar al empalme”

Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT, por daños en sedes por el terremoto: así quedaron las fechas

La entidad movió el examen del segundo semestre de 2026 por la emergencia nacional del 11 de agosto y dijo que el ajuste busca garantizar condiciones operativas adecuadas en todo el país

Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT, por daños en sedes por el terremoto: así quedaron las fechas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Creadora de contenido vivió incómodo momento cuando fue a donar ropa a damnificados del terremoto: “Por poco me llevan a la cárcel”

ChocQuibTown se unió de nuevo para llevar luz a las familias afectadas por el terremoto en el Chocó: “Queremos ayudar”

Violeta Bergonzi respondió a las críticas por su aparición en ‘MasterChef Celebrity’: “¿Ya hicieron algo por el mundo?”

Tuto Patiño de ‘MasterChef’ reveló grave enfermedad que lo iba a dejar sin caminar: “Por eso creo tanto en Dios”

Deportes

El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”

El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo