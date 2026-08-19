El ministro Jaime Andrés Beltrán se disculpó por su viaje a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto: “Nunca han estado abandonados”

Jaime Andrés Beltrán ya había dicho que su viaje correspondía a un encuentro familiar - crédito @Soyjaimeandres/X

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, habló nuevamente sobre su viaje a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026.

El funcionario pidió disculpas a quienes se sintieron afectados y ofendidas por su viaje y por las imágenes difundidas, y reconoció la difícil situación que enfrentan miles de personas a causa del terremoto.

“Primero, yo creo que es importante manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes que, detrás de todo esto, no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, indicó Beltrán a medios de comunicación.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, pidió disculpas a quienes resultaron afectados por su viaje y por las imágenes difundidas, y reconoció la difícil situación que enfrentan miles de personas a causa del terremoto - crédito Facebook

Según el ministro de Vivienda, quienes lo conocen saben del respeto que tiene por las familias colombianas, especialmente por las víctimas. Jaime Andrés Beltrán afirmó que en ese momento tenía el celular a la mano para atender y resolver cualquier situación del Ministerio de Vivienda.

“Quienes me conocen y han visto mi trabajo saben de la seriedad, la madurez y el respeto que tengo por las familias colombianas, en especial por las víctimas. No están solas. Aquí estamos, hemos estado y estaremos. Incluso en esas imágenes se puede ver que estaba usando el celular para atender y resolver los temas que demanda este momento. Agradezco el cariño y la solidaridad de los colombianos en medio de esta tragedia y de todas las situaciones que se han presentado”, puntualizó.

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Jaime Andrés Beltrán defendió su gestión después del sismo y afirmó que el Ministerio de Vivienda continúa atendiendo las necesidades de las familias afectadas.

“Pero la realidad es que nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, hemos estado convencidos de nuestra responsabilidad y hasta el último minuto hemos podido participar de cada una de las estrategias que este Gobierno ha establecido”, aseveró.

Por ese motivo, insistió en que comprende el dolor de las familias afectadas y pidió nuevamente disculpas por su viaje y por las imágenes difundidas inicialmente por el medio Desigual.

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“Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo si las imágenes fueron sensibles, pero también quiero que entiendan mi naturaleza como padre”, indicó Jaime Andrés Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán insistió en que comprende el dolor de las familias afectadas y pidió nuevamente disculpas por su viaje a Santa Marta - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Primeras declaraciones

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ha sido objeto de críticas luego de que salieran a la luz imágenes y videos que lo muestran en Santa Marta durante un fin de semana festivo. Estas publicaciones, hechas por el medio Desigual y algunos congresistas, generaron cuestionamientos por coincidir con la gestión de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

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Ante la controversia, Beltrán utilizó los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y sus redes sociales para aclarar su situación. Confirmó que estuvo en Santa Marta por razones familiares y negó que haya tomado vacaciones o desatendido sus funciones ministeriales.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, manifestó.

El funcionario rechazó haber descuidado sus responsabilidades y calificó como “falsa” la información que circula sobre un supuesto abandono de su cargo.

Jaime Andrés Beltrán confirmó que estuvo en Santa Marta por razones familiares y negó que haya tomado vacaciones o desatendido sus funciones ministeriales - crédito @paularamirez_/Instagram

“Hoy me dirijo a todos los colombianos en mi calidad de ministro de Vivienda y también como padre de familia. En las últimas horas han circulado videos y mensajes que afirman que Jaime Andrés abandonó sus responsabilidades en medio de la emergencia, señalando que nos fuimos de vacaciones y descuidamos nuestro compromiso en el ministerio. Esa información es falsa”, sostuvo.

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Beltrán detalló que durante los días posteriores al sismo ha visitado a las comunidades afectadas y que se ha avanzado en la implementación de planes para la atención, el acompañamiento y la recuperación.