Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministerio del Trabajo emitió medidas para proteger el empleo tras el terremoto: anunció que habrá nuevas posibilidades para sacar las cesantías

La orientación busca ajustar la relación laboral a las dificultades de movilidad, vivienda y cuidado derivadas de la coyuntura

Ministerio del Trabajo emitió medidas para proteger el empleo tras el terremoto y dio la opción de usar cesantías para mejoras de vivienda - crédito Europa Press/Ministerio del Trabajo
Ministerio del Trabajo emitió medidas para proteger el empleo tras el terremoto y dio la opción de usar cesantías para mejoras de vivienda - crédito Europa Press/Ministerio del Trabajo
Guardar

El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Natalia López, recordó a los colombianos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 que pueden retirar de manera parcial sus cesantías para reparar su vivienda o comprar una nueva, una medida que busca dar liquidez inmediata a los hogares golpeados por la emergencia sin modificar las causales previstas en la ley.

La circular enviada a las empresas del país también fijó un límite relevante para el sector privado: el sismo, por sí solo, no autoriza terminar contratos de trabajo. Para que una desvinculación tenga sustento, debe existir una valoración concreta del caso de cada empresa y demostrarse una imposibilidad material de seguir operando.

PUBLICIDAD

Según la directriz oficial, la opción de usar cesantías para mejoras de vivienda se contempla en la normativa vigente. La circular, por eso, no crea un nuevo motivo de retiro, sino que aclara su aplicación para quienes sufrieron daños por el movimiento telúrico.

La cartera indicó que las compañías siguen obligadas a verificar, mediante soportes, que esos recursos se usaron para el fin con el que fueron retirados. Ese control aplica tanto si el dinero se destina a reparaciones como si se emplea en la compra de una nueva casa.

El Gobierno pidió flexibilidad laboral para los trabajadores afectados

La orientación busca ajustar la relación laboral a las dificultades de movilidad, vivienda y cuidado derivadas de la coyuntura - crédito Ministerio del Trabajo
La orientación busca ajustar la relación laboral a las dificultades de movilidad, vivienda y cuidado derivadas de la coyuntura - crédito Ministerio del Trabajo

El Gobierno nacional recomendó a los empleadores adoptar criterios más flexibles durante estos días con sus trabajadores afectados por la emergencia. La instrucción incluye no ser tan estrictos en sancionar retardos y ausencias.

PUBLICIDAD

También sugirió evaluar esquemas de organización laboral como el teletrabajo, el horario flexible y el otorgamiento de licencias no remuneradas cuando termine la licencia obligatoria por calamidad doméstica. La orientación busca ajustar la relación laboral a las dificultades de movilidad, vivienda y cuidado derivadas del terremoto.

Entre las alternativas que las empresas pueden considerar, aunque sin carácter obligatorio, figura la negociación con sus equipos para adelantar vacaciones y la prima de Navidad. La circular además invita a entregar auxilios extraordinarios en áreas como alimentación, alojamiento, reparación de vivienda y préstamos blandos.

La administración precisó que esos apoyos extralegales no deben incorporarse de manera obligatoria dentro de las prestaciones salariales a las que tienen derecho los trabajadores. La aclaración apunta a facilitar ayudas empresariales sin alterar su naturaleza jurídica.

El sismo no basta para despedir ni para suspender contratos

Una mujer con traje entrega un documento con la palabra "FINAL" a un hombre con camisa y corbata que lleva una caja de cartón con objetos personales en una oficina.
Según el Ministerio del Trabajo, el sismo no basta para despedir ni para suspender contratos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El documento fija límites a las decisiones empresariales frente a la emergencia. En el apartado sobre fuerza mayor, suspensión del contrato, cierre y terminación, el Ministerio de Trabajo indicó que la sola ocurrencia del sismo o la declaratoria de desastre no produce automáticamente esos efectos.

Para suspender un contrato por fuerza mayor o caso fortuito debe existir una imposibilidad real, temporal y vinculada causalmente con el terremoto. La circular agrega una segunda precisión: el desastre natural tampoco constituye, por sí mismo, una justa causa autónoma de terminación del contrato.

Las empresas que tengan capacidad financiera podrán otorgar auxilios extraordinarios y activar mecanismos voluntarios de solidaridad empresarial. El texto menciona ayudas económicas o en especie, alimentación, transporte, alojamiento temporal, apoyo para reparación de vivienda, fondos internos de solidaridad y préstamos en condiciones favorables.

La participación de trabajadores en centros de acopio, logística, distribución de ayudas o actividades de recuperación también quedó contemplada. Si esas labores se realizan por instrucción o autorización del empleador, deberán estar cubiertas por las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y no podrán asignarse tareas especializadas de búsqueda, rescate, intervención estructural o manejo de redes a personas sin la formación y habilitación necesarias.

Las empresas fueron llamadas a no exponer a sus empleados a riesgos

Las empresas fueron llamadas a no exponer a sus empleados a riesgos - crédito Europa Press
Las empresas fueron llamadas a no exponer a sus empleados a riesgos - crédito Europa Press

La cartera laboral invitó a las compañías a integrarse a las redes de solidaridad y voluntariado creadas en todo el país para asistir a las víctimas del terremoto. La recomendación amplía el papel empresarial más allá del vínculo con sus propios empleados.

En efecto, insistió en que las empresas deben acatar las indicaciones de las autoridades y evitar que los trabajadores ingresen a instalaciones que no sean seguras. Esa advertencia se suma al recordatorio de que cualquier decisión sobre continuidad operativa debe basarse en una evaluación material del caso y no en la sola ocurrencia del sismo.

Temas Relacionados

Ministerio del TrabajoViviendaCesantiasTerremotoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: el gobierno de De la Espriella prepara un nuevo decreto para agilizar el ingreso de donaciones sanitarias

El objetivo es crear un régimen temporal que simplifique los trámites habituales, pero sin eliminar los controles para evitar desvíos o riesgos sanitarios

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: el gobierno de De la Espriella prepara un nuevo decreto para agilizar el ingreso de donaciones sanitarias

Murió un caballo en plena cabalgata en las ferias de Villanueva, Santander: esto dijo la alcaldía

El animal cayó en plena vía tras una maniobra de su jinete, en un hecho grabado en video que circuló entre asistentes y habitantes del municipio santandereano, mientras un equipo veterinario acudió al lugar

Murió un caballo en plena cabalgata en las ferias de Villanueva, Santander: esto dijo la alcaldía

Recuerdan publicación del ministro Jaime Andrés Beltrán en la que cuestionaba las vacaciones de los funcionarios: “No sea indiferente”

El ministro de Vivienda enfrenta críticas tras su viaje a Santa Marta y sus declaraciones en medio de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Recuerdan publicación del ministro Jaime Andrés Beltrán en la que cuestionaba las vacaciones de los funcionarios: “No sea indiferente”

Estos son los municipios y ciudades más afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, según el último reporte de las autoridades

El balance oficial del sismo en Colombia reportó 123.789 familias afectadas, 292.043 personas afectadas, 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos

Estos son los municipios y ciudades más afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, según el último reporte de las autoridades

Carlos Carrillo cuestionó a De la Espriella por préstamo que solicitó al Banco Mundial para atender la emergencia por el terremoto: “¿La primera dama va a hacer una colecta?”

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) usó como ejemplo en su réplica al exmandatario Andrés Pastrana y lo que tuvo que hacer para enfrentar las consecuencias del terremoto de Armenia en 1999

Carlos Carrillo cuestionó a De la Espriella por préstamo que solicitó al Banco Mundial para atender la emergencia por el terremoto: “¿La primera dama va a hacer una colecta?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

⁠Violeta Bergonzi regresó a ‘MasterChef Celebrity’: la ganadora de la anterior temporada regañó a Tuto Patiño

Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

Deportes

Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026

Técnico del Deportes Tolima elogió al Independiente del Valle, rival en la Copa Libertadores: “El mejor equipo de Ecuador”

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”