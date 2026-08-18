Terremoto en Colombia: tres aeropuertos siguen cerrados y así avanza la recuperación de las terminales

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira: las obras de reparación avanzan principalmente en las zonas de mampostería afectadas por el terremoto del 10 de agosto -crédito Carlos Ortega/ EFE

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto deja 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 29.554 viviendas destruidas y 134.342 viviendas averiadas, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del 18 de agosto. Nueve días después del movimiento telúrico, la emergencia también continúa teniendo efectos sobre la infraestructura aeroportuaria, especialmente en algunas terminales del suroccidente del país.

De acuerdo con el reporte de ACOTUR del estado de los aeropuertos a nivel nacional, con corte al 18 de agosto, tres terminales permanecen cerradas por afectaciones: el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán y el Aeropuerto Santa Ana de Cartago. Las autoridades mantienen restricciones mientras avanzan las labores de evaluación, reparación y mitigación de los riesgos derivados del sismo.

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Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán: las operaciones permanecen restringidas como medida preventiva ante la dispersión de ceniza proveniente del volcán Puracé - crédito Supertransporte

En Pereira, los trabajos de recuperación del Aeropuerto Internacional Matecaña registran avances importantes, principalmente en la reparación de los daños identificados en elementos de mampostería. La administración de la terminal confirmó que ya cuenta con la totalidad de los materiales necesarios para ejecutar las obras, una condición que ha permitido mantener un desarrollo continuo de las intervenciones. Sin embargo, pese al progreso de los trabajos, todavía no existe una fecha definida para la normalización completa de las operaciones en Matecaña. Por ahora, la terminal continúa dentro de los aeropuertos clasificados como cerrados debido a las afectaciones provocadas por el terremoto.

En Popayán, el Aeropuerto Guillermo León Valencia también permanece cerrado. En este caso, las medidas adoptadas están relacionadas con la necesidad de disminuir los riesgos para la operación aérea ante la presencia y dispersión de ceniza proveniente del volcán Puracé. La condición representa un factor adicional de precaución para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de las operaciones.

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Por su parte, el Aeropuerto Santa Ana de Cartago presentó daños materiales entre leves y moderados en diferentes zonas de su estructura como consecuencia del movimiento telúrico. Ante esta situación, la Aeronáutica Civil ordenó el cierre preventivo de la terminal y restringió las operaciones comerciales durante dos días, mientras se adelantaban las respectivas verificaciones y acciones frente a las condiciones de seguridad.

La Aeronáutica Civil monitorea en tiempo real la evolución de la ceniza volcánica en el suroccidente del país - crédito Aeronáutica Civil

Mientras los aeropuertos anteriormente mencionados, continúan con restricciones, otras tres terminales afectadas por la emergencia mantienen sus operaciones, aunque bajo condiciones especiales. Se trata del Aeropuerto La Nubia de Manizales, El Edén de Armenia y Gerardo Tovar López de Buenaventura. Las tres terminales aparecen en el reporte oficial bajo la categoría de operación con afectaciones controladas. Esto significa que, aunque continúan prestando el servicio, persisten condiciones derivadas de la emergencia que son objeto de seguimiento y control por parte de las autoridades.

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En contraste con las terminales que permanecen cerradas o funcionan bajo afectaciones controladas, el reporte señala que varias de las principales terminales aéreas del país continúan operando sin afectaciones reportadas. Entre ellas se encuentran El Dorado, en Bogotá; Palonegro, en Bucaramanga; José María Córdova, en Rionegro/Medellín; Los Garzones, en Montería; Alfonso Bonilla Aragón, en Cali; Fabio Alberto León Bentley, en Mitú; César Gaviria Trujillo, en Inírida.

Jorge Enrique González Torres, en San José del Guaviare; Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia; Camilo Daza, en Cúcuta; El Caraño, en Quibdó; Rafael Núñez, en Cartagena; Santiago Pérez Quiroz, en Arauca; Ernesto Cortissoz, en Barranquilla; Simón Bolívar, en Santa Marta; Alfonso López Pumarejo, en Valledupar; Almirante Padilla, en Riohacha, y Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés.

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ACOTUR informó que continúa haciendo seguimiento a sus asociados y señaló que numerosos destinos ya retomaron sus actividades- crédito Aeropuerto El Edén

La Asociación Colombiana de Turismo Responsable (ACOTUR) informó que continúa haciendo seguimiento a sus asociados y señaló que numerosos destinos ya retomaron sus actividades. Según el registro del gremio, el 63,6% de los empresarios ubicados en las zonas afectadas manifestó estar operando con normalidad, mientras que el 18,2% trabaja parcialmente y el 9,1% lo hace bajo algunas restricciones.

ACOTUR también destacó que mantener la actividad turística en los lugares donde existen condiciones para recibir visitantes puede contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas. En ese sentido, recomendó consultar las condiciones particulares de cada destino antes de viajar y priorizar prestadores formales y servicios ofrecidos por empresarios y comunidades locales.

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