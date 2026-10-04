Colombia

La Policía busca a taxista que habría golpeado a una mujer dentro de su vehículo en Cúcuta: el hecho causó indignación nacional

El sujeto fue captado en una cámara de seguridad en el momento de la agresión, cuya víctima no pudo defenderse y posteriormente fue transportada por el atacante

En el sector de Atalaya, el atacante quedó en video en el momento que le lanzó golpes al rostro de la víctima y le lanzó cosas del piso - crédito @dona_pily2/X
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Las autoridades buscan identificar al taxista señalado de una agresión contra una mujer en Cúcuta, después de que se difundiera una denuncia ciudadana sobre lo ocurrido en La Curva del Pescado, en la avenida Las Américas. El hecho habría ocurrido dentro de un vehículo de servicio público afiliado a Radio Taxi Cone, identificado con las placas TJP 132.

En las imágenes de seguridad se observa cómo el hombre se dirige hacia el asiento del copiloto cuando la mujer intenta salir del taxi. Luego, la toma del cabello, la introduce de nuevo en el vehículo, la golpea con una cachetada y le lanza lo que parecerían ser unas flores.

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La víctima todavía no ha presentado una denuncia formal. Las autoridades verifican la información y adelantan las investigaciones para establecer la identidad del conductor y esclarecer lo ocurrido.

Taxista agresor en Cúcuta
Este fue el momento en que el taxista atacó a la mujer con un objetivo que tomó del piso de la calle - crédito @dona_pily2/X

Edgar Torrado, gerente de Radio Taxi Cone, afirmó a Blu Radio que la empresa intentó ubicar al propietario del vehículo sin obtener respuesta: “Llamamos al teléfono que tenemos inscrito, pero nadie contesta. Fuimos a la dirección registrada y tampoco. El vehículo, aunque está afiliado, tiene mora desde marzo de este año”.

Torrado añadió que no está claro si el propietario vendió el taxi o si cambió el conductor, porque la persona que aparece en el video no ha sido identificada: “Nosotros rechazamos este hecho. No nos representa y tampoco representa a ningún taxista de la ciudad”.

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El hecho también causó pronunciamientos como el de la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, que escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Que miserable, que lo identifiquen, es un peligro para cualquier pasajera”.

Taxista agresor en Cúcuta
La senadora Patricia Caicedo exigió a las autoridades que capturen al taxista agresor de una mujer en Cúcuta - crédito @patcaicedo/X

“El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía”

La teniente Karen Liliana Rico Hernández, jefe de la patrulla púrpura de la Policía Nacional en Cúcuta, informó que rechaza “de manera categórica el acto de violencia basada en género ocurrido el día de ayer, en el que un hombre, al parecer conductor de taxi, agredió físicamente a una mujer en la vía pública”.

“Frente a este caso, la Policía Nacional, mediante la estrategia de la Patrulla Púrpura, se encuentra desplegada en el sector realizando las labores de acompañamiento, prevención y verificación que le corresponden, en coordinación con las autoridades competentes para contribuir a la ubicación del agresor”, añadió.

La patrulla Púrpura rechazó lo ocurrido con la víctima y afirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General - crédito @charlessradio/X

Además de eso, la teniente informó que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación “con el fin de que se adelante la investigación penal correspondiente y se garantice la protección integral a la víctima”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos brinde la información sobre el paradero de este hombre, la suministre a través de las líneas de emergencia uno dos tres o de los canales oficiales de la Policía Nacional. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres”, finalizó.

Alerta para todos los taxistas

El presidente del sindicato departamental de taxistas, Juan Carlos Bastos, habló en un video publicado por el periodista Charles Niño en la red social X, en el cual no solo rechazó lo ocurrido con la agresión a una mujer en un vehículo público, sino que alertó que el atacante no era el dueño de ese carro.

“Le hacemos un llamado contundente a todos los propietarios de taxi: cada vez que ustedes cambien de conductor en su vehículo taxi, llévelo y preséntelo a la empresa. La empresa debe tener la base actualizada de todos los conductores de taxi, pero propietarios que no van ni llevan a su conductor a su empresa a sacarle el tarjetón, como dice la norma”, dijo.

El presidente del sindicato departamental de taxistas, Juan Carlos Bastos, envió el mensaje a los dueños de los vehículos para registrar a quienes usen los carros de servicio público - crédito @charlessradio/X

Bastos explicó que todos los propietarios de taxi deben garantizar que el conductor que coloquen debe tener su tarjetón visible y vigente: “Donde esta persona llegue a tener un accidente, llegue a pasarle algo dentro del vehículo, usted es el único responsable, señor propietario”.

“Hoy publicaron una foto de otro compañero que manejó ese vehículo. Por eso, cuando me levanté, vi esa foto, les dije: ‘No compartan esa foto, porque ese no es el conductor del taxi’. ¿Por qué sabíamos? Porque es que la base de datos no está actualizada en ese vehículo. Y publicaron un compañero que no era”, señaló en el video.

Por lo que agregó: “Entonces, la invitación a todos los propietarios: presenten a sus conductores, no permitan que su conductor ande sin licencia, no permitan que su conductor no tenga la tarjeta de control, porque es responsabilidad suya, como dueño del vehículo, de ir a actualizar la base de datos a las empresas”.

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