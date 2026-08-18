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José Manuel Restrepo confirmó que la reconstrucción en Caldas requerirá 1,4 billones de pesos: anunció cruciales medidas para frenar la especulación

El vicepresidente de la República, por petición del mandatario Abelardo de la Espriella, sigue al tanto de la situación que se registra en este departamento, uno de los cinco que resultó más afectado por el terremoto del 10 de agosto en el país

Terremoto en Colombia - José Manuel Restrepo - Jorge Rojas
Junto al alcalde de Manizales, Jorge Rojas, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó un nuevo reporte de recursos gestionados para atender la tragedia causada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia
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Se llevó a cabo en la tarde del martes 18 de agosto de 2026 en Manizales (Caldas) una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), en la que el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, definió una serie de medidas para empezar la reconstrucción en este departamento, uno de los cinco más afectados por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país a las 7:34 a.m. de aquel lunes 10 de agosto.

Restrepo, junto con el alcalde de Manizales, Jorge Rojas, y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, detalló el alcance económico de la fase que se avecina y anunció acciones concretas para frenar la especulación en el mercado inmobiliario y de materiales. Y remarcó que, por encargo del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, sigue al tanto de lo que sucede en esta región del territorio nacional.

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En primer lugar, informó que el plan de reconstrucción para Caldas contará con una asignación de 1,4 billones de pesos. Además, solicitó que Gutiérrez, como autoridad regional, gestione la asignación de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), en busca de fortalecer el presupuesto disponible para empezar las labores, teniendo en cuenta el fuerte impacto en infraestructura.

La Basílica Catedral Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, fue una de las estructuras más afectadas por cuenta del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS
La Basílica Catedral Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, fue una de las estructuras más afectadas por cuenta del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

Se definieron recursos y financiamiento para la reconstrucción en Caldas

La reconstrucción de infraestructura y viviendas afectadas requiere la movilización de grandes sumas del presupuesto nacional y departamental. En ese orden de ideas, Restrepo mencionó que, para agilizar el proceso, se contempla la exclusión de impuestos del 5% de obra pública y la implementación de alguna modalidad de amnistía tributaria para los contribuyentes, con el fin de obtener recursos.

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A su turno, el gobernador Gutiérrez precisó que el departamento dispondrá de $2.000 millones para subsidiar a 1.800 familias durante tres meses, con un valor mensual de $346.000 por hogar. A su vez, el banco de materiales para la construcción ya cuenta con $5.250 millones, cifra que aumentará hasta los $10.000 millones, y también se gestionará un endeudamiento por $80.000 millones con la Asamblea.

El Coliseo Menor de Manizales se convirtió en centro de acopio de ayudas para los más necesitados por cuenta del terremoto - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS
El Coliseo Menor de Manizales se convirtió en centro de acopio de ayudas para los más necesitados por cuenta del terremoto - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

Del mismo modo, el plan contempla la llegada de maquinaria amarilla por parte de Camacol Antioquia para el proceso de demolición de estructuras en riesgo. “Destaco la tarea de identificación de las realidades, en términos estructurales, predio a predio, y el registro como víctimas certificadas ante la Ungrd”, expresó el vicepresidente, que fue enfático en las medidas que se tomaron para frenar la especulación en Caldas.

Estas son las acciones que tomará el Gobierno contra la especulación en arrendamientos y materiales

En efecto, Restrepo recalcó que no se permitirá la especulación en arrendamientos y en materiales de construcción.

Vamos a hacer todo lo posible en materia de decretos para contrarrestarlo. Dispondremos de todos los medios legales contra esos actos”, agregó Restrepo, que cuestionó el aumento injustificado de precios y alquileres tras la emergencia, que afecta de manera principal a los que perdieron sus viviendas.

El Gobierno prevé usar la cooperación internacional en la atención de damnificados, las labores de rescate y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo - crédito @jrestrp/X
El Gobierno prevé usar la cooperación internacional en la atención de damnificados, las labores de rescate y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo - crédito @jrestrp/X

El equipo del PMU también planteó la declaratoria de emergencia económica como mecanismo para facilitar la expedición de decretos y la implementación de acciones sociales rápidas. Estas determinaciones buscan garantizar el acceso a vivienda y materiales a precios regulados, al proteger a la población damnificada frente a prácticas abusivas de intermediarios y proveedores, que pretenderían establecer lucro con la tragedia.

“He visto una coordinación muy sobresaliente, hay un gran liderazgo por el alcalde y la gobernación”, reafirmó Restrepo, que con las cifras presentadas en el puesto de mando unificado, se definió el inicio de una etapa de reconstrucción que, según las autoridades, estará acompañada de controles estrictos y apoyo financiero; lo anterior, en respuesta a la magnitud de los daños y la vulnerabilidad de los afectados en Caldas.

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