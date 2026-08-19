Recuperan cinco cuerpos entre los escombros del Hospital Universitario del Valle tras el terremoto

Bomberos de Cali y Bogotá, Defensa Civil y la brigada del hospital participaron en las labores de búsqueda en la zona colapsada. - crédito Alcaldía de Cali

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Equipos de rescate recuperaron cinco cuerpos que permanecían entre los escombros del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, luego del colapso de una parte de la edificación durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

La recuperación se realizó entre el lunes 17 y el martes 18 de agosto, después de que los organismos de emergencia adelantaran las verificaciones técnicas correspondientes para establecer las condiciones de seguridad de la estructura y determinar la forma de ingresar al área afectada.

Con la extracción de los cinco cuerpos, las autoridades dieron por terminadas las labores de búsqueda y rescate en la zona colapsada del HUV. El procedimiento permitió avanzar hacia una nueva fase, relacionada con la remoción de escombros, la evaluación de la infraestructura y la recuperación de la capacidad de atención de la institución.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, tres de las personas fallecidas eran pacientes del hospital y dos eran acompañantes. Entre los pacientes se encontraba un menor de 17 años.

Los cuerpos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que deberá adelantar los procedimientos correspondientes para su identificación y posterior entrega a los familiares.

Los equipos técnicos evalúan qué áreas del hospital pueden ser preservadas y cuáles presentan riesgo de un posible colapso. - crédito Alcaldía de Cali

Así fue el operativo en el Hospital Universitario del Valle

La búsqueda de las personas que permanecían bajo los escombros se desarrolló durante varios días debido a las condiciones de la infraestructura afectada.

En las labores participaron equipos especializados de diferentes organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Cali, el equipo de búsqueda e investigación USAR-COL12 de los Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil y la brigada interna del Hospital Universitario del Valle.

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El operativo también contó con la coordinación y acompañamiento de las autoridades distritales y con personal de apoyo que participó en las labores de atención de la emergencia.

Los rescatistas utilizaron herramientas tecnológicas para apoyar la inspección de las zonas afectadas. Entre los equipos empleados estuvieron un dron equipado con cámara térmica y sonómetros, que permitieron obtener información sobre las condiciones de los espacios intervenidos y apoyar las labores de búsqueda.

Durante la primera jornada de la emergencia, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a tres personas que se encontraban dentro de la estructura afectada.

El director del HUV, Irne Torres Castro, explicó que el procedimiento para recuperar los cuerpos se realizó bajo un protocolo diferente al empleado en otros puntos afectados por el terremoto, debido a las características del derrumbe.

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“Acá fue un proceso muy diferente a cómo se manejó en otros sitios. No tuvimos voluntarios, por el tipo de dificultad que se presentó. Por eso hay que destacar que fue un trabajo muy afinado, muy profesional y se hizo como tenía que ser”, señaló Torres Castro según El Universal.

El funcionario confirmó que con la recuperación del último cuerpo se cerró la etapa de rescate en este punto del hospital y se dio paso a los trabajos relacionados con el retiro de los escombros y la intervención de la infraestructura.

La infraestructura del HUV presentó afectaciones estimadas entre el 40 % y el 45 % tras el terremoto del 10 de agosto. - crédito Alcaldía de Cali

¿Qué pasará con el Hospital Universitario del Valle?

El terremoto provocó afectaciones importantes en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle. Según las evaluaciones mencionadas por las autoridades y conocidas por La FM, entre el 40% y el 45% de la infraestructura resultó afectada.

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Los estudios técnicos también identificaron áreas que presentan riesgo de un posible colapso, por lo que continúan las revisiones para establecer cuáles sectores pueden ser preservados y cuáles requieren otro tipo de intervención.

La situación del HUV es relevante para la prestación de servicios médicos en el departamento, debido a que se trata de una institución de alta complejidad que atiende pacientes del Valle del Cauca y de otras zonas del suroccidente colombiano.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, destacó la importancia de conservar la institución y avanzar en la recuperación de las áreas que puedan mantenerse en funcionamiento.

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“El Hospital Universitario es el ápice de nuestra pirámide de prestación de servicios. Es la institución de mayor capacidad en la prestación de servicios para el departamento y nos acompaña a atender el suroccidente del país cuando las necesidades así lo requieren. Salvaguardar el hospital es fundamental”, afirmó según la radio.

La funcionaria explicó que los daños ocasionados por el terremoto no afectan de la misma manera a toda la infraestructura. Por ello, los equipos técnicos continúan con las evaluaciones para determinar las condiciones de cada una de las áreas.

Los daños estructurales provocaron la pérdida de 407 camas y redujeron en 60% la capacidad de atención hospitalaria del HUV. - crédito Europa Press

HUV perdió 407 camas tras los daños estructurales

El impacto sobre la infraestructura también redujo la capacidad hospitalaria de la institución. De acuerdo con el director del HUV, 407 camas resultaron afectadas, situación que llevó al hospital a reducir en aproximadamente un 60% su capacidad de atención hospitalaria.

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Ante este escenario, la dirección de la institución trabaja en diferentes medidas para recuperar progresivamente la oferta de servicios.

Una de las alternativas consiste en establecer una articulación con una clínica que actualmente se encuentra sin operación, con el propósito de trasladar allí parte del talento humano del HUV y habilitar aproximadamente 100 camas adicionales.

“Estamos trabajando rápidamente en una articulación con una clínica que está sin operación, para mandar para allá un talento humano y tener 100 camas más disponibles”, explicó Torres Castro de acuerdo con El Tiempo.

Como parte de las medidas iniciales, desde este martes 18 de agosto se contempla la reactivación al 100% de las actividades de atención ambulatoria y de los servicios complementarios.

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Además, las autoridades proyectan recuperar progresivamente al menos 300 de las camas que resultaron afectadas durante la emergencia.

Familias esperaban información sobre las víctimas

Durante los días de búsqueda, familiares de las personas que permanecían bajo los escombros se desplazaron hasta Cali para conocer el resultado de las labores de rescate.

Según la información suministrada, algunos familiares llegaron desde municipios como Valledupar y Buenaventura, además de Bogotá, para permanecer pendientes de la operación.

Con la recuperación de los cinco cuerpos, se completa el proceso de búsqueda en la zona colapsada del Hospital Universitario del Valle. Ahora, las autoridades deberán continuar con los procedimientos de identificación y entrega de los restos a sus familiares, mientras avanzan las labores de intervención de la estructura.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la recuperación de las víctimas permite cerrar esta etapa de la emergencia en el hospital y continuar con las labores pendientes en otros puntos de la ciudad. “Esto le va a dar clausura a las familias, y nos permite seguir avanzando”, manifestó el mandatario.