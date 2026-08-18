Sobreviviente de colapso de la Notaría 20 en Cali en el terremoto relató como sobrevivió: “Mi esposa no resistió”

La estructura de cuatro pisos en El Poblado II colapsó a las 7:34 a. m., una mujer murió y cinco personas fueron sacadas vivas de los escombros, según reportes locales - crédito @InDexAe/X

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El lunes 10 de agosto, un terremoto sacudió la ciudad de Cali y provocó el colapso de la Notaría 20 en el barrio El Poblado II, dejando una escena de destrucción que marcó a la comunidad. Christian López se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios de la tragedia, luego de escapar de los escombros tras una decisión desesperada por salvar su vida y la de su esposa.

Según relató Christian López, citado por El País, todo ocurrió a las 7:34 a. m., cuando se encontraba en su vivienda junto a su esposa.

Apenas unos minutos antes había regresado tras dejar a su hija en el colegio. Mientras descansaban, el fuerte movimiento los alertó y ambos buscaron refugio junto a una viga de la estructura.

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“Nosotros estábamos acostados cuando empezó a moverse la cama; de inmediato nosotros nos paramos y empezamos a orar en una viga. Segundos después le dije a ella: ‘Tranquila, que ya pasó, ya pasó’ y, de inmediato, se abrió la casa en dos, se desbarató totalmente”, narró López en diálogo con el medio citado.

Imagen de referencia. Christian López relató que el derrumbe en Cali le costó la vida a su esposa tras el colapso de la Notaría 20 - crédito Sergio Acero/Reuters

La estructura del edificio de cuatro pisos no soportó la intensidad del sismo. López y su esposa, enfrentados al riesgo de quedar atrapados, optaron por lanzarse para intentar escapar del colapso. “En ese momento yo le dije a ella: ‘No, amor, tirémonos, no de otra, esto se va a caer’, y nos lanzamos juntos”, recordó el sobreviviente, según recogió Infobae.

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El derrumbe terminó por separarlos. López quedó atrapado entre los restos del edificio y su esposa sufrió lesiones críticas. Una viga la atravesó, lo que impidió que pudiera ser rescatada con vida pese a los esfuerzos de los socorristas.

“Finalmente, rescatistas y amigos llegaron al sitio y me encontraron con vida, pero a ella no. Lamentablemente, ella tenía una viga atravesada. Mi esposa no resistió, ella perdió la vida”, explicó Christian López.

Christian López permanece internado en la Fundación Valle del Lili por las heridas que sufrió durante el colapso - crédito Google Maps

La Notaría 20 de Cali funcionaba dentro del edificio siniestrado, que también albergaba apartamentos, oficinas y un almacén de repuestos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la mayoría de quienes se encontraban en el lugar logró salir antes del desplome, pero una mujer falleció y otras cinco personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros.

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López se encuentra actualmente en la Fundación Valle del Lili, donde recibe atención por las heridas sufridas durante el colapso. Su testimonio se suma a los relatos de quienes sobrevivieron al derrumbe y a la pérdida repentina de seres queridos tras el terremoto que estremeció el oriente de Cali.

Video mostró el colapso de la Notaría 20 de Cali tras el sismo de 7,4

La edificación donde funcionaba la Notaría 20 se desplomó segundos después de la evacuación, pero el derrumbe causó la muerte de una mujer y dejó cinco personas rescatadas con vida - crédito Google Maps

El colapso de la Notaría 20 de Cali durante el sismo de 7,4 del lunes 10 de agosto quedó registrado en un video difundido en redes sociales, una secuencia que muestra cómo la edificación cedió segundos después de la evacuación y que resume el impacto del terremoto que, según el Servicio Geológico Colombiano, fue el de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI.

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Mientras avanzaban las labores de rescate, las autoridades mantenían la búsqueda de posibles atrapados en una ciudad donde ya se había declarado alerta roja hospitalaria. En Cali fueron movilizados inicialmente 260 bomberos, 115 integrantes de la Defensa Civil y 101 socorristas de la Cruz Roja, con la prioridad puesta en las estructuras colapsadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. La entidad informó además que hasta ese momento se habían presentado más de 100 réplicas.

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En las imágenes se observa que la estructura empieza a moverse, luego aparecen grietas en paredes del tercer piso y, segundos después, se desploma el techo del primer nivel. Tras esa secuencia, todo el inmueble se viene abajo y varias personas que estaban cerca corren para alejarse de los escombros.