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Abelardo de la Espriella anunció donación de $200.000 millones de ProAntioquia para la emergencia del terremoto: “Reconstrucción del país”

El sector privado se suma a los esfuerzos de recuperación tras el sismo, con apoyo confirmado por el presidente De la Espriella y una contribución adicional de $100.000 millones provenientes de una compañía que pidió confidencialidad

- crédito @infopresidencia/X
El anuncio de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @infopresidencia/X
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anunció que las empresas afiliadas a ProAntioquia donarán $200.000 millones para atender la emergencia provocada por el reciente terremoto de magnitud 7,4.

La medida fue confirmada tras una conversación entre De la Espriella y Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de ProAntioquia, quien garantizó el respaldo del sector privado durante la reconstrucción.

El mandatario compartió detalles sobre el proceso y expresó su reconocimiento al sector empresarial por el apoyo recibido en medio de la crisis.

Abelardo de la Espriella compartió detalles sobre el proceso y expresó su reconocimiento al sector empresarial por el apoyo recibido en medio de la crisis - crédito José Vargas/ REUTERS
Abelardo de la Espriella compartió detalles sobre el proceso y expresó su reconocimiento al sector empresarial por el apoyo recibido en medio de la crisis - crédito José Vargas/ REUTERS

“Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de ProAntioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán $200.000 millones para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país (sic)”, indicó De la Espriella.

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Acto seguido, el jefe de Estado agradeció públicamente la solidaridad de los empresarios, destacando la importancia del compromiso colectivo en situaciones críticas.

“Mi agradecimiento profundo a todas estas empresas y a sus líderes por este extraordinario gesto de solidaridad. Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la Patria más los necesita. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anunció que las empresas afiliadas a ProAntioquia donarán $200.000 millones para atender la emergencia provocada por el reciente terremoto de magnitud 7,4 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Desde ProAntioquia, la presidenta ejecutiva, Juliana Velásquez, manifestó el compromiso de la organización y de las empresas afiliadas para acompañar la reconstrucción, no solo mediante recursos económicos, sino también ofreciendo experiencia y capacidad técnica.

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“Presidente Abelardo de la Espriella, cuente con ProAntioquia y sus empresas afiliadas para levantar este país entre todos. Cuente con los recursos, pero cuente también con nuestra capacidad para acompañarlo en una estrategia de reconstrucción ordenada, con los aprendizajes del pasado y con una ejecución impecable. Gracias por su liderazgo (sic)”, afirmó

Juliana Velásquez - crédito @julivelasquez82/X
Desde ProAntioquia, la presidenta ejecutiva, Juliana Velásquez, manifestó el compromiso de la organización y de las empresas afiliadas para acompañar la reconstrucción, no solo mediante recursos económicos, sino también ofreciendo experiencia y capacidad técnica - crédito @julivelasquez82/X

El presidente Abelardo de la Espriella también informó sobre una segunda donación, esta vez proveniente de una compañía nacional de larga trayectoria, que aportará $100.000 millones para la atención de los damnificados. El nombre de la empresa se mantiene reservado por solicitud de sus directivos.

“Una empresa muy importante y de gran trayectoria nacional acaba de donar $100.000 millones para ayudar a nuestros compatriotas afectados por esta tragedia. Por solicitud expresa de sus directivos, mantendré en reserva el nombre de la compañía.”

En ese contexto, De la Espriella volvió a hacer énfasis en la necesidad de la solidaridad empresarial y describió el difícil momento que atraviesa el país.

“Les agradezco profundamente este extraordinario gesto de generosidad. Colombia necesita hoy más que nunca la solidaridad de sus empresarios. Atravesamos un momento coyuntural en el que miles de compatriotas sufren por la pérdida de sus seres queridos, sus viviendas, sus negocios y el patrimonio construido durante toda una vida. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos. Gracias por ayudar a Colombia a levantarse (sic)”, puntualizó Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella también informó sobre una segunda donación, esta vez proveniente de una compañía nacional de larga trayectoria, que aportará $100.000 millones para la atención de los damnificados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Recientemente, Abelardo de la Espriella confirmó que Jaime Gilinski y Raquel Kardonski donarán $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras el sismo que golpeó a buena parte de Colombia.

“Me informaron de la decisión que han tomado de donar 150.000 millones de pesos (sic)”, escribió el presidente en X.

De la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa. En la misma publicación, agradeció el aporte y sostuvo: “Todo mi agradecimiento y reconocimiento”, refiriéndose a la familia Gilinski, por lo que definió como un gesto de solidaridad con el país.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella confirmó que Jaime Gilinski y Raquel Kardonski donarán $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras el sismo que golpeó a buena parte de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario afirmó que los recursos se destinarán a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades que enfrenta tareas de recuperación después del terremoto. En su mensaje, añadió: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos (sic)”.

La movilización de recursos empresariales y el llamado a la solidaridad forman parte de la respuesta nacional para mitigar el impacto de la catástrofe y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

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