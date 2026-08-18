Prometida de Juan Felipe Giraldo contó qué decía el último mensaje que le envío antes de quedar atrapado durante el sismo en Pereira: “Estaba bien”

La muerte de Juan Felipe Giraldo se confirmó el viernes 14 de agosto tras quedar atrapado bajo los escombros del hotel Dibeni por el terremoto en Pereira de personas atrapadas en escombros - crédito Raquel Cunha/Reuters 7 @Mr11f10/X

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La confirmación del fallecimiento de Juan Felipe Giraldo, quien permanecía desaparecido bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, conmocionó a sus familiares y allegados el viernes 14 de agosto.

La noticia llegó después de cuatro días de búsqueda, durante los cuales su familia mantuvo la esperanza de hallarlo con vida. El colapso del hotel Dibeni, donde Giraldo se hospedaba, se produjo a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, apenas unas horas después de su llegada a la ciudad.

El sismo afectó de manera severa distintas edificaciones en Pereira, y la estructura del hotel no resistió el movimiento, dejando atrapados a varios huéspedes.

Juan Felipe había viajado desde Bogotá la noche anterior en autobús, con la intención de permanecer una semana en Pereira por motivos laborales.

Natalia Patiño contó que Juan Felipe Giraldo le envió un video antes de dormir para avisarle que había llegado a Pereira y que estaba bien- crédito @nash_p29/IG

Al arribar alrededor de las 4:00 a. m., envió un video a su prometida, Natalia Patiño, para tranquilizarla. “Él me envió un video diciéndome que ya había llegado, que estaba bien, que estaba cansado”, relató Natalia a Séptimo Día, quien aguardaba en Bogotá el regreso de su pareja.

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La pareja planeaba casarse el domingo siguiente y tenía un hijo pequeño de dos años. La última comunicación de Juan Felipe con Natalia ocurrió antes de que él se acostara a descansar, poco antes del desastre.

Cuando la tierra tembló, Natalia intentó contactarlo de inmediato. “Buenos días amor, ¿cómo estás?, ¿qué tembló?, ¿cómo estás?”, escribió en un mensaje que nunca recibió respuesta.

La preocupación creció cuando comenzaron a circular imágenes de los daños en Pereira. “Cuando vi imágenes de edificios caídos en Pereira, dije: ‘Es muy grave’ y me preocupé mucho más”, recordó al programa mencionado.

Juan Felipe Giraldo había viajado por motivos laborales y planeaba quedarse una semana en la ciudad. Su pareja esperaba casarse con él el domingo siguiente, el 16 de agosto, y ambos tenían un hijo pequeño. La noticia del desplome del hotel Dibeni, confirmada por los jefes de Juan Felipe, dejó a la familia y a su prometida aguardando un milagro.

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Juan Felipe Giraldo se alojaba en el hotel Dibeni cuando la estructura colapsó por el sismo en Pereira - crédito Luis Acosta / AFP

Las autoridades y los equipos de rescate trabajaron sin descanso en la zona del desastre, mientras Natalia aguardaba en Bogotá alguna señal de su prometido. “En recibirlo, abrazarlo, besarlo y decirle cuánto lo he esperado y cuánto lo amo. Abrazarlo y no soltarlo”, expresó, aferrada a la esperanza.

La búsqueda y la espera

El padre de Juan Felipe, Hernán Giraldo, viajó a Pereira para acompañar de cerca las labores de los rescatistas. “En este momento estamos acá concentrados con la esperanza de que haya unas personas vivas y estoy en las manos de Dios, que ahí está mi hijo. Se casa el domingo. Aquí lo estamos esperando”, compartió el 12 de agosto, cuando aún albergaban esperanza.

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Juan Felipe tenía 24 años y era padre de un niño de dos. Su familia permaneció junto a los rescatistas, esperando que su nombre fuera anunciado entre los sobrevivientes.

Lo que ocurrió con Juan Felipe Giraldo fue producto del devastador terremoto que afectó Pereira el 10 de agosto. El hotel en el que se alojaba colapsó por los daños estructurales, atrapando a quienes se encontraban en el lugar en ese momento. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, fue hallado sin vida cuatro días después, poniendo fin a la búsqueda y a la angustia de sus seres queridos.

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Natalia se iba a casar con Juan Felipe en Bogotá el domingo 16 de agosto de 2026 - crédito @nash_p29/IG

Pareja de Juan Felipe Giraldo compartió emotivo mensaje, tras el hallazgo de su cuerpo: “Por siempre”

A través de una grabación en la que ambos aparecen besándose y acariciándose, Natalia mostró cómo desea mantener vivo el recuerdo de Juan Felipe: como su gran amor. Ese mismo viernes 14 de agosto, por la tarde, Natalia sumó a su cuenta de Instagram dos historias en las que publicó dos fotografías y un video, acompañados del mensaje: “Por siempre y para siempre mi cora, fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”.